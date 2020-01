Nezastavitelný Matthews! Hvězda Toronta má další rekord a dohání Pastrňáka

Pro střelce této kategorie jsou podobné večery rutinní. Přesto jsou včerejší dvě branky Austona Matthewse v něčem výjimečné. Dvaadvacetiletý útočník přidal proti Winnipegu góly s pořadovým číslem 30 a 31 a stal se tak prvním americkým hokejistou, který v úvodních čtyřech sezonách pokaždé překonal hranici třiceti zásahů.

Maple Leafs po vyhazovu trenéra Mikea Babcocka šlapou a sbírají jednu výhru za druhou. Velkou zásluhu na tom má samozřejmě nový kouč Sheldon Keefe, jenž probudil uvadající hvězdy. Jednou z nich je právě i Auston Matthews.

Mladé superstar se sice dařilo už od začátku sezony, teprve v posledních týdnech ale Matthews rozpoutal gólový uragán. Od Keefeova příchodu na lavičku vstřelil v 22 zápasech sedmnáct branek a přidal deset asistencí. Už jen jediná trefa mu chybí na českého útočníka Davida Pastrňáka.

Matthews se tak stal prvním hráčem narozeným ve Spojených státech, který v každé z úvodních čtyř sezon překonal třicetigólový milník. „Je to samozřejmě něco, na co jsem hrdý. Jsem šťastný za to, že můžu hrát s opravdu dobrými hráči. Měli jsme dobrý tým a dobré hráče, kteří si zaslouží hodně kreditu,“ pravila jednička draftu z roku 2016.

„Nezáleží na tom, s kým jsem hrál, vždycky to byli šikovní kluci. Myslím, že velkou částí mého úspěchu je dostat se do rytmu. Posledních pár let jsem se potýkal se zraněními, ale teď jsem zatím zdravý. Když hrajete pravidelně, dostanete se do rytmu, a to vám pomůže,“ pokračoval Matthews.

Torontský tahoun první branku proti Jets vsítil v páté minutě a srovnal po úvodní trefě Nikolaje Ehlerse. Druhý gól přišel až čtrnáct vteřin před poslední sirénou, když při powerplay tvrdou ránou propálil brankáře Helleybucka. Kromě toho ještě proměnil svůj samostatný nájezd, na výhru to ale nestačilo.

„Celou dobu jsme věřili, že bychom se mohli vrátit a vyhrát. Je to v pohodě, máme jeden bod ze dvou, ale bylo by pěkné získat oba,“ řekl Matthews po zápase.

Dostane se americký útočník před Davida Pastrňáka a získá na konci ročníku svoji první Maurice Richard Trophy?

