Pittsburgh prodloužil černou sérii a padá tabulkou. Beru to na sebe, říká Crosby

Ještě zhruba před dvěma týdny se přetahovali s Washingtonem o první místo v Metropolitní divizi. Od té doby ale Pittsburgh Penguins šestkrát v řadě prohráli. Dnes v noci padli proti San Jose a znovu prodloužili nejdelší sérii porážek v ročníku.

V nabité Východní konferenci by se jim to nemuselo vyplatit. Před Tučňáky už se totiž dostala Philadelphia, dva body ztrácí New York Islanders a v těsném závěsu číhají i Blue Jackets, Hurricanes nebo Rangers.

Mizérii slavného klubu ještě prohloubil zápas proti Sharks. „Tahle porážka byla jiná,“ přiznal pro oficiální web NHL trenér Mike Sullivan. „Prostě jsme dnes večer nebyli dobří. Je mojí odpovědností pokusit se z týmu dostat co nejvíce. Víme, že jsme skvělý tým, když hrajeme správným způsobem.“

Pittsburgh naposledy prohrál šest utkání v řadě na přelomu roku 2011 a 2012. „Myslím, že chápeme, co je potřeba k vítězství,“ tvrdí Sidney Crosby. „Ale beru to na sebe, musím vystoupit z davu. V těchto situacích potřebujete velké výkony a já jsem to neudělal.“

Během sezony se přitom zdálo, že mužstvo našlo dobrou chemii. Generální manažer Jim Rutherford tým vhodně doplnil, podepsal například Brandona Taneva. I po uzávěrce přestupů působí tým na papíře velmi silně.

„Nemůžete říct, že je to smůla,“ myslí si útočník Patric Hörnqvist. „Někdy si tím prostě projdete a nedosáhnete na výsledky, jaké byste chtěli. Několik dalších zápasů pro nás bude velmi důležitých.“

Fanouškům se zcela jistě vybaví vzpomínka na minulý ročník, kdy tým sice proklouzl do play off, už po čtyřech utkáních však vypadl v sérii s New York Islanders. Nedávné zápasy tak trochu připomínají výkony z loňské vyřazovací části.

„Prostě nedáváme góly,“ má jasno trenér Sullivan. „Je těžké vyhrát, když nestřílíte branky. Ale šancí jsme přitom v posledních zápasech měli dost. Musíme zůstat spolu a společně najít řešení, a to uděláme. Musíme se zvednout a vrátit se do boje.“

Šanci ukončit hrozivou sérii budou mít Tučňáci v úterý doma proti Ottawě, ve čtvrtek pak zamíří do Buffala.

