Lindblom zvoní na zvonek! Švédský útočník porazil rakovinu

Neuvěřitelně silný příběh stále píše útočník Oskar Lindblom. Mladý Švéd má za sebou po téměř sedmi měsících kompletní léčbu rakoviny, kterou úspěšně zvládl.

Pro připomenutí. V prosinci uplynulého roku byla Oskaru Lindblomovi diagnostikován Ewingův sarkom, tedy velmi vzácný typ rakoviny kosti a měkké tkáně kolem kosti. Pro teprve třiadvacetiletého hokejistu to byla mimořádně těžká životní zkouška.

V poslední době za svou bojovnost sklízí ovoce. Nedávno se konečně zapojil do tréninku na ledě se svými spoluhráči, teď přišla však vůbec nejsladší odměna.

Rodák z Gävle definitivně rakovinu porazil.

Flyers na svém oficiálním twitterovém účtu zveřejnili video, kde Lindblom v nemocnici v Pensylvánii zvoní na zvonek, čímž značí, že úspěšně zákeřnou nemoc pokořil.

„Ani nemohu popsat své pocity. Je to jako slavit narozeniny, Vánoce a všechny tyto svátky v jednu chvíli. Cítím se skvěle, že je hotovo. Nemohu se dočkat, až se zase vrátím do normálního života,“ líčí třiadvacetiletý Švéd.

Po emotivním zazvonění přišlo na řadu dojemné objetí. Hned za Lindblomem stála jeho přítelkyně Alma, který jej na této náročné cestě doprovázela.

„Moje láska je bez rakoviny,“ napsala na svůj účet na sociálních sítích.

Poděkování pochopitelně patřilo více lidem. Lindblom se mohl spolehnout na špičkovou péči ze strany lékařů a zdravotních sester, podporu dostával nejen od svých spoluhráčů, nýbrž napříč celou National Hockey League a od klubů z jiných sportovních odvětví.

„Od rodiny, po přátele a fanoušky. Nemohu ani popsat, co pro mě podpora znamenala, především na začátku. Byly to těžké chvíle a já dostával tolik podporujících slov. Cítil jsem se díky tomu lépe a klidněji, opravdu mi to pomohlo,“ dodává útočník Letců.

