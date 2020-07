NHL v číslech: Měl válet v Detroitu. Chychrun roste ve všestranného zadáka

Ten příběh na draftu 2016 si jistě stále pamatuje mnoho z vás. Detroit se potřeboval zbavit kontraktu Pavla Dacjuka, který zamířil zpět do Ruska, přičemž nápomocnou ruku podali Coyotes. Chtěli za to ale povýšení na draftu. Red Wings na to přistoupili a Kojoti si následně vybrali Jakoba Chychruna.

Jakob Chychrun obránce, 22 let NHL 2019-2020 Z 63 G 12 A 14 B 26

Kolovala také taková perlička, že Detroit při jednání dal najevo, že chce získat na draftu také právě Chychruna, přičemž Arizona tvrdila, že o jeho služby zájem nemá a chce draftovat někoho jiného.

Detroit uvěřil a poskytl Kojotům svůj celkový šestnáctý výběr (právě společně s kontraktem Dacjuka) za posunutí o čtyři pozice níže a další výběr z celkového 53. místa.

Coyotes v čele s Johnem Chaykou vystoupili na pódium v Buffalu, aby vyhlásili jméno Jakoba Chychruna. Zatímco ona výše zmíněna teorie je spíš nepravděpodobná, výběr kanadského zadáka už byla skutečná realita.

Vynikající v tranzici

Od onoho draftu uběhly čtyři roky a Jakob Chychrun vyrostl v kompletního beka. Letos už přesáhl hranici 22 odehraných minut na zápas a patřil k nejlepším hráčům svého celku.

Měl nakročeno k překonání třiceti bodů, což se mu nakonec kvůli přerušení soutěže nepodařilo, ovšem pokud zopakuje i v následujících sezonách výkony z uplynulého ročníku, není pochyb o tom, že ji velmi brzy překoná.

Jak lze vidět, Chychrun neměl v tranzici jedinou slabší stránku. Vynikal především v úspěšných vstupech do ofenzivní třetiny kluziště ('Carries' a 'Entry Passes'), v níž byl mezi beky Arizony jasně nejlepší.

Dále připravoval svým spoluhráčům nadměrné množství střeleckých příležitostí a zároveň si velmi dobře vedl i ve své obranné zóně.

Nejlepší bek Coyotes

Oliver Ekman-Larsson už bohužel posledních pár sezon nenavázal na své nejlepší roky, čímž dal prostor k tomu, aby byl Jakob Chychrun považován za nejlepšího zadáka Coyotes.

Jak lze vidět na jeho kartě, stále teprve 22letý obránce předváděl skutečně vynikající výkony, když si vedl ve všech situacích nadprůměrně až výborně.

Za zmínku stojí především jeho vynikající defenzivní práce a výkony v oslabení.

Závěr

Je jen otázkou času, kdy se Jakob Chychrun stane i nejvytěžovanějším hráčem Kojotů, neboť při současných výkonech by si to určitě zasloužil.

Arizona pak může být jen ráda, že Detroit tehdy na onu výměnu přistoupil, jinak mohl Jakob Chychrun nyní válet v dresu Red Wings a Filip Hronek (draftován z 53. pozice) také v jiném.

