Skončí jako jeho parťák? Rask možná odejde z Bostonu, ve hře je i konec kariéry

Vícero zdrojů přineslo zkraje října informaci, že bostonský boss Don Sweeney zvažuje výměnu Tuukka Raska. Podle uznávaného novináře Franka Seravalliho z TSN měl Sweeney za poslední týdny mluvit s několika dalšími generálními manažery a zjišťovat, jakou protihodnotu by finský gólman mohl Medvědům vynést. Jen pro připomenutí, Rask opustil ambiciózní mančaft během play-off, před honbou za Stanley Cupem upřednostnil rodinu. Později dodal, že kvůli nemocné dceři.

Ať už se na Raskův úprk do Finska během letošních bojů o stříbrný pohár díváte jakkoliv, patrně i vás napadla otázka: Jaké to bude až se do Bostonu vrátí?

Přijmou ho mezi sebou spoluhráči? Bude mu věřit kouč Bruce Cassidy i GM Sweeney? Uskuteční se vůbec Raskův návrat do kabiny Bruins?

To jsou všechno legitimní dotazy. I vzhledem k tomu, že jsme podobné situaci už jednou přihlíželi. Psal se rok 2012, Raskův parťák Tim Thomas odmítl jít do Bílého domu kvůli nesouhlasu s politikou Barracka Obamy a za pár měsíců ohlásil pauzu v kariéře.

Pauzíroval navzdory platné smlouvě. Chtěl se více zaměřit na svůj osobní život. Věnovat se přátelům a rodině.

Proslýchalo se, že jeho děti čelily kvůli zmíněné absenci v Bílém domě ve škole ústrkům a šikaně. V Bostonu se mnoho lidí s nelibostí dívalo na Thomasovo rozhodnutí, ranil je jeho postoj vůči tehdejšímu prezidentovi.

Když vítěz Vezinovy trofeje z let 2009 a 2011 ohlásil svůj záměr rok nechytat, Medvědi se nechali slyšet, že Thomase neplánují vyměnit. Nakonec tak ale učinili, v únoru 2013 poslali amerického gólmana a hlavně jeho kontrakt k newyorským Islanders.

Raskova pozice je samozřejmě v detailech odlišná. Určité paralely ale cítit jsou. Odejde i on za poněkud pohnutých okolností z Bostonu?

Sweeney nic takového zatím veřejně nepřipustil. Naopak prohodil: "Tuukka je a bude důležitým členem našeho mančaftu." Na jak dlouho? Optikou současné smlouvy na rok.

A poté je klidně možné, že Rask svou náramnou kariéru uzavře. Ostatně o tom mluvil už v průběhu sezony 2019/2020. "Ano, je tu šance, že v roce 2021 skončím s hokejem," povídal.

Jako motivaci uvedl více času pro svou rodinu. Má tři děti.

"Chtěl bych být doma a užívat si rodinu. Když máte tolik dětí, a neustále cestujete, ta únava vás časem dožene a donutí přemýšlet. Miluju svou práci, ale zároveň to není úplně snadné," přiblížil svůj pohled.

Teď se mluví o tom, že se rozloučí s předstihem. Že poslední rok lukrativního paktu už neodehraje. Dojde k tomu? Nebo snad přijde výměna a zachytá si v NHL ještě jinde?

Otázky, otázky, samé otázky. V každém případě se nedivte, pokud Raska v příští sezoně mezi třemi tyčemi Bruins neuvidíte.

