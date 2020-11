Jsem šťastný, říká o novém kontraktu s Tampou Sergačov

Ve dvaadvaceti první prsten pro vítěze Stanleyova poháru, korunovaný novou smlouvou s úřadujícím šampionem. Skvělé životní chvíle v těchto měsících prožívá obránce Tampy Bay Michail Sergačov.

Jak jsme již informovali v předchozích dnech, mladý obránce Lightning se těší z nové smlouvy. Dvaadvacetiletý Rus zůstane na Floridě minimálně další tři roky. Sám o setrvání ve službách Blesků příliš nepochyboval.

„Byl jsem si docela jistý, že vše bude v pohodě. Pochopitelně ale přemýšlíte o situaci pod platovým stropem a koronaviru, takže to bylo zpočátku těžké. Nicméně uvědomil jsem si, že jsem udělal to, co jsem měl, hrál jsem tak dobře, jak jsem mohl a teď už to je jen na mém agentovi a na generálním manažerovi,“ popisuje v rozhovoru pro Tampa Bay Times.

„Nějak jsem se přestal o kontrakt strachovat, jen jsem se soustředil na svůj každodenní život a na přípravu před nadcházející sezonou. Když mi pak zavolali, byl jsem velmi šťastný,“ dodává k celému procesu Sergačov.

Ačkoliv vedení Bolts stále musí kvůli nepříjemné situaci pod platovým stropem neustále pracovat, s podpisem ruského beka jsou v Tampě Bay spokojeni. Vždyť se jedná teprve o dvaadvacetiletého hokejistu.

„Víme, že ho máme pod smlouvou následující tři sezony. Je na obránce strašně mladý, což je pro nás skvělá zpráva. Stále se bude zlepšovat. Je skvělé mít uzavřený tento kontrakt,“ komentoval podpis generální manažer Julien BriseBois.

Sergačov tak našel v National Hockey League svůj domov. Poté, co jej v roce 2016 draftoval z deváté pozice Montreal, se po přesunu k Lightning zabydlel v defenzívě úřadujícího šampiona a měl by se stát její důležitou součástí i v budoucnu.

Share on Google+