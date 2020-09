NHL v číslech: Zamíří Chris Tanev za bratrem do Pittsburghu?

Brandon Tanev podepsal minulé léto jako volný hráč smlouvu na 6 let za jednadvacet milionů dolarů s Pittsburghem. Podle posledních informací to vypadá, že by se ke stejnému kroku mohl odhodlat i jeho starší bratr, Christopher Tanev, o kterého mají Penguins zájem.

Zadáku Chrisu Tanevovi vyprší pětiletý kontrakt za 22,25 milionů dolarů a i přesto, že by si přál kariéru dohrát ve Vancouveru, to vypadá, že si bude muset hledat nového chlebodárce.

Kosatky totiž dávají přednost vyjednávání o nové smlouvě s Jacobem Markströmem a Tylerem Toffolim, kteří se jinak také mohou stát 9. října nechráněnými volnými hráči.

Josh Yohe, novinář, který má za úkol získávat novinky především z kabiny Pittsburghu, nedávno pak uvedl, že Tučňáci jsou připraveni podepsat Chrise Taneva na pět let, během nichž by si 30letý zadák vydělal 25 milionů USD.

Věk nehraje roli

Jim Rutherford je k tomuto kroku připraven i přesto, že staršímu z bratrů bude v prosinci už 31 let.

Chris Tanev patřil ve svých nejlepších letech mezi nejlepší defenzivní obránce celé NHL, nikdy nebyl pořádně doceněný, ovšem za poslední roky jeho výkony šli mírně dolů a dá se předpokládat, že podobný trend se bude opakovat i v následujících sezonách.

Kontrakt na pět let? To nezní zrovna dvakrát dobře pro Penguins.

Jak lze vidět na výše uvedené kartě, mentor Quinna Hughese prožil opravdu ne zrovna dobrý ročník. Jeho spoluhráči s ním na ledě vykazovali horší výsledky než bez něj, celkově pak Vancouver byl většinu času s Chrisem Tanevem na ledě přehráván.

Závěr

Tučňáci mají momentálně pod smlouvou Jacka Johnsona, jednoho z nejhorších obránců v lize, kterému kontrakt vyprší až za tři roky, tudíž podepsat Chrise Taneva, který vykazuje výkony na úrovni třetího obranného páru a v prosinci oslaví jednatřicáté narozeniny, hned na 5 let, se nejeví jako nejlepší nápad.

Navíc Pittsburgh včera získal také Mike Mathesona z Floridy, obránce s držením hole na levou stranu, tudíž lze těžko předpokládat, zda jeho příchod zavřel dveře Chrisu Tanevovi, či nikoliv.

