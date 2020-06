Nervózní otcové z Vancouveru. Své potomky možná uvidí jen přes Skype

V kádru Canucks by se klidně mohl natáčet další díl kultovního seriálu Rodinná pouta. Na narození dítěte čekají hned tři hráči Vancouveru. Jenže namísto toho, aby se zásobovali plenami a přesnídávkami, řeší budoucnost nedohraného ročníku. A bojí se. Případné pokračování NHL by je totiž mohlo na dlouhou dobu odstřihnout od jejich miminek.

Nejsou to určitě příjemné starosti pro žádného hokejistu. Na jedné straně ohromná touha sklidit po náročné sezoně zasloužené ovoce a třeba i vyhrát Stanley Cup, na té druhé strach o přerušený kontakt s rodinou.

V případě tří spoluhráčů z kabiny Vancouveru Antoina Roussela, Jordieho Benna a Bo Horvata jsou obavy ještě umocněné tím, že v brzkých dnech očekávají narození svých potomků. Horvat a Benn navíc tuto zkušenost zažívají vůbec poprvé.

Tři měsíce mimo domov

„Pokud bude ročník pokračovat, o své zdraví se určitě obávat nebudu. Smutné na tom je, že bych musel být tak dlouho pryč,” přiznává pro Sportsnet francouzský útočník Roussel, který je vyloženě rodinný typ. Se svou ženou Alexandrou vyhlíží na konci června už třetí dítě.

„Mnoho tátů je v podobné situaci jako já,” uvědomuje si třicetileté křídlo. „Nechtějí opustit rodinu. Jak dlouho by to trvalo? Možná tři měsíce, kdo ví?” táže se Roussel.

Nikdo s podobnou situací nepočítal. Za normálních okolností by poslední finálové zápasy proběhly nejpozději v polovině června. Pak už by se hráči mohli v klidu věnovat novým rodinným přírůstkům nebo svatbám. Doba koronavirová vše změnila.

Rodinná idylka

Když NHL po vypuknutí pandemie oznámila přerušení sezony, mnoho hokejistů zůstalo uvězněných v dobrovolné domácí karanténě. Do zbláznění zvedali činky, šlapali na rotopedu nebo sledovali seriály z pohodlí svých obýváků.

Jenže Antoine Roussel je od přírody dobrodruh. Okamžitě sbalil kufry a se svou rodinou vyrazil na dlouhý výlet napříč Kanadou. O to víc by mu teď teplo domácího krbu chybělo. Celkově autem urazil přes pět tisíc kilometrů.

„Byla to skutečně zábava,” říká nedraftovaný rodák z Roubaix. „První den jsme projeli Britskou Kolumbií a sledovali prérie. To bylo nádherné. Nešlo o dovolenou, prostě jsme si pronajali obytný vůz a tři a půl dne strávili na cestách. Ta věc dokáže sežrat hodně šťávy,” směje se Roussel.

Během rozsáhlého tripu se zastavili i u jezera Louise, kde si Roussel zabruslil se svým synem Theodorem na zamrzlé přírodní ploše. To je také nejsilnější vzpomínka, kterou si odnáší.

Tvrdá práce? Zatím nic pro něj

Nejbližší okolí pro Francouze s kanadským srdcem znamená opravdu hodně. Zbytek volna strávil na rodinné farmě v Quebecu, kde příbuzní jeho ženy dlouhá léta provozují výrobu javorového sirupu.

„Uvědomil jsem si, jak těžká práce to je,” svěřuje se Roussel. „Když jste v NHL, berete některé věci jako samozřejmost. Tato zkušenost mi otevřela oči. Chci hrát několik dalších let, protože je to určitě přitažlivější než jakákoliv jiná práce.”

Smlouva mu v NHL poběží ještě dvě sezony. A pak bude záležet také na tom, jak ho poslechne zdraví. Do sestavy Canucks se letos vrátil po devítiměsíční pauze, způsobené zraněním kolene. Za 41 zápasů zvládl 13 bodů.

