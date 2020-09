Flyers se nevzdávají! Mix mládí a zkušeností zatím funguje

Philadelphii hrozilo vyřazení ze soutěže o Stanley Cup už v úterý. Páté utkání však svěřenci zkušeného Alaina Vigneaulta zvládli, čímž upravili stav série s Islanders na 2:3. Další zápas o holé přežití čeká Flyers v noci na pátek. Trenér Philadelphie však věří, že na výhru má ten správný recept.

Tím receptem má být správná kombinace dravého mládí a umírněné zkušenosti. Tento elixír až doteď fungoval, nicméně v sérii s Islanders se něco úplně nepovedlo. Vigneault však věří, že Flyers mají na to, aby celou sérii otočili.

„V našem týmu totiž máme dobrou skupinku vůdců, kteří si už takovéto situace zažili, a tak jsou schopni pomoci těm mladším,“ vysvětloval frankofonní Kanaďan.

Právě Vigneault má s tímto stavem velké zkušenosti. Když trénoval Rangers, dostal se do této situace hned dvakrát. Poprvé v roce 2014 proti Penguins, podruhé rok nato proti Capitals. Obě série jeho týmy dokázaly otočit a postoupit dál.

A to, že vůdci současných Flyers si podobnými situacemi už prošli, není od Vigneaulta jenom klišé. Posuďte sami.

Kevin Hayes už je zkušeným hokejistou, nicméně v roce 2015 byl v již zmiňované sérii nováčkem. Dokázal však vstřelil vyrovnávací gól v sedmém zápase na domácím ledě.

Nováčkem byl i James van Riemsdyk, avšak už v roce 2010. Tehdy Flyers pomohl brankou v sedmém zápase proti Bostonu Bruins, čímž se přičinil o dokonalý obrat ze stavu 0:3.

A další jména snad ani netřeba více rozebírat. Nate Thompson, Justin Braun, ale hlavně Jakub Voráček a Claude Giroux. Oba hráči čekají na úspěch s Flyers jako na smilování.

„Tihle všichni kluci byli tehdy současní Travisové Koneční, Carter Hartové nebo Ivanové Provorovové,“ pokračoval Vigneault. „Teď musí vést oni.“

O své zkušenosti se zkušení hráči rozhodně dělí, jinak by to ani nešlo. I oni potvrzují, že většinou jde o maličkosti. Zvlášť v play off. „Stačí jeden zápas, pár náhodných odrazů. A rázem jste na koni,“ přikyvuje obránce Matt Niskanen.

„Hlavní je soustředit se jenom na další zápas, nic dalšího neexistuje,“ dodává Nate Thompson. „Zní to jako ohraná písnička, ale tak to opravdu je. Na ničem jiném, než na příštím zápase nezáleží.“

K dispozici pro příští zápas však dost možná nebude neskutečně důležitý hráč do všech situací na ledě Sean Couturier. Z posledního utkání pro zranění odstoupil, jeho start je tak v ohrožení.

Ale i kdyby Couturier nenastoupil, Vigneault si je jistý, že tým má tolik vůdčích osobností, že dokáže vyhrát za jakékoliv situace.

