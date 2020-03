Petr Adler: pravidlo hloupého Honzy zůstává v platnosti

Zpravodajství z prvního dne jednání generálních manažerů v Boca Raton na Floridě (na snímku) sice kralovalo rozhodnutí, že způsob nasazování náhradních brankářů zůstane beze změny, ale několik dalších témat, která se nedostala do titulků, zaujala účastníky schůze mnohem více.

Prvním z nich je hrozba choroby, způsobené tzv. koronavirusem. Mezinárodní hokejová federace (IIHF) už naznačila, že některé z jejích podniků budou muset doznat změn, a potažmo také sdělila, že zástupci všech zúčastněných stran, jichž se věc týká, se sejdou v úterý 17. března v konferenčním telefonickém hovoru, během něhož se rozhodne i osud nastávajícího mistrovství světa. To se má konat od pátku 8. do neděle 24. května ve Švýcarsku (v curyšském Hallenstadion a ve Vaudoise Arena v Lausanne), jenže je úplně možné, že se kvůli hrozbě epidemie nebude konat vůbec. Mluví se sice také o možnosti hrát celé mistrovství před prázdnými hledišti, a spoléhat se na příjmy z rozhlasových a televizních přenosů, ale to se zdá být nepravděpodobným.

Generální manažeři ovšem o věci nemluvili pouze kvůli účasti hráčů NHL. Většina mužstev severoamerické soutěže totiž zaměstnává vyhledávače nadějí (skauty), kteří sídlí v Evropě, kteří také po Evropě cestují, a kteří tím pádem jsou vystaveni nebezpečí.

Generálním manažerům nejde pouze o to, aby ochránili zbytek svých mužstev před možnou nákazou, ale aby také zajistili, že jejich zámořští zaměstnanci zůstanou zdrávi.

Pravidla beze změny

Generální manažer Columbus Blue Jackets Jarmo Kekäläinen pohovořil poměrně vášnivě o tom, že by stálo za to, zpřísnit tresty za krosčeky. Není nic divného na tom, že s tou otázkou přišel právě Kekäläinen: shodou okolností je to právě jeho mužstvo, kterému dnes chybí někteří klíčoví hráči díky zranění krosčekem.

Jeho kolezi připustili, že to na první pohled vypadá, že si mnozí obránci zbytečně moc pomáhají při vytváření prostoru před svou brankou právě krosčeky, a že těch zákroků patrně přibývá, avšak neshledali důvodů, proč by se kvůli tomu měla zpřísňovat pravidla. Kekäläinen tvrdil, že nebezpečí těch zákroků roste i na druhý pohled, avšak konečně rozhodnutí znělo, že to je věc rozhodčích, aby rozhodovali podle pravidel.

Generální manažeři se navzájem ujistili o moudrosti svého nedávného rozhodnutí, podle něhož kouč, který žádá o přezkoušení rozhodnutí rozhodčích u videa, a jeho stížnost se ukáže být neoprávněnou, způsobí, že jeho mužstvo obdrží dvouminutový trest. Tvrdili, že mnozí koučové si tak vybírají neoprávněně oddechový čas (každé mužstvo má podle pravidel nárok na 30 vteřin jednou za zápas), nebo že tak činí, když má dojít ke vhazování v jejich třetině za zakázané uvolňování a jejich hráči nesmí střídat, a v podobných okamžicích.

Statistika jim dává za pravdu: počet žádostí (coach’s challenge) se oproti minulé sezóně snížil o zhruba polovinu.

Co s těmi brankáři

Tenhle bod se dostal na pořad jednání pouze proto, že v utkání Toronto Maple Leafs na jejich ledě proti Carolina Hurricanes se hostujícímu mužstvu zranili oba brankáři (James Reimer a Petr Mrázek), a naskočil za ně rolbař a údržbář Scotiabank Arena David Ayers.

Ten nakonec pomohl Hurricanes k vítězství, ale liga nebyla nijak moc nadšená: dvaačtyřicetiletý chlap porazil špičkové profesionály, kam to, pro přírodu, vedou okna, co to říká o úrovni špičkových hokejistů?

Generální manažeři ale oponovali: náhradní brankáři se zúčastní většiny tréninků, zaskakují během tréninků za pravidelné brankáře, tudíž jsou na střely hvězd NHL zvyklí. Kromě toho, říkali, návrh ligy, aby každé mužstvo mělo svého náhradního brankáře na soupisce, aby s ním jezdil na všechny zápasy venku, a za to aby dostával dejme tomu sto tisíc dolarů ročně, nedává smysl. Muselo by se, kupříkladu, také rozhodnout, zda se taková mzda počítá do mzdového stropu. A hráčské odbory NHLPA by asi hodně trucovaly.

Za 6.200 utkání, kdy se to počítalo, řekli generální manažeři, k podobné situaci došlo pouze dvakrát. A každé mužstvo má ve svém telefonním seznamu takových brankářů více: celkem je u ligy registrováno přes 130 brankářů, které si mužstva vyzkoušela a zapsala.

Navíc, několik mužstev pořádá začátkem každé sezóny otevřenou soutěž o místo náhradního brankáře a vybírá si tak, aby neprohloupilo.

Současné pravidlo zní, že mužstvo může v naléhavých případech (emergency) povolat jakéhokoliv brankáře, který je způsobilý a oprávněný (eligible). Liga toto pravidlo vykládá tak, že způsobilí jsou pouze amatéři: rozhodně ne zaměstnanci mužstev (třeba bývalí profesionální brankáři, kteří dnes působí co kouči dnešních brankářů).

V případě Ayerse pomohlo, že není zaměstnancem Maple Leafs, ale jejich haly.

Ale i tak, kdyby Maple Leafs, nedej přírodo, vyhráli, byl by skandál na světě: pomohl jim jejich vlastní náhradní brankář. Takže ještě štěstí, že projeli, i když je ale hanba, že nedokázali překonat dědka z pivní ligy.

A co kdyby se zranil i ten Ayers?

Tady si liga věděla rady: ještě než naskočil na led, sdělila rozhodčím, že v takovém případě by se musel do brankářského obléci jeden z hráčů v poli, a kdyby to nešlo, museli by Hurricanes dohrát se šesti hráči v poli.

Zástupce komisaře NHL Bill Daly se v úvahách o tom, že tohle by se mělo změnit, zmínil, že to ale bude složité.

Generální manažeři mu to zjednodušili: nebude se měnit nic.

