Stamkose trápí zranění, start kempu nestihne. Ale na zápasy bude připraven, zní z Tampy

Delší dobu se potýkal se zdravotními potížemi, na začátku března pak podstoupil operaci břišního svalu. Tréninkový kemp Lightning před návratem NHL pravděpodobně začne bez Stevena Stamkose, který si během druhé fáze přivodil zranění ve spodní části těla.

Fanoušci Tampy si však vlasy rvát nemusí. Stamkos by podle dostupných informací měl být připravený na restart soutěže, kdy se Bolts 3. srpna postaví Washingtonu. Třicetiletý útočník nejspíš zmešká pouze start tréninkového kempu.

„Je tady. Bruslí a léčí se. Chodí do Amalie Areny, kde trénuje na suchu. Kempu se zúčastní, ale jeho první dny nebude moct naplno trénovat,“ uvedl generální manažer Julien BriseBois v sobotu.

„Nemáme konkrétní časový plán, kdy bude úplně v pořádku. Ale očekáváme, že na zápasy bude připraven,“ doplnil ještě BriseBois.

Pro Tampu je to velice dobrá zpráva. Stamkos během sezony laboroval s několika menšími zraněními, na začátku března měl kvůli operaci břišního svalu chybět až osm týdnů. Díky koronavirové pandemii ale kapitán Tampy tolik duelů nevynechal.

Portfolio jeho zranění je však mnohem obsáhlejší, řada z nich navíc byla vážná. Stamkos v minulých letech prodělal zlomeninu holenní kosti, operaci kvůli krevní sraženině poblíž lícní kosti nebo se léčil s utrženým meniskem.

Hokejisté Lightning touží napravit loňský propadák, kdy se jako velký favorit z play off pakovali už po čtyřech zápasech. Tampa je jedním z týmů, který si v základní části zajistil postup přímo do play off, na začátku srpna se tedy s ostatními postupujícími utká o nasazení v prvním kole.

Tréninkové kempy jednotlivých klubů mohou začít v pondělí. Zhruba za čtrnáct dní se pak týmy přesunou do Edmontonu a Toronta. Podle generálního manažera Tampy se zatím žádný hráč Tampy nerozhodl z letošní vyřazovací části odstoupit.

Čtěte také:

Pecka pro Vítkovice? Polák se do zámoří zřejmě vracet nemusí

Kolektivní smlouva schválena: Hvězdy NHL se vrátí na olympiádu

Share on Google+