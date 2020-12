OHLÉDNUTÍ: Diváci na něj bučeli, prohrál před Hlinkou. Pak Hašek na Silvestra šokoval NHL

Ta reakce ho bodla do srdce. Když Dominik Hašek vyjel na led, buffalští fanoušci na něj bučeli. Psal se říjen 1997 a Sabres čekal úvodní domácí zápas sezony. Na střídačce chyběl populární kouč Ted Nolan, se kterým právě Dominator nevycházel. Jenže mnozí lidé nesli Nolanův konec těžce, dokonce prý až tisícovka z nich po jeho odchodu zrušila pemanentky. Českého gólmana čekala nelehká výzva. Vychytat si zpět přízeň diváků. Udělal to tím nejipomzantnějším způsobem.

Hašek začal bídně.

A nejde jen o to, že při zmiňovaném nástupu na led málem upadl kvůli špatně nabroušeným bruslím. Obhájce Vezinovy trofeje pro nejlepšího brankáře NHL dostával laciné, blbé góly.

Po několika nevýrazných zápasech se začalo mluvit o možné výměně. Pošlete ho o dům dál, dokud je ještě čas, křičeli zlí jazykové. Přisadil si i legendární komentátor Don Cherry, když prohodil: "Dominator chytá na hovno."

Náhradník Steve Shields si vedl lépe a nový trenér Lindy Ruff mu dal v domácím utkání s Washington Capitals šanci od začátku.

To Haška zaskočilo, takhle na to vzpomíná ve své biografii: "Bylo to nepříjemné. Poprvé od odchodu Granta Fuhra jsem měl sedět na střídačce jako dvojka."

V další partii už byl opět ve svém panství. Na mač s New Jersey se přiletěl podívat během inspekční cesty před olympiádou Ivan Hlinka, který s pardubickým rodákem počítal jako s jedničkou pro národní mužstvo.

Buffalo prohrálo, Hašek dostal tři góly a utěšoval se: "Lidi už na mě tolik nebučeli." Nechytal zle, ale do optimální formy mu ledacos scházelo.

První dva měsíce sezony 1997/1998 byly pryč a Dominator byl jen stínem toho fantoma z předešlých let. Pak se to zlomilo. Hašek načal prosinec dvěma čistými konty proti Anaheimu a Tampě.

Očekáváte krasojízdu k novodobému rekordu NHL a nezapomenutelnému titulku December to remember?

Ne, hvězdný gólman musel spolknout ještě jednu hořkou lekci. V Dallasu dostaly Šavle osmičku, Hašek mířil na střídačku po čtyřech kusech. Takhle si souboj s bývalým konkurentem Edem Belfourem nepředstavoval.

Po takovém výbuchu ukázal Ruff, že umí být pěkný ras. "Dostali jsme Keenanovy dávky, ale delší," vybavuje si Hašek šílený trénink, který trenér s výrazem dobráckého strýce nařídil.

Nelíbilo se mu, že jeho tým nemakal naplno, vypouštěl osobní souboje, postrádal zápal do hry.

Zničený mančaft poté ubojoval fotbalovou výhru 1:0 nad Montrealem, Hašek se blýskl 42 zákroky. Brzy přidal čtvrtou nulu v jediném měsíci a vyrovnal klubový rekord.

Na Štěpána zůstal fenomenální Čech nepřekonán popáté a náhle celé Buffalo žilo jeho honbou za úchvatným rekordem. Haškovi chybělo jediné čisté konto k tomu, aby napodobil George Hainswortha.

Muže z hokejového pravěku, co se kdysi radoval z šesti nul za jediný měsíc. Mimochodem, Hainsworth drží i ligové maximum v počtu shutoutů za sezonu. Na konci dvacátých let si jich připsal 22!

Probuzené Sabres čekala na Silvestra doma Ottawa. Pro Haška to byla poslední šance vyrovnat se zámořskému velikánovi a jeho 69 let starému výkonu.

Do Marine Midland Areny se vměstnalo téměř 16 tisíc diváků a každý Haškův zákrok oceňovali aplausem. Sám hrdina našeho příběhu později přiznal, že měl v jednu chvíli ohromné štěstí. Ale znáte to, paní Štěstěna přeje připraveným.

Hašek lapil všech 36 pokusů Senátorů a nula byla na světě! Dotáhl se na Hainswortha, který ovšem chytával ve zcela jiné éře, kdy hráči neuměli pálit příklepem a čistá konta se kupila snáze.

Především pak Dominator vytvořil rekord novodobé NHL. Ten drželi s pěti shutouty za jediný měsíc washingtonský Jim Carey (za březen 1996) a Tony Esposito. Legenda chicagských Blackhawks se činila v únoru 1974.

"Myslel jsem na ty historické zápisy, ale naším cílem bylo hlavně vyhrát," povídal Hašek pro Buffalo News už coby čerstvý rekordman. Sedmým perfektním představením v sezoně dohnal Belfoura na prvním místě v celé lize.

"Je neuvěřitelné, když v prosinci vyhrajete sedm z devíti zápasů a ještě vychytáte šest nul," smekl před ním Ruff. "Ve druhé třetině předvedl pět, šest úžasných zákroků."

"Je nejlepším brankářem v NHL, bez sebemenších pochyb," přidal se s chválou Ruffův ottawský protějšek Jacques Martin.

Haška pochopitelně vyhlásili první hvězdou večera. A tak přišlo na závěr roku 1997 definitivní smíření s buffalskými fanoušky. "Třeba mi jich hodně fandilo," honilo se Dominatorovi hlavou, než vyjel na kluziště.

A poprvé od začátku sezony zvedl hokejku ke stropu Marine Midland Areny. Jako poděkování divákům za jejich přízeň. Nespadla z nebes, Hašek si ji musel vysloužit. Povedlo se mu to vskutku výjimečným počinem.

Počinem, který dal sportovním fandům v Česku naději, že by na olympijské hry mohl Hašek přijet v životní fazoně. A třeba pomoci k medaili...

