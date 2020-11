Které největší talenty příštího draftu uvidíme na šampionátu juniorů?

Juniorské mistrovství je každoročně přehlídkou těch největších talentů, mezi ně se dostane i pár sedmnácti a osmnáctiletých. A právě oni jsou nejvíce pod dozorem skautů a expertů z celého světa. Loni bylo nejvíce nahlíženo na Lafrenièra, Byfielda, Raymonda, Holtze, Stützleho, Peterku, ale také třeba na Jana Myšáka. I letos bude ve středu pozornosti jeden Čech, ale hlavně mnoho Švédů.

Následující žebříček deseti hráčů není seřazen podle kvality, ale podle míry sledovanosti těchto hráčů. V některém týmu může vynikat jeden jednotlivec, proto se na něj bude upínat větší zrak než třeba na trojici Švédů ze třetí lajny.

10. Samuel Helenius, Finsko, centr

Mladý Fin se letos probojoval do seniorského týmu Jyväskylä a po otrkání v prvních pár zápasech začal být také produktivní. Svými parametry rychle do Liigy zapadl a ničeho se po fyzické stránce nebojí. Dvoumetrový centr udělal přes léto obrovský pokrok a ze statistiky půl bodu na zápas v juniorské lize se dostal na bilanci půl bodu v té seniorské. Doposud toho za mládežnické výběry moc neodehrál, ovšem najednou je jedním z kandidátů na získání postu v základní sestavě finského výběru na MSJ.

9. Daniil Čajka, Rusko, obránce

Tvrdý direkt schytal mladý obránce po návratu z Kanady zpět do Ruska. V Guelph Storm byl mezi fanoušky nesmírně oblíbený, díky tomu hrál ve velké pohodě a bylo to znát. Tamní liga ale zůstává zastavená a proto se rozhodl zkusit angažmá v Moskvě. Prvních pět zápasů strávil ve druhé nejvyšší lize VHL, ovšem po utkáních, kde odehrál třeba i tři nebo šest střídání, byl poslán do juniorky. Není však jisté, zda se na turnaj dostane. Je jedním z devíti nominovaných obránců na turnaj Karjaly, ale pár nejlepších chybí. Svými statistikami si každopádně pohoršil, a pokud se na šampionát probojuje, bude mít co vylepšovat.

8. Oskar Olausson, Švédsko, levé křídlo

Následuje trojice švédských mladých pušek, které mají velkou šanci se na závěrečný turnaj kvalifikovat. Prvním z nich je Oskar Olausson, hrající za HV71. Olausson je pokrevní střelec, letos v juniorce nasázel už 14 branek v 16 zápasech a na pár duelů si odskočil do SHL. Tam na první gól čeká, ovšem v tamním juniorském hokeji patří k nejužší elitě. Na soustředění dvacítky bylo pozváno 17 útočníků, pět z nich tak bude ještě vyškrtnuto.

7. William Eklund, Švédsko, levé křídlo

Eklund patří k těm nejstarším hráčům, kteří spadají do ročníku pro draft 2021. Už loni odehrál v SHL 20 střetnutí, chyběla mu pouze produktivita. Té se dočkal letos. Spolu s Holtzem tvoří údernou první formaci a účast na mistrovství má takřka jistou. V prognózách na draft se doposud moc neobjevoval, zůstal nepochopitelně opomíjen. To by se ale mělo změnit nejpozději na přelomu roku, kdy bude k vidění v Edmontonu.

6. Simon Robertsson, Švédsko, pravé křídlo

Podobně jako Olausson i Robertsson patří mezi hráče, kteří vynikají v juniorském hokeji a zatím jen nakukávají do toho seniorského. Stejně je na tom i s konečnou nominací na mistrovství, bude se snažit vyhnout vynechané pětici. Robertsson ke skvělé technice a kreativitě přidává také skvělou rychlost i poctivou práci s návraty do obrany. Tento hráč je na ledě prostě všude a mluví se o něm jako o černém koni švédského hokeje.

5. Jesper Wallstedt, Švédsko, brankář

Loni Askarov, letos Wallstedt? I to je možné. Wallstedt bude bojovat s Hugo Alnefeltem o post jedničky a pokud se mu turnaj povede, může se dočkat ještě vyššího umístění na draftu než jeho ruský konkurent. V Luleå zatím jasně přechytává Davida Rautia a je jen otázkou času, kdy se na klubové scéně stane jasnou jedničkou.

4. Stanislav Svozil, Česko, obránce

Dostáváme se k výše zmíněné terminologii žebříčku. V českém týmu bohužel nebude mnoho hráčů, kteří budou detailně zkoumáni zámořskými skauty, výjimkou bude Stanislav Svozil z Komety. Z prvního odhadu NHL Central Scouting je trochu podceňovaný a velká role v rámci české dvacítky spolu s kvalitními výkony by mohly experty přesvědčit, aby zařadili Svozila do prvního kola.

3. Owen Power, Kanada, obránce

Urostlý obránce by klidně mohl být na čele tohoto žebříčku. Jediné, co ho z něj sesadilo, je pozice v nabitém týmu Kanady. Není totiž vůbec jisté, zdali se na turnaj probojuje a pokud ano, je otázkou v jaké to bude roli. Mohl by být šestým bekem, ovšem o něco pravděpodobnější je post mírně za hranou základní sestavy. Škoda, Kanada loni nabídla hned čtveřici postaršených, letos bude Power jediným, jestli vůbec.

2. Lorenzo Canonica, Švýcarsko, centr

Pokud bychom sestavovali žebříček podle kvality, Canonica by pravděpodobně v první desítce ani nebyl. Sedmnáctiletému Švýcarovi koronavirus zpozdil přesun do Kanady, na šampionátu bude ale hlavní hvězdou švýcarského výběru. Daří se mu i na mezinárodní scéně, a pokud budou vypsány kurzy na kanadské bodování jednotlivých zemí, Canonica bude pravděpodobně tím s nejnižším.

1. Aatu Räty, Finsko, centr

Nebyl brán za jasnou jedničku, ale jako nejvíce skloňovaným jménem pro tento post určitě byl. Start do sezóny se mu nepovedl podle očekávání a kanadští obránci mu silně dýchají na záda. Oni ale na dvacítkách nebudou a to by měla být velká výhoda. Pokud Rangers neuvolní Kakka, mohl by se proměnit v křídlo vedle Lundella a mohlo by se mu dařit.

Nejlepší opomíjení

Brandt Clarke překvapivě nedostal pozvánku do širokého kádru Kanady, který obsahuje hned 15 obránců. Právě on je v současnosti největším vyzyvatelem Rätyho v boji o celkovou jedničku. Ani Carson Lambos není daleko kralování svého ročníku. Disponuje komplexní hrou, avšak ani on se na turnaj nepodívá.

Rus Nikita Čibrikov hraje velmi slušně v petrohradské juniorce a dostal šanci i v KHL. Podobně je na tom také Kirill Kirsanov, on ale jistou šanci probojovat se mezi osm obránců Ruska má.

Švédští obránci Anton Olsson a Simon Edvinsson patří mezi nejlepší ve svém ročníku, jenže konkurence u Tre Kronor je obrovská. Prodloužení okurkové sezóny v NHL jim navíc moc nepomůže. Stejně je na tom také americký útočník Matthew Beniers.

Share on Google+