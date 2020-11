Nuda a osm měsíců čekání. Jsme připravení, hlásí (nejen) z Anaheimu

Bojuje s tím kde kdo. Řada profesí je v mnoha zemích světa vyřazována z provozu a její provozovatelé nuceni dlít doma. Sportovci jsou na tom zvlášť nepříjemně. Dlouhá pauza na zátěž zvyklému tělu nesvědčí. V NHL to platí zejména pro týmy, které nezasáhly do letního play off.

Dallas Eakins jeden takový mančaft trénuje. Zaseknutý na dlouho s rodinou ve Vancouveru uvítal telefonický rozhovor, při němž se novinář kouče Anaheimu přeptal, jak tráví nekonečné volno. „Znáte film Groundhog Day?“ zeptal se Eakins. „Když jsem ho sledoval, nikdy by mě nenapadlo, že něco takového prožiju.“

Ducks odehráli poslední zápas 11. března, v Honda Center podlehli 2:4 St. Louis. Následující den NHL přerušila sezónu, ke které se vrátila až v srpnu a ještě v neúplném složení. Sedmička nejhorších do hry nezasáhla. Je vhodné připomenout, že tak trochu na svůj vlastní nátlak, některým hráčům se totiž nechtělo obouvat brusle a dojíždět ročník, v němž jim už „o nic nešlo“.

Teď se většině z nich dlouhé volno zajídá. Anaheim, Los Angeles, Buffalo, Detroit, New Jersey, Ottawa a San Jose nezasáhly do hry skoro tři čtvrtě roku. Pokud vše klapne, zapojí se znovu 1. ledna. Tam aspoň směřují zraky NHL i Hráčské asociace jakožto k začátku nové sezóny. Vyřešit je ale do té doby třeba spoustu věcí. Jedinou jistotou zatím je, že není jistého vůbec nic.

„Jsem připravení. Všechno je nachystáno, nemáme co dělat,“ krčí rameny lodivod Ducks.

Od července je s rodinou daleko od Anaheimu. Zůstává v kontaktu s generálním manažerem Bobem Murraym, asistenty i hráči. Na draft měl malý vliv, za výběr obránce Jamieho Drysdalea a útočníka Jacoba Perreaulta v prvním kole ale svým kolegům zatleskal. Oba mladíci by se měli připojit k loňským vysoko draftovaným Trevoru Zegrasovi a Braydenu Traycemu, jakmile začne mužstvo s přípravou.

Očekává se, že by to mohlo být v průběhu prosince. Týmy, které nehrály play off, mají dostat týden navíc. Eakins se nemůže dočkat, až uvidí talentované borce v akci. Stejně jako dychtí vidět letošního šampióna Kevina Shattenkirka, letní posilu za 11,7 miliónů dolarů na tři roky.

„Dobře čte hru. Dobře vodí puk. Nebývá přemotivovaný. Pomůže nám na přesilovkách. Myslím, že zapadne,“ věří v přínos nové tváře trenér.

Murray také podepsal Dereka Granta, jehož před uzávěrkou přestupů vyměnil do Philadelphie. „Je jako švýcarský armádní nůž,“ řekl o něm Eakins, jenž bude zvědavý rovněž na vývoj několika méně zkušených hráčů.

„Realita je, že loňský rok se moc nepovedl. Hořeli jsme na přesilovce, neustále měnili sestavu. Máme tu nové chlapy, uvidíme v kempu,“ těší se trenér Anaheimu.

Teď už jen konečně začít.





Share on Google+