Sázel na něj Gretzky, s Doanem hrával karty v letadle. Bolestivá mise Martina Hanzala končí

Bez dvou měsíců uplynuly už dva roky od chvíle, kdy útočník Martin Hanzal odehrál svůj poslední zápas v NHL. V té době ještě pevně věřil, že by se mezi mantinely nejlepší hokejové soutěže mohl znovu vrátit. Jenže jeho nekončící problémy se zády v něm zlomily i ty poslední zbytky naděje. Třiatřicetiletý Čech v neděli udělal poslední tečku za svým kariérním příběhem.

Tuny chemických přípravků, injekce proti bolesti, zkouška pevné vůle a nakonec operace zad. Tento koloběh absolvoval Martin Hanzal v průběhu svého pobytu v NHL hned třikrát. Poprvé již v roce 2008, když po úspěšné nováčkovské sezoně vyrazil reprezentovat svou zemi na světový šampionát. Vracel se s pochroumanými zády rovnou pod nástroje specializovaných lékařů v Los Angeles.

„Byly to pro mě dva nejtěžší měsíce v životě,” vykládal Hanzal jako teprve jedenadvacetiletý bažant oficiálním stránkám Coyotes. „Nedokázal jsem ani chodit, takže jsem si jen stěží uměl představit, kdy budu moct opět bruslit. Nevěděl jsem, jestli mě pošlou na farmu, protože jsem během léta vůbec netrénoval.”

Kdyby v té době rodák z Písku tušil, jaký výčet zranění ho v kariéře ještě potká, možná by se nad tehdejší situací jen v klidu pousmál. Na své úvodní potíže rychle zapomněl i díky premiérového hattricku, který nasázel do sítě Toronta před zraky svých rodičů.

„To bylo naprosto úžasné,” culil se šťastný snajpr, jenž později zopakoval stejný kousek už jen jednou, a to proti Vancouveru. „Nikdy předtím jsem nedal ani dva góly... a najednou hattrick. Opravdu mě to potěšilo, ten zápas jsem si neskutečně užíval.”

Totéž by se dalo tvrdit o celé sezoně 2008/09, po níž se začali zámořští fanoušci učit jméno centra, co zvládl úctyhodně obrážet oba konce hrací plochy. Najednou dostával výrazný prostor v oslabení, bez jakéhokoliv respektu přistupoval k bránění takových hvězd, jakými byli Joe Thornton, Ryan Getzlaf nebo Jarome Iginla.

Pozor, na ledě Doanův pobočník

„Poté, čím si prošel, odvedl parádní práci,” chválil svého spoluhráče a také kolegu z hotelových pokojů český zadák Zbyněk Michálek. Trenér tehdejšího Phoenixu a hokejová ikona Wayne Gretzky o Hanzalovi dokonce tvrdil, že se mu velmi snadno daří zapomínat na stále nízký věk. „Marty je prostě obrovský chlap, který působí jako lety ostřílený veterán. Jsem rád za to, že ho v týmu máme, protože se můžeme spolehnout na jeho tvrdé nasazení v každém střídání,” uvedl na adresu Hanzala The Great One.

V roce 2010 tak začal důrazný forvard poprvé v životě pobírat částky pohybující se v milionech dolarů a stal se respektovanou osobností pouštního klubu. Už o rok později mu místní švadleny přišily na dres písmeno „A” pro alternujícího kapitána.

„Skvělá pocta, zvláště u týmu, který vede jako kapitán Shane Doan,” jásal bezmála dvoumetrový čahoun. „On je skvělým lídrem a já se těším na to, až mu v tom pomůžu. V mé hře se sice mnoho měnit nebude, ale ať chcete nebo ne, s áčkem na prsou zkrátka nesete větší míru zodpovědnosti. Chci být hlavně dobrým příkladem pro mladé kluky.”

Kromě nové role v týmové hierarchii navíc Hanzal přijal další prodloužení kontraktu. Pětiletá smlouva mu zajistila slušnou budoucnost. Nebylo pochyb o tom, že se český útočník stane hlavní tváří podceňované organizace.

Kromě bodů sbíral i rvačky a nafilmované pády

Ne vždy se ale Martin Hanzal na ledě choval příkladně. Což o to, důraznou hru do těla měl zkrátka ve vínku. Občas ale chodil až zbytečně za hranu pravidel. Celkových 105 trestných minut ze sezony 2009/10 určitě stojí za zmínku, třebaže tehdejší poměry v NHL byly ráznější a Hanzal se s tímto objemem trestných minut nedostal ani do první čtyřicítky největších ranařů.

Během svého působení v NHL ovšem český reprezentant několikrát vyfasoval disciplinární trest v podobě suspendace či pokuty. Nejvíc nevybíravým chováním uškodil Yotes v play off 2012, kdy v sérii proti pozdějším šampionům z Los Angeles přišpuntoval na mantinel Dustina Browna a scházel v dalším utkání konferenčního finále. O čtyři roky později Hanzal dokonce platil lize dva tisíce dolarů za přehnané filmování.

„Jakmile jsem skočil na led, bylo mým cílem, abych svým protivníkům udělal ze života peklo. Někdy to nešlo lehce, protože jsem skutečně nastupoval proti nejlepším hráčům na světě, ale šlo o moji práci a já ji musel vykonat,” hájil se Hanzal pro NHL.com.

S jeho bodovými příspěvky muselo být vedení přesto spokojeno. V sezoně 2015/16 zaznamenal 41 statistických zápisů v 64 mačích, což byl jeho nejlepší výkon v rámci jednoho ročníku. Chatrné zdraví si nicméně vybíralo stále vyšší daň a několikrát znemožnilo také ryze českou spolupráci mezi Martinem Eratem, Hanzalem a Radimem Vrbatou.

Emotivní rozlučka

Martin Hanzal nakonec strávil v klubu s kojotem na prsou celou dekádu. V březnu 2017 se ovšem organizace z Glendale rozhodla pro přestavbu a český power-forward stál v řadě odcházejících veteránů jako první. Jeho výměnu do Minnesoty společně s Ryanem Whitem nesl těžce nejen krajan Vrbata, ale také Shane Doan, jenž si s Hanzalem vybudoval hluboký přátelský vztah a pravidelně s ním bojoval v karetní přestřelce během venkovních tripů. Jakmile se měl k přestupu svého parťáka poprvé vyjádřit, hlas mu na nějakou dobu vypověděl službu.

„Nevím, kolikrát jsem za posledních deset let řekl, že je naším nejdůležitějším útočníkem,” ptal se Doan novinářů. „Dlouho byste hledali tak urostlého hráče, který dokáže efektivně pracovat v ofenzivě i defenzivě, pomůže přesilovce a přitom je snad nejlepším článkem v oslabení. Když už někoho takového seženete, chcete ho udržet co nejdéle. Jsem opravdu zklamaný, že už tady nebude.”

Během své krátké návštěvy v kabině Wild zvládl Hanzal za 20 zápasů 13 bodů (4+9), ovšem Minnesota o jeho služby nadále nestála. A tak se Hanzal stal jedním z nejžádanějších hráčů na volném trhu. Zájem pociťoval od New Yorku přes Montreal až po San Jose. Nakonec si nicméně plácnul s Dallasem, kde podškrábl tříletou smlouvu na 14,25 milionu dolarů. Očekávalo se, že styl, který praktikují Stars, bude českému pořízkovi zcela vyhovovat.

Další operace? Už stačilo

„Dokáže hrát v každé situaci, je všestranný,” hodnotil Hanzala po příchodu do Dallasu televizní expert Tyson Nash. „Bohužel u hokejisty, který praktikuje tak fyzickou hru jako Hanzal, vždycky platí podezření, zda dokáže vydržet se zdravím. Jestli se nezraní.”

Bohužel, Hanzal se zranil. Už v úvodním tréninkovém kempu si podvrtnul kotník a v březnu roku 2018 musel na operaci s dalším problémem v oblasti páteře. Rekonvalescence se odhadovala na šest až sedm měsíců, ke své někdejší formě se ale Hanzal nikdy nepřiblížil.

„Bylo to něco, co se pořád zhoršovalo a zhoršovalo,” přiznal předloni generální manažer Stars Jim Nill. „Sice dostával injekce, ale zkrátka dosáhl bodu, kdy mu ani tento způsob léčby nedokázal pomoci.”

Před startem sezony 2018/19 se Hanzal vrátil ke svému oblíbenému číslu 11, se kterým ovšem do zápasu vyrazil už jen v sedmi případech. Před Vánoci odehrál svůj poslední zápas na profesionální úrovni. S NHL se loučí podobně neslavným způsobem jako zadák Marc Methot, s nímž shodou okolností přicházel do mužstva z Texasu v létě totožného roku.

„V posledních několika letech jsem si nemohl být jistý, jestli ještě odehraji další utkání, jestli budu ještě někdy zdravý. Takže moje rozhodnutí je oficiální: ukončuji svou kariéru v NHL. Pořád mám dlouhý život před sebou a už nechci absolvovat další operaci, zvlášť když nevím, zda by mi skutečně pomohla,” vyjádřil se v neděli Hanzal pro AZ Coyotes Insider.

