NHL v číslech: Ofenzivní dynamo a hodně střel. To je Brendan Gallagher

Brendan Gallagher nastupuje v dresu slavného Montrealu, většinou fanoušků může být podceňovaným hráčem. Gallagher však patří v posledních sezonách mezi širší špičku NHL a v této sezoně byl především do ofenzívy důležitou postavou Canadiens.

Brendan Gallagher útočník, 28 let NHL 2019-2020 Z 59 G 22 A 21 B 43

Společně s Tomášem Tatarem a Phillipem Danaultem vytvořil v této sezoně Brendan Gallagher velice silný útok. Danault se za poslední roky posunul na úroveň velmi kvalitního „two-way“ centra a Tomáš Tatar je skvělý distributor puku. Brendan Gallagher pak působí jako hlavní střelec a především hráč, který nevypustí žádný souboj a vybojuje spoustu puků. Díky skvělé chemii pak tato formace patří mezi nejlepší v NHL.

Gallagher opravdu funguje ve formaci sestavené Claudem Julienem jako střelec. A to střelec na úrovni těch nejlepších v NHL, když hokejista v sezoně střílel 1,38 gólu za 60 minut. Jednalo se o jedenáctou nejlepší hodnotu mezi všemi útočníky NHL, na úrovni Brada Marchanda nebo Sebastiana Aha. Celkově si Gallagher připsal 2,62 bodu, hodnotu totožnou například s Patrickem Kanem. To už je velice solidní společnost.

Gallagher je pro obránce tvrdým oříškem, když je nejčastěji střílejícím útočníkem NHL s více než 25 pokusy za hodinu hry. To, že jeho střely nejsou z ledajakých pozic, nám pak ukazuje kolonka očekávaných branek, která je ještě vyšší než jeho samotné vstřelené góly – 1,44 gólu. I v této statistice je nejlepší v lize, a není se co divit, Gallagher se dostane hned k 7,79 pokusům z tzv. vnitřního slotu, tedy míst v předbrankovém prostoru. To je znovu nejvyšší hodnota mezi útočníky!

Montreal měl také s Gallagherem na ledě nejvíce vstřelených branek – 3,86 gólu za 60 minut – a kanadský útočník se neztrácí opět ani v porovnání s ostatními napříč týmy, když je tato hodnota 16. nejvyšší.

Vliv samotného Gallaghera je pak také velice patrný, a to především v ofenzivní části. Jeho spoluhráči s ním byli notně lepší v rámci střeleckých pokusů, očekávaných brankách i samotných vstřelených gólech. V první trojici se vždy umístili i již zmínění spoluhráči Gallaghera z útoku, Tatar s Danaultem. Ti tak fungovali jak společně, tak i s jinými ofenzivními partnery.

V rámci vlivu na spoluhráče u střeleckých pokusů a očekávaných gólů patří Gallagher v rámci celé NHL do první dvacítky! Své spoluhráče zvedá především v ofenzivní části hry, kdy společně s ním na ledě mají jeho kolegové o téměř jeden vstřelený gól více za 60 minut než bez něho. A ve vlivu na vstřelené branky patří Gallagher ve srovnání s ostatními útočníky na osmé místo.

Jak můžeme vidět z grafiky výše, Gallagher patří momentálně mezi nejlepší ofenzivní hráče, když je ve všech útočných kategoriích mezi nejlepšími pěti procenty! Jeho kvalitní výkony potvrzuje i hodnota GAR, kdy Gallagher přispěl Canadiens v porovnání s náhradníkem dvanácti góly navíc, nejvíce z hráčů Habs.

Jeho hlavní předností je už zmíněná častá a nebezpečná střelba, kdy si umí vypracovat opravdu kvalitní příležitosti. Soupeřům navíc dokáže nadělat spoustu problémů i svou zarputilostí. Také ta mu jistě pomohla, aby se zařadil mezi ofenzivní elitu NHL.

