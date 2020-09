Rychle a tvrdě. Tak chce hrát Laviolette s Capitals

Peter Laviolette je trenérem v NHL 18 let, Washington je jeho šestou zastávkou. Řadí se mezi konzervativnější trenéry, kteří spoléhají na zavedené zásady. Dle jeho slov je to rychlý a tvrdý hokej. Ten by mohl sedět právě ofenzivních tahounům Caps. Čeká je ale pořádná drezúra.

V roce 2018 vyhrál Washington Stanley Cup a konečně byla naplněna dlouholetá očekávání. Ta poté opadla a Capitals reagovali dvěma rychlými vyřazeními v prvním kole play-off. Nemohlo se stát tedy nic jiného než odvolání kouče.

Novým trenérem týmu se stal Peter Laviolette, jenž doposud trénoval New York Islanders, Carolinu Hurricanes, Philadelphii Flyers a naposledy dlouhých šest let Nashville Predators.

Dle jeho slov stojí úspěch týmu v play-off na zarytých rituálech ze základní části. „Vše vyplyne z toho, co děláte během celého roku. V kabině budujete tým na play-off a zároveň ho na něj připravujete,“ popsal svůj pohled zkušený kouč.

„Jsem velmi rád, že do Washingtonu můžu přijít a snažit se pomoct vybudovat tomuto týmu identitu, kterou se bude chtít na ledě prezentovat. Stejně tak budu lpět na pravidlech, které bude hráč dodržovat každý den a díky tomu se budeme zlepšovat a připravovat na play-off.“

Laviolette má za sebou 18 sezón v NHL, ani v té devatenácté neplánuje na svém herním stylu nic měnit. „V každém klubu jsem si stál za svým. Nikdy jsem se moc neměnil, věřím v rychlostní a agresivní styl hokeje.“

Co přesně to znamená? „Rád bych se držel posouvání kotouče do útočného pásma a tam ho držet, jak jen dlouho to bude možné. Rychle a tvrdě. To je moje víra.“

„Každý hraje hokej trochu jinak a na otázku „jak vyhrát Stanley Cup“ není jasná odpověď. Ale tento styl se mi zatím vyplatil a fungoval ve všech týmech, kde jsem trénoval. Proto se pokusím ho přivést i do Washingtonu.“

