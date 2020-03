Petr Adler: virus ohrožuje Stanleyův pohár

Vedení NHL nemíní panikařit, ale současný stav, během něhož se zprávy o šíření koronavirusu šíří rychleji než virus sám, ligu nutí, aby se připravila na nejhorší, včetně případných změn v pořádání soutěže o Stanleyův pohár.

V tuto chvíli víme, že základní část soutěže má skončit patnácti zápasy v sobotu 4. dubna. Toto datum bude platit, pokud nedojde k nějakým změnám.

A podobně to vypadá v dalších dnech, týdnech a měsících.

První pohárové zápasy mají začít ve středu 8. dubna, loterie o umístění ve výběru hráčů (entry draft) se má konat ve čtvrtek 9. dubna, vítěze letošní pohárové soutěže bychom měli znát nejpozději v sobotu 13. června, vzápětí, už ve středu 17. Června, dojde k rozdílení cen nejlepším a nejskvělejším na slavnostním večírku s hudbou, tancem a projevy v Lasu Vegasu, aby už v pátek 26. června mohl začít v Bell Centre v Montréalu letošní vstupní výběr, který končí o den později, a ve středu 1. července začne tradiční hon na volné hráče.

Jak říkával dobrý voják Švejk, ve válce se mění situace s každým okamžikem. V plánech nejvyšších sportovních soutěží jakbysmet: NHL požádala všechna svá mužstva, aby zjistila volné dny ve svých halách až do konce dubna pro případ, kdyby se nákaza nepřestala šířit, takže by si vynutila odložení některých utkání.

Všude je pusto, všude je tma

Liga dále uvažuje o tom, co by se stalo, kdyby se nějaké zápasy musely odehrát před prázdnými hledišti. Případně chce vědět, zda by šlo zajistit vhodné neutrální provozovny pro značně nepříjemnou možnost, že by zdravotnické úřady zjistily nebezpečí v místech, kde jsou mužstva doma, a nebylo by po ruce jiné řešení než zápas odehrát někde jinde, avšak nikoliv na domácím ledě soupeře, který měl být původně hostem.

NHL už o několik hodin dříve oznámila, že zavírá dveře kabin svých mužstev všem kromě hráčů a přímých zaměstnanců mužstev, kteří v nich mají co dělat.

Novináři se budou muset spokojit s rozhovory s hráči v místnostech určených pro tiskové konference, kde si jsou zpovídající a zpovídaní navzájem vzdáleni vždy nejméně tři metry.

Liga k tomuto kroku přistoupila na doporučení amerického Střediska pro dohled a prevenci chorob (Center for Disease Control and Prevention, čili CDC).

Když košíkářská NBA svým mužstvům v pátek oznámila, že se mají přichystat na možnost, že by se hrálo před prázdnými hledišti, ozvala se vzápětí jedna z největších hvězd soutěže, LeBron James z Los Angeles Lakers: bez diváků? Tak to se mnou nepočítejte. Fuj, fuj, nehrám. A vysvětlil to poměrně logicky: profesionální sporty jsou v první řadě podívanou pro diváky. To raději nehrát vůbec, než hrát bez nich.

Kapitán Vancouver Canucks Bo Horvat byl trochu zdrženlivější. Řekl, že s Jamesem souhlasí: jsme tady kvůli divákům. Ale současně dodal, že kdyby nebylo jiného zbytí, hrál by. Ostatně, co by měl dělat. I když si neumí představit hokejový zápas bez rachotu, při němž se třesou okna.

Komisař NHL Gary Bettman, který navštívil sobotní zápas Montréal Canadiens proti Florida Panthers, aby uctil brankáře Roberta Luonga, jehož číslo (shodou okolností to byla jednička) bylo toho večera jako první v dějinách mužstva vyvěšeno navěky, odmítl spekulovat.

Současná situace, řekl, může vést k nejrůznějším následkům, a úkolem vedení ligy je, zvážit všechny a soustředit se na všechny možnosti. To všechno děláme v součinnosti s hráčskými odbory i všemi mužstvy, dodal, ale neměli bychom předbíhat sebe samy.

A pak to shrnul: všichni bychom měli zhluboka dýchat.

Bettmanův zástupce Bill Daly předává v pohárové soutěži ceny vítězům jednotlivých konferencí: tu, kterou věnoval princ waleský (ten nynější se jmenuje Charles), dostává vítěz Východní konference. Mísu pojmenovanou po Clarenci S. Campbellovi, bývalém dlouholetém presidentu NHL, získává vítěz Západní konference.

Při těchto předáváních jsou hlediště naplněna buď nadšenými nebo uplakanými diváky. Podle toho, kdo vyhrál. Vítězné mužstvo se sice s cenou (i s Dalym) nechává vyfotit, ale ve většině případů se jí nedotkne: tím naznačuje, že prahne po výhře ještě větší.

Ve finále se předávají dvě ceny: Conna Smythe pro hráče, který byl nejužitečnější pro své mužstvo během celé pohárové soutěže. Mimochodem, vítězem soutěže o tuto cenu nemusí být bezpodmínečně hráč vítězného mužstva pohárové soutěže.

A pak ta cena nejcennější: Stanleyův pohár.

Obě dvě tyto ceny předává samotný Bettman. A ať je předává kdekoliv a komukoliv, vždycky se setkává s výrazy nevole obecenstva. Lhostejno, zda diváci vůbec tuší, proč mají při vyslovení komisařova jména bučet (většinou, zvláště v Americe, nemají ponětí).

Bettman to pochopitelně ví, takže si z toho utahuje. Někdy vtipněji, někdy neohrabaněji.

Ovšem, kdyby předával ceny před prázdným hledištěm, přišel by o bučení i o své vtipy: těžko si lze představit, že by bučeli hokejisté, ať už ti vítězní nebo ti poražení. A i kdyby by bučeli, kam by se to hrabalo na rozdováděné obecenstvo.

Zavřít krám?

Pak je tu ovšem ještě jedna možnost.

V roce 1918 přepadla svět epidemie tzv. španělské chřipky, kterou způsobil virus označený vědecky H1N1. Podobný virus stejného jména způsobil v roce 2009 epidemii zvanou prasečí chřipka.

Vědci sice dnes nepovažují některé údaje o té první chřipce za spolehlivé, ale zdravotničtí statistici připouští, že tehdejší španělská chřipka zasáhla více než čtvrtinu obyvatel celé zeměkoule, bez ohledu na podnební pásma. Jsou zaznamenány případy na tichomořských ostrovech i v Arktidě. Z necelých dvou miliard tehdejšího obyvatelstva celé zeměkoule chorobě údajně podlehlo až 100 miliónů lidí.

A tak se stalo, že se v roce 1919 o Stanleyův pohár nehrálo vůbec. Podruhé se o něj nehrálo kvůli výluce, která pohřbila sezónu let 2004-2005.

Ani světové války nedokázaly zastavit hokejovou soutěž o posvátný pohár. Odhlédneme-li výluku, kterou způsobila vzájemná chamtivost, či hamižnost až nenasytná žravost obou zúčastněných stran, hlavním nebezpečím tedy zůstávají epidemie nikoliv nepodobné morovým ranám.

Dnešní věda si dovede poradit s lecčíms, ale ani ona není všemocná. A ani kdyby lékaři vymysleli, vyzkoušeli a zavedli do všeobecného užívání vakcínu nebo léky během příštího týdne, zdaleka to neznamená, že by lidstvo okamžitě zaznamenalo naprosté vítězství.

Jakkoliv se to v tuto chvíli zda být zbytečně pesimistické, může se úplně klidně stát, že NHL bude muset tento pohárový ročník pohřbít.

Jenom proto, že čínská vláda umožnila, aby se následky jejího Černobylu roznesly do zbytku světa.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+