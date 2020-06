NHL v číslech: Nástupce Timonena. Fin Heiskanen táhne Stars

Dlouhá léta se finská reprezentace mohla v zadních řadách opírat o Kimmo Timonena, jednoho z nejpodceňovanějších hráčů hokejové historie. Když v roce 2015 oznámil konec kariéry, nástupce chyběl. Nakonec ale ne dlouho. Miro Heiskanen se už ve svém druhém ročníku v NHL zařadil mezi nejlepší obránce.

Finsko využilo služby Heiskanena už v roce 2018, a to jak na ZOH, tak i následném Mistrovství světa. Těchto turnajů se ovšem zúčastnil jako 18letý mladík, který ještě nehrál svůj prim. Nyní je otázkou, kdy Finsko bude moci opět řádně využít služby Heiskanena vzhledem k tomu, že Světový pohár se letos nekoná a nezdá se, že by NHL pak pustila své hráče na ZOH 2022. To je ovšem už jiné téma, kterému se v tomto článku věnovat nechceme a ani nebudeme.

Zaměříme se na výkony Miro Heiskanena, obránce týmu Dallas Stars.

Nejlepší hráč Stars

Žádný jiný hráč Dallasu letos nepomohl k vícero vítězstvím než Heiskanen.

Jednoduše, stručně a jasně. Finský mladík skutečně ovládl statistiku 'Wins Above Replacement' v rámci celého kádru Hvězd (nejen mezi beky). To v podstatě i souhlasí s tím, že drtivá většina odborníků jej letos vyhlašovala za nejlepšího hráče Dallasu (v poli).

Stále teprve 20letý obránce skutečně už ve svém druhém ročníku ukázal velký talent, když dokázal dominovat na obou stranách kluziště. Jeho vynikajících výkonů si samozřejmě všimli i trenéři, když Heiskanen na ledě strávil v průměru na zápas 23 minut a 46 sekund. Opět nejvyšší hodnota mezi všemi hráči Stars.

Elitní zadák

Klub z Texasu je jedním z osmi celků, které mají jistou účast ve vyřazovacích bojích Stanley Cupu, když skončil na prvních čtyřech místech své konference.

Velkou zásluhu na tom měl právě Miro Heiskanen, který letos patřil vůbec mezi nejlepší beky celé NHL. Zatímco drtivá většina zadáků se opírá především o silnou ofenzívu, v případě finského obránce je to naopak.

Finský rodák totiž patřil mezi vůbec nejlepší defenzivní obránce NHL. Pouze třináct jiných beků vykazovalo ještě pozitivnější přínos do defenzívy při vyrovnaném počtu hráčů na ledě (EVD) než námi sledovaný hráč.

K tomu můžeme uvést, že Heiskanen vykazoval i velmi solidní hodnoty směrem do ofenzívy. Za zmínku stojí především to, že dokázal své spoluhráče pravidelně dělat lepšími na obou stranách kluziště. Což je něco, co trenéři od svých nejlepších hráčů vyžadují.

Pravidelně to dokážou jenom skutečně ti nejlepší.

Mág středního pásma

Pouze u analytiků Andy & Rono (osobně jsem jedním z autorů) máte možnost nahlédnout do určitých statistik, které jinde nenajdete. A sice tranzice.

Ze všech obránců NHL pouze Roman Josi z Nashville Predators dokázal vícekrát úspěšně zavézt puk na vlastní hokejce ('Carries') do útočné třetiny než Heiskanen.

Nijak nezaostává ani ve vstupech do útočné třetiny kluziště přihrávkou na spoluhráčovu hokejku ('Entry Passes').

Vynikající hodnoty dále Heiskanen vykazuje i v přihrávkách na střelu ('Primary Assists'), v úspěšně odehraných či vyvezených pucích z defenzivní zóny do středního pásma ('Possession Exits') a velmi dobře si vede i v zastavení soupeřových akcích před svoji modrou linií ('Denials').

Zkrátka a jednoduše: Miro Heiskanen patří mezi nejlepší obránce v tranzici. Tito hráči bývají v zámoří nazýváni jako mágové středního pásma.

Závěr

Heiskanen ihned ve svém druhém ročníku potvrdil svůj obrovský potenciál, zařadil se mezi nejlepší hráče celé NHL a je jasné, že jeho výkony ještě porostou.

Stars si dnes tak mohou oddychnout, že v roce 2017 si na draftu před nimi New Jersey a Philadelphia vybrali Nico Hischiera, respektive Nolana Patricka. Právě Heiskanen, Makar a Pettersson, kteří byli draftováni ihned po sobě, mají nakročeno k tomu, aby svedli boj o nejlepšího hokejistu z tohoto draftu.

Pokud někdy Stars pak udělají výrazný úspěch v play-off, je jasné, že na tom bude mít velký podíl Miro Heiskanen, na kterém už nyní stojí celá obrana tohoto celku.

Famózní generace

Je vůbec těžko uvěřitelné, kolika skvělými, mladými obránci NHL nyní disponuje. Dahlin, Chabot, Heiskanen, Q. Hughes, Makar, McAvoy, Provorov, Werenski. Všech těchto osm beků má za sebou už alespoň jednu elitní sezonu a nedivili bychom se, kdyby alespoň čtyři z nich jednou ve své kariéře získali James Norris Memorial Trophy.

