Petr Adler: příznaky blížícího se konce?

Několik mužstev NHL se usneslo, že je zbytečné si lhát do vlastních kapes. Rozhodnutí, zda liga dohraje letošní sezónu je prozatím v dokonalém nedohlednu. Otázka, zda se před zahájením soutěže o Stanleyův pohár dohraje alespoň částečně základní část, je v hustých mlhách. A tak začíná docházet k rituálům posezónního rozloučení: k pohovorům s hráči. Koučové hráčům říkají, co během roku dělali dobře, a v čem se mají zlepšit, a hráči zase říkají trenérům, že udělají vše, co mohou.

Týká se to (zatím) převážně mužstev, která vědí už dnes, že letošní pohárovou soutěž budou sledovat pouze na dálku. Úřední řečí se tomu říká exit interviews.

Celé se to odehrává na dálku (od čeho máme telefony), chybí tedy prvek, který zbožňují koučové (a mnozí hráči nenávidí): pohled zpříma z očí do očí.

Anaheim Ducks se nestydí používat právě toho úředního označení. Důvod je prostý: odehráli jsme 85 procent základní části, takže více než čtyři pětiny. Měli bychom vědět, co si myslíme o výkonech našich hráčů.

Buffalo Sabres tomu říkají hodnocení vývoje hráčů (player development evaluation), podobných odvozenin používají také San Jose Sharks a New Jersey Devils. Montréal Canadiens říkají, že počkají, až co jim řekne liga, zatímco Ottawa Senators se tváří, jako kdyby jim bylo jasné, že optimismus komisaře NHL Garyho Bettmana je oprávněný.

Dveře dokořán

Pravda, Bettman v odpovědi na přímou otázku řekl, že NHL dává přednost dokončení sezóny v celé její parádě, tedy celá základní část a celá pohárová soutěž, ale současně tím nechal dveře otevřené dokořán dalším možnostem. Dávat přednost něčemu není totéž jako na něčem trvat. Třeba jakékoliv podobě zkrácení buď základní části nebo pohárové soutěže, nebo, nedej přírodo, obojího.

A pak je tu otázka, která jako by vypadla z mnichovského pivovaru Löwenbräu, jehož hymna během každoročních říjnových oslav piva (Oktoberfest) zní ve skoro doslovném překladu: kdo to má zaplatit, kdo to objednal, kdo má tolik prašulí, kdo má tolik peněz? (Wer soll das bezahlen, wer hat das bestellt, wer hat so viel Dinke-Pinke, wer hat so viel Geld?)

Totiž: kdyby mělo dojít k nejhoršímu, přijde NHL o 1,1 miliardy dolarů. Spočteno jednoduše: zrušený zbytek sezóny by stál majitele 550 miliónů dolarů, a hráče jakbysmet. Kdyby hráči přistoupili na zrušení posledních výplat základní části (ve středu 15. dubna), liga by ušetřila zhruba 140 miliónů dolarů.

Zda a jak k tomu dojde se mělo rozhodnout v úterý 7. dubna, tedy v předvečer původně plánovaných prvních utkání letošní pohárové soutěže. V tuto chvíli to vypadá, že k hlasování výkonného výboru hráčských odborů NHLPA by mělo dojít během středy 8. dubna. Místo prvních utkání pohárových bitev budou hráči rozhodovat o několika možnostech: mohou zůstat u současných srážek do zásobního účtu (escrow), které činí 14 procent mezd, mohou zvýšit srážený podíl na 50 procent, nebo mohou souhlasit s úplným zrušením výplaty, a tím přispět do zásobního účtu stoprocentní dávkou.

Členové výkonného výboru NHLPA nehlasují čistě podle svých názorů. Co odboroví důvěrníci u mužstev se svých spoluhráčů vyptávali, na jakou stranu se přikloní většina z nich. Jejich výborové hlasování bude muset odpovídat názoru většiny hráčů.

Optimismus nestačí

Bettman mezitím vystoupil v rozhovoru s americkou televizí NBC (na snímku). Oč kratší byl ten rozhovor, o to byl výbojnější. Během necelých jedenácti minut vysvětlil komentátoru Mikeovi Tiricovi, že NHL sice hodně pomohlo odložení letošní olympiády na příští rok (NBC má v Americe vysílací práva jak na olympiádu, tak na hokej v podání NHL), ale současně naznačil, že moc důvodů k usmívání nemá. Jistě, optimismus presidenta Donalda Trumpa je silně nakažlivý, ale některé viry mohou být mocnější než nejmocnější muž světa.

Bettman tím pádem ani nezkusil odhadovat možný návrat: snad budeme vědět víc koncem dubna, řekl.

Nicméně, dodal, NHL může hrát až do konce léta. Inu, a co měl říci? Že to hokejisté vzdali?

Nad otázkou, zda to nebude těžké, vyrobit a udržet ledové plochy uprostřed parného léta tak, aby tím neutrpěla úroveň hry, Bettman opáčil, že tohle je v tuto chvíli ze všech možných potíží ta nejmenší,.

V každém případě, řekl, ze všech možných uvažovaných nebo předpokládaných řešení zatím žádné nezvítězilo, ale žádné také nebylo vyloučeno.

Nevyvrácené fámy

Bettman se nezmínil o fámách, podle nichž se NHL hodně zajímá o novou halu Ralph Engelstad Arena, která patří universitě Severní Dakoty v Grand Forks.

Kdyby šlo hrát jen někde, mluví se o tom, že by se řada mužstev utkala někde, kde to bude možné. Proto NHL vyhlíží nejrůznější sportoviště.

Ta hala v Grand Forks se jmenuje po absolventu severodakotské university Ralphu Engelstadovi, který za hokejové mužstvo školy nastupoval co brankář. Jednou ho dokonce pozvali na zkoušku Chicago Blackhawks.

Na druhou stranu se Ralph Engelstad proslavil neslavně, když se zjistilo, že udržuje sbírku nejrůznějších nacistických upomínkových předmětů, a dokonce že slavívá narozeniny Adolfa Hitlera. Ralph Engelstad se za to nakonec omluvil, ovšem, pokutu ve výši více než jednoho miliónu, kterou mu napařila nevadská komise kontrolující hazardní zařízení za poškození pověsti zaplatil.

Ale ta hala, ať už byl její jmenovec jakkoliv hloupý, patří mezi to nejlepší, co lze najít mezi americkými vysokoškolskými sportovními zařízeními.

Bettman o tom, že by NHL mohla hrát v Grand Forks nemluvil. Řekl jenom, že NHL nadále zkoumá všechny možnosti, které by mohla mít.

Předpovědi jsou na nic

Ono se totiž nedá předpovídat vůbec nic, řekl Bettman. Někde se bude smět k nějakému datu všechno, jinde zase ne. Jeho povinností je zajistit, aby hokejisté NHL mohli začít válet, jakmile se rozsvítí zelená, ať už to bude kdykoliv. A jednou z potíží bude, že i v té Severní Americe jde o dvě země, jejichž zákony se liší, nemluvě o tom, kolik hráčů pochází z Evropy, kde se mohou podmínky pro cestování různit ještě propastněji.

NHL by nejraději začala hrát hned zítra, ale nikdo nemůže předpovědět, kdy k tomu zítřku dojde.

Jak se moc rád směju, poznamenal Gary Bettman, tak teď mi do smíchu moc není.

