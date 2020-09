Mladí a úspěšní: Martin Brodeur a jeho sedm sérií za dva roky

Taky vás baví Carter Hart v brance Philadelphie? Před startem dohrávané sezóny se mladý muž v masce nechal slyšet, že na tohle čekal celý život. Boje o Stanley Cup fascinují a hráči na začátku kariéry si je vychutnávají tím víc. V následujícím krátkém seriálu si připomeneme brankáře, kteří dokázali na samém začátku kariéry dovést své mužstvo až ke Stanley Cupu.

Dnes je Martin Brodeur zavedenou značkou. Členem Síně hokejové slávy. Jeho jméno je v hokejovém světě pojem. V polovině devadesátých let to byl nerozkoukaný zelenáč, u něhož si funkcionáři Devils kladli otázku, zda ustojí obrovský tlak. Ukázalo se, že tomuhle klukovi můžete naložit na záda opravdu hodně a rozhodně se z toho nezhroutí.

Táta & syn

Rodák z Montrealu je vlastně pokračovatelem rodinné tradice. Původně hrál v útoku, nakonec ale skončil mezi tyčemi. Ve dvanácti letech se nafoukl, když nebyl nominován k zápasu, a na nějakou dobu skončil. K návratu jej přemluvil bratr Claude.

Brankářskou výstroj nosil už otec. Denis Brodeur si dokonce zachytal za Kanadu na olympijských hrách 1956. Synovo zlato z roku 2002 mu proto udělalo obrovskou radost. Později se stal Brodeur starší oficiálním fotografem Canadiens a jakmile to šlo, nenechal si ujít ani možnost zvěčnit svého syna.

Martin Brodeur prošel brankářskou školou Vladislava Treťjaka, sovětské hokejové legendy, která mu údajně pomohla vylepšit postoj a poziční hru. V době působení v juniorské Quebec Major Junior Hockey League jej v roce 1990 draftovalo New Jersey jako celkovou dvacítku.

Past ve středním pásmu

V NHL se poprvé objevil v sezóně 1991-92. Velmi krátce, ve čtyřech duelech, tehdy zaskočil na zraněné duo Chris Terreri – Craig Billington. V organizaci Ďáblů se naplno prosadil v sezóně 1993-94, kdy odchytal 47 zápasů. V lize skončil druhý v průměru inkasovaných branek a čtvrtý v procentuální úspěšnosti. Vynikající výkony mu zajistily Calder Trophy pro nejlepšího nováčka sezóny.

V play off pomohl svému týmu až do finále konference, kde v dnes už kultovní srážce dvou nejlepších týmů základní části vypadli Devils s Rangers. Ano, jde o okamžik, kdy Mark Messier za stavu 2:3 pro New Jersey ohlásil, že další zápas Jezdci zvládnou a sám přispěl k výhře 4:2 hattrickem. Sedmý duel skončil 2:1 pro Rangers, přičemž rozhodující gól padl až ve druhém prodloužení.

O rok později New Jersey nepatřilo k favoritům. Devátý tým po základní části nicméně tentokrát došel až do finále, kde narazil na silný Detroit. Favorit byl jasný. Sezóna byla kvůli výluce zkrácená, přesto zel mezi oběma celky propastný rozdíl 18 bodů. Steve Yzerman vyspěl ve třiceti letech v ligovou hvězdu, na prsten pro vítěze poháru ovšem stále čekal.

Počkat si musel i tentokrát. Geniální stratég Jacques Lemaire věděl přesně, jakou taktiku svým hráčům naordinovat. Nařídil striktní zpomalování soupeře ve středním pásmu. Lajna Randyho McKaye, Roberta Holíka a Mikea Pelusa se postarala o eliminaci Yzermana. Provokatér Claude Lemieux dostal za 13 gólů ve 20 zápasech Conn Smythe Trophy. Titul měl už z Montrealu (86), další přidal o rok později s Coloradem (96) a poslední znovu s New Jersey (2000).

Z brány všechno jistil teprve třiadvacetiletý Brodeur. Ve čtyřech zápasech pustil hvězdám Red Wings všehovšudy sedm branek. Během prvních dvou let v NHL odchytal talentovaný mladík v play off 37 zápasů. Dohromady sedm sérií, z nichž šest vyhrál.

Těžké boje mu ani trochu nevadily. „Viděl jsem ho párkrát už v juniorech, nepřišel mi tam ani tak dobrý, jako byl potom tady,“ vzpomínal později na Brodeura bývalý kouč Devils Jacques Lemaire. „Byl velmi klidný, rychle se učil. Nepřipouštěl si tlak. Pohodář, užíval si to. Začalo play off a v kabině na něm nebyla vidět nervozita.“

Když vyhrát, tak s Brodeurem

Byl to první Stanley Cup v historii Devils. V letech 2000 a 2003 přidal Brodeur s Devils druhý a třetí, víc praporů na připomínku slavných vítězství tato organizace pod stropem haly nemá.

Není náhodou, že slavný gólman lemuje nejúspěšnější klubovou éru. Byl jejím důležitým článkem. Ke třem pohárovým úspěchům přičtěme pět konferenčních, sedmnáct účastí v play off, dvě zlaté medaile z olympijských her 2002 a 2010. Miloval velké zatížení, v sezóně 2006-07 odchytal 78 utkání, třikrát zapsal 77 startů. Celkem dvanáctkrát nastoupil k 70 nebo víc duelům v základní části.

Jeho 691 vítězství je rekordem NHL a konkurence se pořádně nadře, jestli ho jednou bude chtít překonat. S ohledem na současnou rotaci gólmanů a důraz na to, aby šli maskovaní muži favorizovaných týmů do play off co nejvíc svěží, nemusí být Brodeurův rekord překonán hodně dlouho. Druhý Patrick Roy má 551 vítězných zápasů, třetí Roberto Luongo 489.

Výhry pro něj byly vším. O jiné statistiky se prý nestaral. „Mým cílem bylo vyhrát nejvíc zápasů. Když jsme dostatečně vyhrávali, věděl jsem, že přijdou i nějaké shutouty. Vítězství těšila trenéry, spoluhráče, klubové vlastníky, fanoušky. Všichni pak byli šťastní. Bylo mi fuk, jestli jsme vyhráli 7:6, hlavní byla výhra,“ přiznal při uvedené do Síně slávy.

Rekordy drží taky v počtu vychytaných nul (125) a v odchytaných zápasech (1266). Ve dvanácti sezónách zapsal 30 nebo víc výher, osmkrát jich bylo dokonce 40 či víc. Hlasy zpochybňující Brodeurovy kvality, podle nichž vděčil za hodně defenzivní taktice Devils, vadí Scottu Stevensovi, jenž strávil v newyorském klubu dvanáct let a byl u všech tří Stanley Cupů.

„V sezóně 2000-01 jsme vedli ligu v počtu vstřelených gólů, takže už jsem unavený věčně poslouchat, že jsme hráli nudným stylem. Lidi asi hodně zapomněli. Vždycky jsem ho viděl s jeho čísly jako jedničku, výhry a to všechno si zasloužil,“ řekl někdejší řízný bek.

Kanaďanovy brankářské kvality ocenili také novináři, kteří mu čtyřikrát (2003, 04, 07, 08) přiřkli Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana základní části. Pětkrát vyhrál William Jennings Trophy pro duo s nejnižším počtem inkasovaných branek (1997, 98, 2003, 2004, 2010). Celoživotní Ďábel podepsal v roce 2014 coby dvaačtyřicetiletý smlouvu se St. Louis, kde nastoupil jen k sedmi utkáním. O tři roky později byl uveden do Hockey Hall of Fame.

