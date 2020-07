PREVIEW: Nejtěsnější souboj kvalifikace? Torontský útok si poradí se snaživci z Columbusu

Žádná série v kvalifikačním kole neslibuje podle výsledků v základní části tak vyrovnanou podívanou jako souboj Toronta s Columbusem. Oba celky získaly během letošních 70 utkání shodně 81 bodů a rozděluje je pouze počet skalpů v základní hrací době (36:33). Všichni ostatní účastníci play off počítají minimálně s jednobodovou nesrovnalostí. Klíčovou úlohu může v sérii sehrát v tuto chvíli prakticky jistá účast Austona Matthewse. Jednoznačně nejproduktivnějšího muže Maple Leafs zkusí paralyzovat jeden z dvojice vyrovnaných brankářů Blue Jackets Elvis Merzlikins a Joonas Korpisalo.

Základní část

Toronto Maple Leafs – 70 zápasů, 81 bodů, 36-25-9, úspěšnost získaných bodů: 57,9 %, skóre: 238:227, nejproduktivnější hráč: Auston Matthews - 47+33

Toronto strádalo zejména na počátku sezony. I proto se pak po celý zbytek základní části pohybovalo na hraně případného postupu do play off. Generální manažer Kyle Dubas se v listopadu zbavil trenérského velikána Mikea Babcocka a na střídačku dosadil svého někdejšího kolegu ze vzájemného působení v OHL a AHL Sheldona Keefeho. S ním dokázal v minulosti dokráčet pro Calder Cup.

Ani devětatřicetiletý zelenáč ale nedovedl tým nakopnout a Toronto rozhodně nepatřilo na seznam výrazných kandidátů na zisk Stanleyova poháru.

Sestava sice obnáší hned několik zvučných jmen, avšak v průběhu sezony mužstvu scházeli jak kapitán John Tavares, tak i druhý nejúdernější útočník Mitch Marner, který 11 utkání sledoval jen z tribuny kvůli zranění kotníku.

Ještě horší to bylo v obraně, kde marodili stěžejní členové obranného valu Jake Muzzin a Morgan Rielly. Druhý jmenovaný zažil sešup v hodnotě 45 bodů oproti loňskému ročníku. Defenzivu tak na svých zádech držel zejména brankář Frederik Andersen.

Columbus Blue Jackets – 70 zápasů, 81 bodů, 33-22-15, úspěšnost získaných bodů: 57,9 %, skóre: 180:187, nejproduktivnější hráč: Pierre-Luc Dubois - 18+31

Blue Jackets vcelku obstojně přežili loňskou krvelačnou ztrátu nejlepších mužů sestavy na trhu s volnými hráči. Asi nejvíce měl bolet odchod dlouholeté jedničky Columbusu, Rusa Sergeje Bobrovského. Jenže po rozpacích v úvodu sezony se ke skvělým výkonům rozchytali jak finský gólman Joonas Korpisalo (37 zápasů, průměr: 2,6; úspěšnost: 91,1 %), tak i jeho snaživý náhradník Elvis Merzlikins (33; 2,35; 92,3 %).

Nakonec tak v mnohem větší míře zklamala ofenziva. Nejproduktivnější forvard Pierre-Luc Dubois nasbíral jen o dva body více, než kolik stihl Auston Matthews v základní části nastřílet branek.

Nejhůře nesl absenci svých hvězdných kolegů v čele s Artěmijem Panarinem šestadvacetiletý křídelník Josh Anderson. Ten si v polovině prosince přivodil zranění levého ramene, avšak i do té doby zvládl za 26 utkání jen mizivé čtyři body. Vloni přitom sbíral bodový zápis průměrně v každém druhém utkání.

Vzájemné zápasy v této sezoně

Columbus – Toronto 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Obě měření sil těchto soupeřů se odehrála hned v úvodu tohoto ročníku, jejich vypovídající hodnota je tak poněkud tristní. První zápas byl dokonce úvodním duelem Columbusu v této sezoně. Hosté z Toronta jej ovládli zejména díky Mitche Marnera, který se uvedl nejen úvodním gólem, ale také přidal dvě asistence. Za domácí dával jediný gól Cam Atkinson, avšak protože skóroval v šestém otevíracím duelu v řadě, vyrovnal historický rekord NHL.

Toronto – Columbus 3:4 po prodloužení (2:2, 1:0, 0:1 – 0:1)

Druhé utkání mělo mnohem vyrovnanější průběh. Po skvělém startu Blue Jackets, kteří si v průběhu necelých šesti minut vypracovali dvougólový náskok, se Torontu podařilo dvěma góly v závěru první a druhé třetiny zvrátit skóre. V poslední periodě však vyrovnal Alexander Wennberg a Gustav Nyquist v prodloužení rozhodl brankou z trestného střílení. Columbus přitom v sezoně hned patnáctkrát padl v nadstavbové části zápasu, což bylo nejhorší číslo z celé ligy.

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Toronto: Martin Marinčin (O)

Columbus: -

TIP REDAKTORA: Toronto Maple Leafs vs. Columbus Blue Jackets 3:2

Poprvé po čtyřech letech vstupují Leafs do úvodní série v roli mírného papírového favorita, souboj s Columbusem ale nebude procházkou růžovým sadem. Blue Jackets si stále pamatují na poslední skalp v play off, který přišel proti našláplé Tampě. Nikde není psáno, že se tento scénář nemůže opakovat znovu, avšak třebaže brankáři Columbusu tento rok překvapili, nebudou schopní čelit ofenzivnímu tlaku soupeře tak jako jejich předchůdce z Ruska. Právě proto Toronto bude v sérii o ždibec lepším týmem, přestože se jejich vstup do play off podobně jako v předchozích sezonách protáhne do nejdelší možné podoby.

