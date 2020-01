Nečasova paráda! I díky brilantní fintě patří k nejlepším nováčkům v NHL

Byla to náramná podívaná! Martin Nečas dostal přihrávku do jízdy od Ryana Dzingela a podél pravého mantinelu se řítil směrem k brance Winnipegu. Když se dostal před Connora Hellebuycka,oklamal brankáře Jets chytrou bekhendovou kličkou a poslal Hurikány do vedení. Carolina i díky trefě českého šikuly vyhrála 4:1.

Středním pásmem létaly míče, domácí hokejisté právě hráli na oslavu vítězství vybíjenou.

Petr Mrázek v jednu chvíli jeden z balónů nakopl, více ovšem zaujal v noci na středu v PNC Areně jiný český kousek. Ten Nečasův, který nadšeně glosovali i televizní komentátoři.

Sám úspěšný střelec popsal svou střelu ze třetí minuty následovně: "Víte, byla to jediná možnost. Zavřel mi prostor na bližší tyčce, ale u té vzdálenější zbylo místo. Tak jsem si pustil puk do strany a využil toho."

Byla to skvostná ukázka toho, co si náramně nadaný borec v NHL už troufne a dovolí. Nesedí v koutě, naopak se dravě dere do šancí.

Pro Nečase šlo o 12. branku v této sezoně, jen dva zelenáči jsou lepší - Švéd Victor Olofsson a krajan Dominik Kubalík. V produktivitě nováčků je dvojnásobný extraligový šampion se 27 body šestý.

Když Nečasovi nastolené tempo vydrží, překoná metu 20 gólů i 50 bodů.

"Ne, na Calder Trophy by to nestačilo, ale i tak by to pro jednadvacetiletého útočníka, který hraje poprvé pravidelně v NHL, byla sezona jako hrom," smeká před rodákem z Nového Města na Moravě uznávaný web NBC Sports.

Mimochodem, jednadvacetiny oslavil Nečas minulou středu.

V NHL teď naplňuje svůj potenciál, Carolině se vyplácí trpělivost, jakou s ním měla. Hurricanes si jeho práva zajistili před necelými třemi lety v prvním kole draftu, brali ho z dvanácté pozice.

Debut si Nečas odbyl v říjnu 2017, brzy poté byl ale uvolněn do brněnské Komety. V ročníku 2018/2019 hrál na farmě a přičinil se o zisk Calder Cupu. Pro áčko dorostl loni a s průměrem 14 odehraných minut za zápas se zařadil ke stabilním postavám ambiciózního mužstva.

Dozrává i mimo led. Pořídil si auto. Našel si vlastní bydlení, kde přivítal svou rodinu. Třeba až příbuzní přiletí příště, bude je vítat jako vítěz Stanley Cupu. Poslední léta platí, že Nečas končí sezonu ziskem titulu. A Carolina navíc opravdu míří vysoko, což potvrdila i podpisem svého bývalého kapitána Justina Williamse.

Ten se podepsal pod čerstvou výhrou Canes dvěma góly a spokojeně hlásil: "Dostal jsem dvakrát výtečnou přihrávku a pak už jsem to měl snadné."

