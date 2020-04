Na kluziště nemohou, velký problém. Jak nyní vypadá trénink hokejistů?

Na led nemohou, poradit si tak musí jinak. V některých případech se jedná možná až o zoufalé řešení. Hokejisté momentálně nemají moc na vybranou a spokojit se musí jen s rotopedem či kolečkovými bruslemi.

Nebo si hrají s hokejkou a pukem kolem svého domácího mazlíčka. Cokoliv je zrovna napadne.

„Kopírujete tak trochu 'Rockyho'. Děláte kliky, sedy/lehy, boxujete do pytle," zmínil útočník Nick Foligno.

Hokejisté National Hockey League se snaží běhat, jezdit na kole, ... prostě vše, aby zůstali ve formě pro případ, že se sezona 2019-20 opět rozeběhne. Soutěž byla pozastavena 12. března z důvodu pandemie koronaviru.

Téměř všichni sportovci dokáží upravit svůj trénink, vzhledem k současné nouzové situaci. Hokejisté mají ale problém – kluziště jsou uzavřená, nahradit je nelze.

„De facto nikdo z nás nemá přístup k ledu. Pro nás hráče je to velký zádrhel," potvrdil obránce John Carlson.

„Můžete trénovat jako ďábel, ale na ledové ploše jsou jiné podmínky. Jakmile bude možnost, musíme ji bleskurychle využít," pokračoval.

Možná existují nějaké výjimky, žádný z hokejistů však nebyl na ledě od výše zmiňovaného dne, tedy 12. března. A počkat si budou muset ještě minimálně jeden týden, patrně i déle.

Přípravu mimo hřiště přitom nesmí podcenit. Tréninky absolvují tak, aby se co nejvíc podobaly běžnému cvičení.

„Snažím se trénovat jako vždycky," poznamenal obránce P.K. Subban.

„Je to těžké. Čekáte, že se sezona opět rozjede, zároveň ale máte spoustu času. Bruslení napodobit nelze," doplnil.

Kondiční trenéři posílají hokejistům různé tréninkové plány. Domácí posilka, běh nebo rotoped. Jinak to v tuhle chvíli nejde.

„Všechny tyhle věci nám bezvadně pomáhají, abychom se udrželi ve formě. Intenzivní trénink to ale úplně nenahradí," podotkl obránce Torey Krug.

„Nejde jenom o bruslení, jsou tady i další věci. Neexistuje třeba způsob, jak natrénovat souboj u hrazení s chlapem, který má nějakých 100 kilo, přičemž vy mu chcete sebrat kotouč a založit útok," komentoval.

Například útočník Connor McDavid trénuje sílu tak, že zvedá svého psa Lennyho. ... Útočník Anders Lee zase bere své hafany na běhání.

Útočník Scott Laughton cvičí se svou přítelkyní jógu, aby udržel tělo a mysl v kondici. Podobně je na tom také útočník Nate Thompson.

Obránce Hampus Lindholm si párkrát vyjel na kolečkových bruslích, poukázal ale přitom na skutečnost, že při bruslení na ledě zapojujete i jiné svaly.

Útočník Zach Parise zkouší hru jeden na jednoho se svým šestiletým synem Jaxem. Pořídil si také rotoped, běh mu už moc nevoní.

Kromě McDavida, mrknout zde můžete ještě na obránce Michaila Sergačjova. Jak nyní vypadá jeho den?

Hokejisté trénují především v dopoledních hodinách, snaží se tak simulovat ranní rozbruslení. Rádi zapojí i své nejbližší.

„Snažíte se dělat všechno, co je možné. Měla by to být i zábava," řekl Foligno.

„Jsme profesionálové. Musíme se zařídit tak, abychom byli připravení, jakmile dostaneme zelenou k návratu," dodal.

Zdraví je na prvním místě! Snad se ale všichni brzy dočkáme...

Čtěte také:

Tento den v historii: "Miracle on Manchester". Kings předvedli zázračný obrat

Share on Google+