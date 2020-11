Kam s finským kouzelníkem? Granlund stále hledá flek, nejvíc by se hodil dvěma klubům

Jeho mladší brácha Markus už to v NHL vzdal. Nikdy se za mořem neprosadil jako střelec, i přes brilantní techniku hole se musel přeučit na psa obranáře. A tak se v červenci upsal ruské Ufě a na širokých evropským kluzištích válí. Mikael Granlund touto cestou jít nechce, přece jen si vydobyl v Severní Americe větší renomé. Dvakrát nastřádal přes 60 bodů, jeho lajna s Ericem Staalem a Jasonem Zuckerem patřila svého času k nejnebezpečnějším formacím v NHL. Kde podepíše?

Nalijme si čistého vína, Granlundova kariéra se po loňském odchodu z Minnesoty zasekla.

V Nashvillu dlouho stagnoval, zůstával daleko za očekáváními. Nesedl si s přísným koučem Peterem Laviolettem, nezapadal mu do herního stylu. A nespasil ani bídnou přesilovku Preds.

Pomohla mu až změna na trenérském postu, John Hynes dal rodákovi Oulu více prostoru na ledě a osmadvacetiletý hračička pookřál. Predátoři v něm objevili nečekaného kanonýra, do konce sezony nasázel z celé kabiny nejvíc gólů (11 v 28 partiích).

Přesto se stezky Granlunda a Nashvillu poté rozešly. Jeho agent Todd Diamond zkraje září informoval, že si mistr světa z roku 2011 vyzkouší volný trh.

Zatím ovšem po autorovi slavného lakrosového gólu proti Rusům nikdo nesáhl. A to přitom do startu nové sezony dost možná zbývá jen šest týdnů. Navíc mezi 31 kluby NHL snadno najdeme dva, kam by náramně pasoval.

Ve finských médiích se často skloňuje název jednoho z nich. Ano, tušíte správně, jde o Columbus Blue Jackets. Modrokabátníkům chybí takzvaný "secondary scoring", tedy body od jiných útočníků než těch z první brázdy.

Pod platovým stropem mají luxusní rezervu devíti milionů dolarů. A po podpisu talentovaného Pierra-Luca Duboise nejméně tři zbudou. Generálním manažerem je navíc Granlundův krajan Jarmo Kekäläinen.

Sáhne po Granlundovi? Někoho, kdo je zárukou slušné produktivity a zároveň zvládá obrannou činnost, přivést potřebuje. Obzvlášť poté, co vyšlo najevo, že Švéd Gustav Nyquist přijde o jeden, možná dva měsíce blížící se sezony.

Dalším z kandidátů je Florida.

Panthers se rozhodli nepodepsat Mikea Hoffmana a jeho body budou chybět. Granlund si navíc náramně rozumí s kapitánem Sašou Barkovem. Pamatujete si, jak spolu váleli na olympiádě v Soči? Úžasně je doplňoval veterán Teemu Selänne.

Můžete namítnout, že už je to dlouhých šest let. Na druhou stranu, vidíte pro Panthers na hráčském trhu lepší volbu? Své útočné formace potřebují zkvalitnit a Granlund pod Hynesem ukázal, že stále má co nabídnout.

Navrch jsou to jen dva roky, co se ještě u Wild blýskl 41 asistencemi a 67 body. Jeho osobák je pak ještě o dva body lepší.

Kde se ho pokusí v ročníku 2020/2021 překonat?

Pro zámořská média je tou adresou právě Florida. I Cats mají dostatek místa pro Granlundovu smlouvu a trenér Joel Quenneville ví, jak vytěžit z kreativních forvardů maximum.

Share on Google+