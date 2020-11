NHL v číslech: Yzerman (opět) potvrdil, že umí. Manthu podepsal za vynikající cenu

Steve Yzerman je považován nejen za jednoho z nejlepších hráčů historie, ale také za jednoho z nejlepších generálních manažerů v NHL a nedávno opět potvrdil proč. Anthonyho Manthu se mu podařilo podepsat na další čtyři roky za skvělé peníze.

Anthony Mantha útočník, 26 let NHL 2019-2020 Z 43 G 16 A 22 B 38

Dvacítce draftu 2013 sice chvíli trvalo, než se etabloval na hru v nejvyšší zámořské soutěži, ovšem v posledních letech se zařadil mezi nejlepší hráče Rudých křídel a v posledním ročníku patřil dokonce mezi nejlepší křídla v celé lize.

A nejen protože měl našlápnuto na kariérní maximum v počtu nasbíraných bodů (38 bodů ve 43 zápasech), ale celoplošnou hrou, kterou pravidelně v dresu Detroitu předváděl, dokud ho nezastavilo zranění v oblasti plic po srazu s Jake Muzzinem zhruba v polovině prosince.

Démon při rovnovážném počtu hráčů

Když jsme výše zmínili, že Mantha zažil vynikající poslední ročník, na uvedené kartě můžete vidět proč. Disponoval vynikajícími čísly v relativních statistikách vůči spoluhráčům, a to jak do ofenzívy, tak také do defenzívy.

Dále vykazoval pozitivní hodnoty i v 'on-ice' statistikách. Jinými slovy: Detroit s Manthou na ledě své soupeře pravidelně přehrával. Ano, ten Detroit, který jinak skončil suverénně poslední s více než dvacetibodovou ztrátou na předposlední Senators.

Teď si zkuste představit, kdyby Mantha působil alespoň v průměrném týmu, kde by jeho výkony velice pravděpodobně ještě vzrostly a byly lidem více na očích.

Zmínili jsme, že Mantha v poslední sezoně patřil vůbec mezi nejlepší křídla v celé lize a zde je další důkaz. Tak všestranného útočníka (především v přechodech z pásma a do pásma) byste v uplynulém ročníku hledali těžko.

Výhodný kontrakt

Mantha byl společně s Larkinem bezpochyby nejlepším hráčem Red Wings v uplynulé sezoně a Steve Yzerman v těchto dvou má velmi dobrý základ pro první útočnou formaci.

Anthony Mantha ve svých 26 letech má navíc před sebou nejlepší roky kariéry, je v době, kdy ostatní hráči většinou podepisují životní smlouvy, které je zajistí do konce jejich životů.

Yzerman však dokázal Manthu přesvědčit ke čtyřletému kontraktu za 5,7 milionů dolarů ročně. Naprosto fantastická práce detroitské legendy.

Share on Google+