Jonathan Toews: Tampa ukázala ostatním směr už v roce, kdy jsme naposledy vyhráli

Je to už pár týdnů, co NHL přerušila letošní sezónu. Jonathanu Toewsovi od té doby dny trochu splývají. Navzdory určité frustraci kapitán Chicaga věří: „V jednu chvíli to musí končit.“

Za tu dobu dokonale zapomněl, kdy a s kým vlastně hrál naposledy hokej. Ve video konferenci s Alexem Pietrangelem ze St. Louis a Romanem Josim z Nashvillu se ohlédl za posledními dny a odhalil něco svých myšlenkových pochodů.

Pravda je taková, že naposledy vyjel s Chicagem na led 11. března proti San Jose Sharks. Jestřábi vyhráli 6:2. „V pátek jsme se probudili, už jsem zapomněl, s kým jsme vlastně doma hráli,“ probírá vzpomínky. „Řekli nám: ‚Nechoďte na stadión.‘ A bylo po sezóně.“

Upřímně přiznává, že žije život, jaký dosud nepoznal. S přítelkyní a yorkšírským teriérem Ozarkem je zavřený doma. Relaxuje a poslouchá muziku. Jako jeden z mála hráčů Hawks zůstal přímo v Chicagu, kde míní přežít doporučenou izolaci. NHL ji pro hokejisty protáhla do poloviny dubna.

„První čtyři – pět dnů jsem neměl velkou motivaci něco dělat. Od té doby jsem se vrátil zpět, jezdím na kole a přemýšlím v duchu: ‚Hej, jednou to přece musí skončit. Musíme se vrátit k normálním životům.‘ Kdy to bude, si nejsem jistý. Doufám, že dříve než později.“

Aby se vzdělal v oblasti pandemií, poslouchá podcasty Joe Rogana. Taky se snaží stihnout věci, na něž nebyl čas a které mu sešněrovaný život umožňuje. Třeba obvolal pár známých. „Během sezóny držíte hodně věcí na mírném ohni. Teď řeším různé maličkosti, bavím se s kamarády a další věci, na které není během roku čas.“

Vzpomínky a srovnání

Prohlédl si také hodně sestřihů a zápasů, čímž dostal možnost s odstupem posoudit proměnu ligy a celého svého sportu. Podíval se na zápasy play off Josiho a Pietrangela. „Konečně jsem měl čas sednout a omrknout si tyhle chlapy v play off v době, kdy já poslední dva roky seděl od dubna doma.“

„Když jsme naposledy vyhráli v roce 2015 Stanley Cup, Tampa byla nejsilnější příklad, jakým směrem se bude hrát ubírat. Měli vzrůstem menší obránce i útočníky, kteří uměli bruslit. Nebyla to až tak fyzická série, jakou jsme podstoupili předtím ve finále konference proti Anaheimu.“

„A právě tudy jde hra v těchto dnech,“ zdůrazňuje Toews. „Každý tým teď opravdu umí bruslit. Mají obránce i útočníky ve všech čtyřech pětkách, co po ledě létají. Sledoval jsem některé ty zápasy a porovnával si je s play off 2013 a 15.“

Sám tolik důvodů k radosti nemá. Těší ho ale, že v Chicagu rozkvetlo pár talentů a snad se konečně blýská na lepší časy. „Letos tam byly náznaky. I když nejsme na pozici zaručující play off, jsme aspoň na hraně,“ těší jednatřicetiletého vůdce Chicaga.





