NHL v číslech: Česká republika se může pyšnit hned třemi elitními střelci!

Byť v posledních letech je český hokej pod neustálou kritikou a na mezinárodní scéně skutečně dlouho neudělal velký úspěch, tak v letošním ročníku mohou mít rozhodně čeští fandové nemalé důvody k radosti. Hned totiž tři naši hokejisté se drží mezi elitní pětkou nejlepších střelců celé NHL! A to je sakra úspěch!

Pravděpodobně bychom museli pátrat dlouho v historii NHL, jestli se podobný výsledek Čechům už někdy podařil, aby hned tři Češi byli mezi pěti elitními střelci celé soutěže. Šanci bychom možná dávali triu Eliáš, Hejduk, Jágr. Ale to už je případně na jiný článek, v tomto se totiž nepotřebujeme dívat do minulosti, nýbrž se zaměříme pouze na současnost!

Možná po přečtení prvních dvou odstavců ihned odskočíte přepnout na statistiky, seřadíte si hráče podle vstřelených branek, avšak tam tři česká jména mezi pětkou hráčů nenajdete.

Ano, gól jako gól. O tom není sporu.

Ale není střelec jako střelec. Abychom mohli konstatovat o hokejistovi, že je skutečně elitním střelcem, musíme vzít v úvahu hned několik dalších faktorů. Především sílu spoluhráčů, se kterými nejčastěji nastupuje, jak velký prostor má při přesilovce, při vyrovnaném počtu hráčů, kolik střel si dokáže vypracovat sám a hlavně kolik střel také vyšle na branku soupeře a mnoho dalších faktorů.

Názorným příkladem: hráč X hraje pravidelně přes 20 minut na zápas, přes tři minuty odehraje na přesilovce, vyšle v průměru na utkání přes patnáct střel na branku soupeře a na konci sezony má 40 gólů. Zatímco hráč Y nenastupuje na přesilovky, odehraje přibližně 12 minut na zápas, v průměru na utkání vyšle na branku šest puků a nastřílí těch branek 30. Kdo je z nich lepším, gólovějším hráčem? Hráč Y. A v takových případech je i jen otázkou času, kdy dostanou od trenérů větší důvěru, tedy i daleko více prostoru, a jednou také nastřílí těch 40 gólů.

A v tomto článku jsme se zaměřili na produktivitu hráčů pouze při hře pět proti pěti. Pokud si tedy v najeté statistice přepnete tento detail, už tam naleznete následující tři jména mezi první pětkou hokejistů:

Kubalík, Pastrňák, Vrána

Nebudeme vás už napínat. Toto je to trio, na které narážíme už v samotném nadpisu článku: Dominik Kubalík (Chicago), David Pastrňák (Boston), Jakub Vrána (Washington).

Než se však dostaneme k porovnání v rámci ligy, podíváme se blíže na individuální výkony těchto hokejistů.

Kubalík zažívá vskutku vynikající nováčkovskou sezonu v NHL. Bez jakéhokoliv váhání si troufáme tvrdit, že směrem do ofenzívy je letos nejlepším hráčem Blackhawks hned po Patricku Kaneovi a zastiňuje například i Alexe DeBrincata, od kterého se rozhodně čekalo a stále čeká mnohem více.

Asi není třeba dodávat, že ve všech výše zobrazených statistikách splňuje Kubalík kritéria útočníka první formace! Za zmínku především stojí jeho góly při přepočtu na 60 minut hry, ve kterých vévodí absolutné celé NHL! Famózní úspěch!

Na druhou stranu je třeba nutno dodat, že jeho úspěšnost střel je abnormálně vysoká a dá se očekávat, že v příštím ročníku velmi pravděpodobně klesne. Nemělo by to však příliš ohrozit jeho gólovou produktivitu, neboť jak v individuálním vytváření střeleckých pokusů ('iCF'), tak i v samotném vytváření gólových šancí ('ixG') patří také mezi elitní útočníky napříč celou ligou.

A nemluvě o tom, že by snad nejpozději od října mohl dostávat mnohem větší prostor jak na přesilovkách, kde letos zatím odehraje v průměru na zápas pouze 1:36 času, tak i při hře pět proti pěti, kde s odehranými 11 minuty a 48 sekundami na zápas je až 253. nejvytěžovanějším hráčem celé NHL. Vzhledem k jeho produktivitě až nepochopitelné.

O Davidu Pastrňákovi snad není třeba nijak déle hovořit. Ten už třetí ročník patří mezi elitní křídla celé NHL, letos je dokonce nejvyužívanějším hráčem Bruins při hře pět proti pěti i na přesilovce, což týmu krásně vrací nejen svými góly, ale celkově svojí produktivitou a zaslouženě je favorizován na nominaci Hart Memorial Trophy.

Velmi vynikající sezonu hraje také Jakub Vrána z Washingtonu. Až je velkou škodou, že je to mezi našimi médii vcelku přehlíženo a v zámoří se věnuje pozornost hlavně A. Ovečkinovi. Vrána by si totiž ji zasloužil mnohem více.

Při hře pět proti pěti totiž je letos dost možná vůbec nejlepším křídlem v NHL. Může to znít odvážně, ale čísla hrají jasně pro něj. Ať už se to týče samotné produktivity či pokročilých statistik.

Zatímco už vloni udělal Vrána velký krok ve své kariéře, tak letos udělal opět další a Česko se tak může bez váhání chlubit dalším elitním křídlem. Jistě, rodák z Prahy na jednu stranu působí v jednom z nejlepších týmů NHL, pravidelně hraje s vynikajícími spoluhráčemi, ovšem Vrána dokazuje, že si umí poradit i sám, když v individuálních šancích patří mezi elitní desítku celé soutěže. Vynikající počin a doufejme, že jeho forma bude i nadále stoupat a stoupat.

A stejně jako v případě Kubalíka, tak snad i u Vrány postupně stoupne celkový prostor na ledě. Zatímco při hře pět proti pěti, kde je nejproduktivnějším hráčem Capitals za 60 minut hry, odehraje v průměru na zápas pouze 12:17 času (201. nejvytěžovanější hráč NHL), tak na přesilovkách tráví něco málo pod dvě minuty na zápas (v rámci týmu až 9. nejvytěžovanější hokejista).

TOP 5 střelců NHL

Když jsme tvrdili, že Česko má hned trojité zastoupení mezi elitní pětkou střelců NHL, skutečně jsme vám nelhali!

Tohle je opravdu vynikající reprezentace pro naši malou zemi. Nemluvě o tom, že Kanada, která má v NHL největší zastoupení, nemá před našimi třemi hokejisty ani jedno zastoupení. A pro pamětníky je to jistě velmi příjemný nostalgický pohled, když mohou vzpomenout na doby, kdy Češi měli pravidelně mezi nejproduktivnějšími hráči NHL hned několikanásobné zastoupení.

Můžeme chtít ještě víc? Ano! Při přepočtu na 60 minut hry si totiž držíme hned první i druhé místo!

Opravdu vynikající počin našich třech borců ve střelbě a jenom můžeme doufat, že svá místa udrží, případně ještě vylepší do konce základní části, protože to by byl skutečně veliký úspěch, o kterém jsme si v Česku mohli poslední léta nechat jen zdát.

No, a když si pak uvědomíte, že Kubalík má teprve 24 let a Vrána s Pastrňákem třiadvacet...

Mimo jiné tímto nechceme nijak poukázat na to, že ostatní čeští hokejisté už dobré jméno naší zemi nedělají. Jak totiž není střelec jako střelec, tak nejsou ani stejné typy hráčů. Někteří září v gólech, jiní zase ve tvorbě hry (například Krejčí, Voráček), někteří v defenzivní hře (například Zacha), jiní zase nastupují v obraně či hájí svatyně svých celků.

Tak či onak, v letošní sezoně předvádějí Češi vskutku velmi dobré výkony a je velká škoda, že dost možná se nedočkáme ani ZOH v roce 2022 s účastí hráčů NHL, kde by mohla Česká republika složit opravdu velmi silný tým.

* Všechny statistiky jsou k 21. 2. 2020.

