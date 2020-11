Lafrenière na MS juniorů? Pořád to není vyloučené, čas se ale krátí

Start Alexise Lafrenièra na blížícím se světovém šampionátu juniorů vypadal dlouho jako zbožné přání. První muž letošního draftu se měl soustředit hlavně na přípravu před svou první sezonou v NHL. Rozvrh nového ročníku je ale stále neznámý, představí se tedy Lafrenière na mistrovství dvacetiletých?

Aktuálně se to jeví jako reálná možnost. Od posledního jednání mezi hráči a vedením NHL je totiž ticho po pěšině, příjmy hokejistů by se kvůli ztrátám mohly smrsknout až na polovinu. Začátek nové sezony by tak mohl být v ohrožení.

To hraje do karet tomu, aby se Lafrenière mohl objevit na domácím mistrovství světa juniorů v kanadském Edmontonu. Pro devatenáctiletého útočníka by se navíc výhledově jednalo o vítanou herní praxi.

Kanadská dvacítka tedy v úterý přerušila výběrový kemp před turnajem, důvodem jsou dva pozitivně testovaní hokejisté. Všichni hráči a členové národního týmu v současnosti prochází čtrnáctidenní karanténou na hotelu ve městě Red Deer.

Tomu, aby se Lafrenière připojil k týmu, by to ale zabránit nemělo.

„Existují preventivní opatření, která mohou být zavedena, pokud jde o danou osobu a její karanténní povinnosti. Alexis je momentálně v New Yorku, takže by pro příjezd do Kanady platila určitá omezení,“ řekl pro nhl.com viceprezident kanadských národních týmů Scott Salmond.

„Budeme v těchto konverzacích pokračovat a prověříme všechny možnosti. Řekl bych, že to není vyloučené,“ dodal Salmond.

Kanada musí Lafrenièra dopsat na soupisku pro světový šampionát do 6. prosince. Turnaj provází přísná epidemiologická opatření: týmy musí být před odletem do Edmontonu v kompletním složení alespoň týden, později se prokážou třemi negativními testy na přítomnost koronaviru.

Mistrovství zkrátka proběhne v podobné bublině, v jaké se dohrávala vyřazovací část NHL. Turnaj startuje den po Štědrém dni a jeho vyvrcholení je na programu 5. ledna. Jednotlivé zápasy se samozřejmě budou hrát bez diváků.

Lafrenièra si na draftu z první pozice vybrali New York Rangers, kteří v případné účasti své budoucí hvězdy na mistrovství budou zřejmě mít hlavní slovo. Podle původního stanoviska mělo padnout rozhodnutí až po zveřejnění zápasového rozvrhu NHL pro příští rok.

Kanadský supertalent zářil na loňském šampionátu v České republice, v pěti zápasech zaznamenal bilanci čtyř branek a šesti asistencí a byl jmenován nejužitečnějším hráčem turnaje.

Bude hlavní hvězdou Javorových listů i teď?

