Národy v NHL: Počty, historie a nejlepší hráči

Severoamerická hlavní hokejová liga se sice nazývá Národní, ale klidně by se mohla jmenovat spíš Mezinárodní. Už dávno ztratila "regionální" charakter a v současné sezoně do ní zasáhli hráči narození v dvaceti různých zemích. Pojďme se nyní podívat na čísla, trochu historie a nejlepší hráče z každé z nich.

Kanada - 295 (42,8%)

Podle očekávání, Kanada stále do ligy dodává nejvíce hráčů. Její podíl se ovšem zmenšuje. Sezona 2015-16 byla první v historii, kdy hráči ze země javorového listu netvořili alespoň 50% ze všech ligových soupisek.

Nejlepší hráč: Můžete si samozřejmě vybrat ze spousty jmen, ale celkový konsensus se shoduje na Connoru McDavidovi, jako zřejmě nejlepším hráči světa současnosti.

USA - 177 (25,7%)

Hvězdy a pruhy svůj podíl v lize stále navyšují a v této sezoně poprvé dodávají víc než čtvrtinu hráčů. Hokej je v USA nejpopulárnější v historii a dokládají to i úspěchy reprezentace na mezinárodní scéně.

Nejlepší hráč: I tady si můžete vybrat z řady možností, ovšem útočník Chicaga Patrick Kane je, i přes úpadek hry svého mužstva, konzistentně na špičce bodování už řadu let.

Švédsko - 79 (11,4%)

Přísně vzato, prvním hráčem NHL narozeným ve Švédsku byl Gus Forslund (debutující v sezoně 1932-33), který se však přistěhoval s rodinou do Kanady ve velmi mladém věku. Vůbec prvním hokejistou v NHL, jenž se, nejen narodil, ale také vyrostl ve Švédsku a v Evropě vůbec, byl Ulf Sterner, který nastoupil v sezoně 1964-65 ke čtyřem zápasům za New York Rangers.

Nejlepší hráč: I přes to, že již nedominuje tolik jako dříve, tak je stále dvojnásobný vítěz Norris Trophy Erik Karlsson na svém postu světovou třídou.

Finsko - 33 (4,8%)

Prvním ve Finsku narozeným (ale v Kanadě vychovaným) hráčem byl jistý Albert Pudas, jenž v sezoně 1926-27 odehrál čtyři mače za tehdy ještě Toronto St. Patricks, ze kterých se příští rok stali Maple Leafs. Daleko známější Matti Hagman debutoval za Boston v roce 1976 a působil v zámoří čtyři sezony.

Nejlepší hráč: Vybírat tady není jednoduché, ale zřejmě je jím v současnosti brankář Bostonu. Vítěz Veziny a Stanley Cupu Tuukka Rask.

Rusko - 31 (4,5%)

Dost překvapivě nízký počet na takovou hokejovou velmoc. Faktem je, že většina hráčů zůstává raději v KHL a do zámoří odchází jen ti opravdu elitní. Navíc tam mají Rusové pověst nevyzpytatelných hráčů, kteří se často raději vrací domů, než aby opravdu bojovali o místo v sestavě. Prvním hokejistou ze SSSR v lize byl Sergej Prjachin. V Calgary však odehrál v letech 1988-91 jen 49 utkání.

Nejlepší hráč: Je vítězem Hartovy trofeje z posledního ročníku, takže tady dostává přednost Nikita Kučerov.

Česká republika - 26 (3,8%)

Je to málo, je to hodně? Pravdou je, že pamatujeme lepší časy, ale taky horší. Počet našich v NHL má pomalu vzrůstající trend a to je pro český hokej jen dobře.

A kdyby to náhodou někdo nevěděl, připomínáme, že prvním českým zástupcem s soutěži byl Jaroslav Jiřík (sezona 1969-70, 3 utkání za St.Louis Blues).

Nejlepší hráč: Tady se asi všichni shodneme na vedoucím hráči současné střelecké tabulky NHL, kterým je samozřejmě David Pastrňák.

Švýcarsko - 11 (1,6%)

Možná ne zrovna hokejová velmoc, ale určitě nejlepší mimo elitní šestku. Švýcarsko mělo prvního vyslance v NHL v osobě brankáře Pauli Jakse, který v sezoně 1994-95 odchytal čtyřicet minut za Los Angeles Kings.

Nejlepší hráč: Bezesporu vůdce obrany Nashville Predators Roman Josi.

Slovensko - 9 (1,3%)

Pomineme-li slavného Stana Mikitu, který vyrůstal v Kanadě, tak si odtud národní premiéru v NHL odbyli hned tři hráči najednou. A ne jen tak ledajací. Jde samozřejmě o bratry Šťastné, kteří v osmdesátých létech řádili v dresu Quebec Nordiques.

Nejlepší hráč: Přestože už je mu dvaačtyřicet, stále válí (skoro) jako zamlada a nezdá se, že by se mu v blízké budoucnosti chtělo končit. Zdeno Chára.

Dánsko - 7 (1,0%)

Hokej na Jutském poloostrově je už nějakou dobu na vzestupu. Většina lidí si myslí, že prvním v Dánsku narozeným hráčem v NHL je Frans Nielsen, debutující r. 2007 za New York Islanders. Nicméně, klasický příběh z minulosti (narozen v Evropě, vyrostl v Severní Americe) - a je tu obránce Poul Popiel, který odehrál v letech 1965-1980 224 utkání a stihl mezitím absolvovat celou éru existence WHA.

Nejlepší hráč: Brankář Frederik Andersen se už několik let drží v užší špičce soutěže na svém postu a tahá kaštany z ohně za ofenzívně laděným celkem Toronta.

Německo - 7 (1,0%)

Historicky nejsou žádná velmoc, ale mají dokonce na kontě vítězný gól Stanley Cupu, který vstřelil Uwe Krupp z Colorada v roce 1996. Nebyl však prvním Němcem v soutěži, tento primát náleží Udo Kiesslingovi, který si v sezóně 1981-82 připsal jeden start za Minnesota North Stars

Nejlepší hráč: Tady není o čem. Leon Draisaitl trhá spolu s McDavidem obrany soupeřů na kusy v dresu Edmontonu.

"Zbytek světa"

Rakousko - 4

Asi nejlepší hráč jejich historie Thomas Vanek se stále prohání po severoamerickém ledě, ale co se týká čistě kvality, už ho zřejmě předehnal mladší (a podstatně rychlejší) útočník Arizony Michael Grabner

Lotyšsko - 4

Slavný Arturs Irbe má zřejmě zdatného následovníka v Elvisu Merzlikinsovi, který se po počátečním rozkoukávání rychle stává oporou Columbus Blue Jackets.

Francie - 3

Bojovník Antoine Roussel drží prapor galského kohouta v dresu Vancouveru.

Bulharsko - 1

Nadějný brankář Rangers Alexandar Georgiev hokejově vyrostl v Rusku a má i dvojí občanství

Estonsko - 1

Útočník Islanders Leo Komarov se přes své rusky znějící jméno narodil právě v Estonsku. A abyste nebyli málo zmatení, na mezinárodní scéně reprezentuje Finsko.

Kazaschstán - 1

Brankář Dallasu Anton Chudobin je rodákem z této středoasijské země, přestože reprezentačně hraje za Rusko.

Nizozemí - 1

Mladý útočník Daniel Sprong, původně draftovaný Pittburghem, se nyní snaží prosadit do sestavy Anaheimu.

Norsko - 1

Dříve jich v NHL hrávalo více, ale nyní zůstal už jen útočník Minnesoty Mats Zuccarello

Slovinsko - 1

I přes potíže svého týmu, Anže Kopitar zůstává jedním z mála hráčů Los Angeles Kings, kteří si stále drží vysoký standart.

Velká Británie - 1

A překvapení na závěr: Narodil se zde útočník Chicaga Brendan Perlini v době, kdy si zde hokejem vydělával jeho kanadský otec.

