Série obratů. Nevídaný comeback zachránil Toronto od vyřazení

Kvalifikační kolo je téměř u konce. Zatímco se sedm postupivších týmů připravuje na začátek klasického play-off, Toronto a Columbus si to rozdají v rozhodujícím pátém zápase. Takovou větu by si čtyři minuty před koncem čtvrtého duelu série dovolil vyslovit málokdo.

Utkání, do něhož vstupovali Blue Jackets s vedením 2:1 na zápasy, se totiž vyvíjelo jednoznačně. Už po necelých čtyřech minutách otevřel skóre útočník Columbusu Cam Atkinson a zhruba po stejné době po začátku druhé třetiny ho navýšil Rus Vladislav Gavrikov. Když pak po chybě v rozehrávce prostřelil Andersena v 55. minutě Boone Jenner, zdálo se, že je o vítězi rozhodnuto.

Chyba lávky.

V hokeji je rozhodnuto až po závěrečné píšťalce a Columbus o tom koneckonců ví své. Byli to totiž právě jeho hráči, kteří ve třetím utkání série zvrátili skóre 0:3 a čtyřmi brankami za sebou ukořistili vítězství 4:3 v prodloužení. Nyní si však role se svým soupeřem vyměnili.

Do konce třetí třetiny zbývaly čtyři minuty a za stavu 0:3 nebylo na co čekat. Trenér Toronta Sheldon Keefe si toho byl vědom. Po komerční přestávce odvolal brankáře a poslal na led své nejlepší hráče.

Vyplatilo se.

Neprůstřelnost Elvise Merzlikinse ukončil pohotovou střelou z hranice brankoviště William Nylander, o 51 sekund později zamířil přesně do horního růžku John Tavares a 23 sekund před závěrečnou sirénou proměnil přesný pas Austona Matthewse Zach Hyman. 3 minuty a 34 sekund stačily Leafs na dohnání tříbrankového manka.

„Dokud běží čas, není konec,“ prohlásil po zápase Hyman. „Jakmile dáte první gól, už je to jenom o dva. Poměrně rychle poté jsme dali druhý gól. Začínáte věřit, že můžete vyrovnat. A pak jsme vyrovnali.“

Před prvním gólem ale věřil málokdo. Dokládá to i anketa na Twitteru renomovaného novináře Jamese Mirtla, který se zaměřuje na Maple Leafs. Jeho sledující, mezi nimiž je hodně fanoušků Toronta, z 84 procent svěřence Sheldona Keefa odepsali.

Kdo však vypnul televizi a šel na kutě, musel litovat. Nejenom závěrečného srovnání skóre, ale následného prodloužení. To nabídlo šance na obou stranách, při nichž se nejednomu fanouškovi zatajil dech. Nakonec se radovali Leafs, kteří dostali k dispozici přesilovou hru - po deseti sekundách ji využil Auston Matthews.

Obrat dokonán, série vyrovnána.

„Nevím, co říct. Neuvěřitelný obrat. Vypovídá to o celém týmu a o tom, že jsme to nevzdali. Měli bychom být na sebe hrdí,“ prohlásil Matthews. „Vzrušující výhra, ale musíme zchladit emoce a připravit se na pátý zápas,“ uklidňuje Hyman.

„Nechci to rozpitvávat,“ odvětil na otázku novinářů útočník Jackets Cam Atkinson. „Je důvod, proč hrají play-off. Chtěli víc než my. Na neděli se připravíme.“ „Je to zápas o bytí či nebytí, takže musí být náš nejlepší,“ ví Boone Jenner.

Oba týmy do něho půjdou se stejnou šancí vyhrát i prohrát. A s vědomím, že ani třígólové vedení vám nezaručí, že se nakonec budete radovat po závěrečné píšťalce.

