NHL v číslech: Kubalík dostává málo prostoru. Proč, Collitone?

Loni dostal svoji první šanci v NHL ve svých 24 letech. Ve své nováčkovské sezoně se mu nastřílel hned 30 branek (v 68 zápasech) a patřil mezi finalisty Calder Memorial Trophy. Chicago v Kubalíkovi našlo velký poklad. Alespoň si to myslel téměř každý hokejový fanoušek. Colliton to ale zřejmě vidí jinak.

Stan Bowman, generální manažer Blackhawks, odměnil po povedeném ročníku Kubalíka novou dvouletou smlouvou, během níž si hráč průměrně vydělá 3,7 milionů dolarů (před zdaněním).

V sezoně 2019/20 byl Kubalík druhým nejlepším střelcem týmu (první Kane vstřelil 33 branek). Ovšem při přepočtu na 60 minut hry byl Kubalík suverénně tím nejlepším. Zatímco on střílel 1,84 branek na 60 minut hry, druhý Kane 1,33.

V rámci celé NHL to Kubalíkovi přineslo famózní páté místo mezi všemi hráči, kteří odehráli alespoň 500 minut. Před ním skončili pouze taková esa jako David Pastrňák, Alex Ovečkin, Mika Zibanejad a Auston Matthews.

Kubalík skutečně odehrál skvělý ročník, o kterém už ale bylo řečeno více než dost a snad každý fanoušek, který NHL sleduje alespoň jedním okem, o tom jistě věděl.

Nová sezona, málo prostoru

Logicky se počítalo s tím, že Kubalík bude v letošním ročníku dostávat více prostoru a definitivně se zařadí mezi klíčové postavy Chicaga, tuplem když kvůli zranění nemůže Jeremy Colliton, hlavní trenér Blackhawks, počítat se službami kapitána Jonathana Toewse či mladíka Kirbyho Dacha.

Nic takového se ovšem neděje. Bohužel.

Jak můžete vidět na výše přiloženém obrázku, Kubalík v dosavadních třech duelech odehrál průměrně jen 13 minut a 31 sekund na zápas.

Jistě, vzorek tří zápasů není nijak velký, ovšem leccos může naznačovat. Například ve včerejším utkání proti Panterům odehrál český útočník 13 minut a 13 sekund. Na přesilovce nedostal prostor jedinou sekundu!

Hráči jako Pius Suter, Mattias Janmark či Lucas Wallmark dohromady odehráli v tomto zápase více než 16 minut. Abyste nás nechápali špatně, není to žádná výtka vůči těm hráčům, nýbrž k trenéru Collitonovi, který o nasazování hokejistů při rovnovážném počtu hráčů na ledě během utkání rozhoduje. Nebo alespoň by tomu tak mělo býti.

Kubalík (znovu) mezi nejlepšími

Jestliže by dnes 25letý útočník podával vskutku špatné výkony, jeho malý prostor na ledě by byl k pochopení. Ovšem není tomu tak.

Ba naopak. Kubalík vykazuje v rámci týmu nejlepší výsledky. V podílu očekávaných gólů při hře pět na pět mu patří s hodnotou 62,4 % druhé místo. Ve statistice střeleckých pokusů (tzv. Corsi) je pak už na samotné první příčce.

Jinými slovy: Chicago, které jinak doposud prohrálo všechny své tři úvodní duely, s Kubalíkem na ledě své soupeře pravidelně přehrávalo.

Nebylo by tedy od věci dávat Kubalíkovi daleko více prostoru? Odpověď zřejmě znáte sami.

Závěr

Leckdo by mohl argumentovat tím, že Blackhawks s Kubalíkem na ledě při hře 5 proti 5 už třikrát inkasovali a ani jednou neskórovali.

To je ovšem dlouho neudržitelná věc. Mít totiž v PDO (sčítá týmovou úspěšnost střel v % a úspěšnost zákroků v %, když je daný hráč na ledě) hodnotu 84,2 % je anomálie, která velmi jistě brzy půjde nahoru, což přinese více vstřelených gólů a méně inkasovaných, když v současné době v případě Kubalíka je úspěšnost střel na nule, zatímco úspěšnost zákroků na pouhých 84,2 %.

Colliton byl po posledním zápase od novinářů tázán, proč Kubalík dostává tak málo prostoru. Hlavní kouč Chicaga se vyjádřil v tom smyslu, že sám byl překvapen údaji hráčů a jejich čase na ledě, že to prý neodpovídalo tomu, co viděl ze střídačky.

Tak už jen doufejme, že se to brzy změní, protože Dominik Kubalík si rozhodně zaslouží dostávat mnohem více prostoru a Chicagu by to mělo jen a jen pomoci.

