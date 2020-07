Jiří Sameš: Tohle je 31 nejlepších hokejistů pro Vstupní draft NHL 2020

Vstupní draft NHL 2020 už zná svůj nový termín! National Hockey League koncem minulého týdne odhalila nejbližší plány a výběr mladíků se má uskutečnit 9. – 10. října. Tak doufejme, že nyní bude všechno v pořádku.

Draft NHL 2020 byl původně na programu 26. – 27. června a pořádat jej měl Montreal, konkrétně Bell Centre. Z důvodu pandemie koronaviru samozřejmě došlo k odložení ostře sledované akce.

26. června alespoň proběhla První Fáze draftové loterie NHL, která rozhodla

o tom, že výběr číslo 1 pro letošní vstupní draft získá jeden z osmi poražených v kvalifikačním kole.

Po skončení kvalifikace nás tedy čeká Druhá Fáze loterie, přičemž vypadnuvší zde budou disponovat identickou šancí na úspěch (12.5%).

Vstupní draft NHL 2020 bude celkově 58. vstupním draftem v historii Národní hokejové ligy. Spatřit tady můžeme hráče narozené v období od 1. ledna 2000 do 15. září 2002.

Předtím než výběr mladíků odstartuje, musíme poznat vítěze Stanley Cupu za sezonu 2019-20 (nejpozději prý 4. října). Zároveň bychom vstupní draft měli stihnout tak, aby předcházel otevření trhu s volnými hráči – jak bývá zvykem.

Sečteno podtrženo. Do startu draftu NHL 2020 pořád zbývají skoro tři měsíce. Klidně se však můžeme nyní společně podívat na 31 nejlepších hokejistů, kteří zde budou klubům NHL k dispozici!

Vstupní draft NHL 2020

Tohle je 31 nejlepších hokejistů pro Vstupní draft NHL 2020

→ žebříček Jiřího Sameše, zástupce šéfredaktora NHL.cz

Letošní vstupní draft slibuje opravdu výbornou podívanou. Ano, pokud jde o jedničku, tam s největší pravděpodobností nikdo nepochybuje; další pozice už jsou ale otevřené.

Máme sice nějaké odhady, avšak na krásné umístění – druhá a třetí pozice či elitní desítka – si brousí zuby hned několik skvělých prospektů. Bohužel česká stopa v souboji o přední místa chybí.

Očekáváme vskutku nesmírně silný draft, jenž si určitě budeme všichni dlouho pamatovat. Už to ostatně zaznělo: odložení akce, nejistota... zrušeno play-off juniorských soutěží i v Evropě... nebo žádné NHL Scouting Combine*.

Asi nemá význam, se dál rozepisovat, každý z nás moc dobře ví, co si nouzová situace vyžádala. Hlavní téma článku? Autor se při sestavování svého žebříčku dost zapotil, nakonec dospěl k následujícímu výsledku.

*NHL Scouting Combine = kolotoč pohovorů a testy; událost se pravidelně koná v Buffalu a dorazí sem více než 100 hokejistů vstupujících na draft

1. ALEXIS LAFRENIÈRE – (Rimouski Océanic, QMJHL) – levé křídlo, CAN

→ narozen: 11. říjen 2001 • výška: 186 cm • váha: 87 kg • hůl: levá

Tady není o čem diskutovat. Jasná volba! ... Dvakrát byl jmenován nejlepším hráčem CHL, opanoval také letošní MS juniorů. Má všechny předpoklady

k tomu, aby z něj vyrostla superhvězda typu Sidney Crosby, Connor McDavid.

2. TIM STÜTZLE – (Adler Mannheim, DEL) – levé křídlo, GER

→ narozen: 15. leden 2002 • výška: 184 cm • váha: 85 kg • hůl: levá

Předváděl fantastické výkony v německé nejvyšší hokejové soutěži, stejně tak na juniorském šampionátu. Neskutečně šikovné ruce, dobrá střela, rychlost a perfektně vyvinuté hokejové myšlení. ... Překoná umístění Leona Draisaitla?

3. QUINTON BYFIELD – (Sudbury Wolves, OHL) – centr, CAN

→ narozen: 19. srpen 2002 • výška: 194 cm • váha: 97 kg • hůl: levá

Za Stützlem moc nezaostává. ... Je statné postavy, i přesto se na ledě velmi dobře pohybuje. Přímo znamenitě si počíná při hře s pukem. Velký pracant, jenž má tvrdou a přesnou střelu. Nechybí mu ani kreativita, ale jsou zde lepší.

4. JAMIE DRYSDALE – (Erie Otters, OHL) – obránce, CAN

→ narozen: 8. duben 2002 • výška: 180 cm • váha: 77 kg • hůl: pravá

Excelentní bruslař, kterého zdobí úžasné hokejové myšlení a ofenzivní instinkty. Není velký, ovšem jen tak si na něj nepřijdete – skvěle používá svou hokejku a vždy je na správném místě. ... Patrně nejlepší bek pro letošní draft!

5. LUCAS RAYMOND – (Frölunda HC, SHL) – levé křídlo, SWE

→ narozen: 28. březen 2002 • výška: 179 cm • váha: 75 kg • hůl: pravá

Teď už je to docela oříšek. ... Sezonu strávil (stejně jako Holtz) mezi dospělými a zvládl to na jedničku. Vyšlo mu také MS juniorů. Vyzdvihnout musíme hlavně jedinečnou schopnost tvořit hru, rychlost a skvělé hokejové myšlení.

6. COLE PERFETTI – (Saginaw Spirit, OHL) – centr, CAN

→ narozen: 1. leden 2002 • výška: 177 cm • váha: 84 kg • hůl: levá

Lepší než Rossi? ... Má perfektně vyvinuté hokejové myšlení. Spoluhráče zásobuje fantastickými přihrávkami, opomenout nesmíme ani střelbu. Bruslení možná není jeho silnou stránkou, ovšem vždy je na správném místě.

7. ALEXANDER HOLTZ – (Djurgårdens IF, SHL) – pravé křídlo, SWE

→ narozen: 23. leden 2002 • výška: 182 cm • váha: 83 kg • hůl: pravá

Je to strašně vyrovnané. ... Pokud jde o střelu, tenhle hráč patří mezi nejužší špičku draftu; opravdu vynikající střelec. Umí rovněž dobře nahrát a pochvalu zaslouží ještě za důraz. Na MS juniorů si parádně rozuměl s Raymondem.

8. ANTON LUNDELL – (IFK Helsinky, Liiga) – centr, FIN

→ narozen: 3. říjen 2001 • výška: 185 cm • váha: 85 kg • hůl: levá

Zámořskými experty možná trochu podceňovaný, avšak již loni získal zlato na juniorském šampionátu. Má za sebou další perfektní sezonu ve finské elitní hokejové lize. Nesmírně zodpovědný na vlastní polovině ledu. ... Pozor na něj!

9. JAKE SANDERSON – (USA U-18, NTDP) – obránce, USA

→ narozen: 8. červenec 2002 • výška: 186 cm • váha: 84 kg • hůl: levá

Postará se nám o šok? ... Fyzicky dobře vybavený zadák, excelentní bruslař. Soustředí se na defenzivní povinnosti a počíná si tady výborně. Ve druhé polovině sezony navíc dost zlepšil ofenzivu. Na Drysdalea to asi zatím nestačí.

10. MARCO ROSSI – (Ottawa 67's, OHL) – centr, AUT

→ narozen: 23. září 2001 • výška: 176 cm • váha: 81 kg • hůl: levá

První Evropan, jenž vyhrál produktivitu OHL. Hráč malého vzrůstu, ale má dobrou sílu. O ofenzivě už padla zmínka – umí skvělým způsobem tvořit hru, stejně tak vystřelit; dozadu rovněž nezklame. ... Může ještě něčím překvapit?

11. JACK QUINN – (Ottawa 67's, OHL) – pravé křídlo, CAN

→ narozen: 19. září 2001 • výška: 180 cm • váha: 80 kg • hůl: pravá

Do TOP 10 se těsně nedostane. ... Možná smůla, že s ním v týmu působil Rossi, byl kvůli němu tak trochu ve stínu. Jinak výtečná střela – srovnatelná s Holtzem. Velmi dobrý na obou stranách hřiště, zvládne každou herní situaci.

12. JAROSLAV ASKAROV – (SKA-Něva Petrohrad, VHL) – gólman, RUS

→ narozen: 16. červen 2002 • výška: 190 cm • váha: 80 kg • lapačka: pravá

Vysoká postava, atletický typ muže v masce. Lapačku drží v pravé ruce. Juniorský šampionát mu zrovna moc nevyšel, ale v ostatních případech zářil. ... Někteří jej mimoto označují za nejlepšího gólmana od draftu Careyho Price.

13. DAWSON MERCER – (Chicoutimi Saguenéens, QMJHL) – centr, CAN

→ narozen: 27. říjen 2001 • výška: 183 cm • váha: 81 kg • hůl: pravá

Na draftu by měl obsadit nějaké pěkné umístění. ... Má rychlost, šikovné ruce a dobré hokejové myšlení. Skvěle funguje na obou stranách ledu, chce být rozdílovým hráčem. Slavil zlato na MS juniorů, avšak on sám tady nebodoval.

14. RODION AMIROV – (Salavat Julajev Ufa, KHL) – levé křídlo, RUS

→ narozen: 2. říjen 2001 • výška: 183 cm • váha: 76 kg • hůl: levá

Také zde musíme vyzdvihnout rychlost a šikovné ruce; přidejme k tomu ještě dobrou střelu. V roce 2019 získal s Ruskem stříbro na šampionátu do 18 let a dostal se vedle Jacka Hughese do All-Stars týmu. ... Rozhodně zajímavá volba!

15. WILLIAM WALLINDER – (MODO Hockey Jr., SuperElit) – obránce, SWE

→ narozen: 28. červenec 2002 • výška: 193 cm • váha: 87 kg • hůl: levá

Klub z Örnsköldsviku vychoval několik špičkových hokejistů, nyní je tady další příležitost. ... Zadák vysokého vzrůstu, trochu připomíná Victora Hedmana. Velmi dobře bruslí, je spolehlivý v defenzivě a také rád podpoří útočnou akci.

16. HENDRIX LAPIERRE – (Chicoutimi Saguenéens, QMJHL) – centr, CAN

→ narozen: 9. únor 2002 • výška: 183 cm • váha: 82 kg • hůl: levá

17. BRADEN SCHNEIDER – (Brandon Wheat Kings, WHL) – obránce, CAN

→ narozen: 20. září 2001 • výška: 187 cm • váha: 95 kg • hůl: pravá

18. DYLAN HOLLOWAY – (University of Wisconsin, BIG10) – centr, CAN

→ narozen: 23. září 2001 • výška: 183 cm • váha: 87 kg • hůl: levá

19. NOEL GUNLER – (Luleå HF, SHL) – pravé křídlo, SWE

→ narozen: 7. říjen 2001 • výška: 187 cm • váha: 79 kg • hůl: pravá

20. SETH JARVIS – (Portland Winterhawks, WHL) – centr, CAN

→ narozen: 1. únor 2002 • výška: 178 cm • váha: 78 kg • hůl: pravá

21. LUKAS REICHEL – (Eisbären Berlin, DEL) – levé křídlo, GER

→ narozen: 17. květen 2002 • výška: 183 cm • váha: 78 kg • hůl: levá

22. JACOB PERREAULT – (Sarnia Sting, OHL) – pravé křídlo, CAN

→ narozen: 15. duben 2002 • výška: 180 cm • váha: 90 kg • hůl: pravá

23. CONNOR ZARY – (Kamloops Blazers, WHL) – centr, CAN

→ narozen: 25. září 2001 • výška: 183 cm • váha: 82 kg • hůl: levá

24. JOHN-JASON PETERKA – (EHC München, DEL) – pravé křídlo, GER

→ narozen: 14. leden 2002 • výška: 180 cm • váha: 87 kg • hůl: levá

25. MAVRIK BOURQUE – (Shawinigan Cataractes, QMJHL) – centr, CAN

→ narozen: 8. leden 2002 • výška: 178 cm • váha: 75 kg • hůl: pravá

26. KAIDEN GUHLE – (Prince Albert Raiders, WHL) – obránce, CAN

→ narozen: 18. leden 2002 • výška: 191 cm • váha: 85 kg • hůl: levá

27. RONI HIRVONEN – (Ässät Pori, Liiga) – centr, FIN

→ narozen: 10. leden 2002 • výška: 176 cm • váha: 74 kg • hůl: levá

28. JUSTIN BARRON – (Halifax Mooseheads, QMJHL) – obránce, CAN

→ narozen: 15. listopad 2001 • výška: 188 cm • váha: 85 kg • hůl: pravá

29. JAN MYŠÁK – (Hamilton Bulldogs, OHL) – centr, CZE

→ narozen: 24. červen 2002 • výška: 182 cm • váha: 82 kg • hůl: levá

30. EMIL ANDRAE – (HV71 Jr., SuperElit) – obránce, SWE

→ narozen: 23. únor 2002 • výška: 175 cm • váha: 83 kg • hůl: levá

31. BRENDAN BRISSON – (Chicago Steel, USHL) – centr, USA

→ narozen: 22. říjen 2001 • výška: 180 cm • váha: 81 kg • hůl: levá

Stojí za zmínku (podle abecedy): Tyson Foerster, PK – Helge Grans, O – Jake Neighbours, LK – Jérémie Poirier, O – Ty Smilanic, C

