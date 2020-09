Dokáží srovnat? Islanders bojují o prodloužení série

Finále Východní konference čeká v noci ze čtvrtka na pátek už šesté dějství. New York Islanders dokázali urvat dramatický pátý zápas na svou stranu a snížit skóre na 2:3 a pokouší se nadechnout k velkému obratu série. V šestém utkání budou chtít svůj comeback v sérii potvrdit, proti tomu ale bude ofenzivně laděná Tampa Bay, která se pokusí proměnit druhý pomyslný mečbol.

02:00 New York Islanders - Tampa Bay Lightning

Stav série: 2-3

Islanders dál živí naději na postup do bojů o Stanley Cup, byť okolnosti nehrají zrovna v jejich prospěch. První kritické chvíle zvládli, když v pátém utkání dokázali vybojovat prodloužení série a udolali své soupeře 2:1 gólem Jordana Eberleho v 93. minutě.

Ve většině zápasů finále Východní konference byly prozatím k vidění přestřelky a dramatické páté střetnutí bylo svou vyrovnaností spíše výjimkou. Ale právě toto by mohlo Ostrovanům sedět a mohli by se v honbě za obratem v sérii spoléhat právě na defenzivu. Udržet na uzdě střelce Tampy ovšem není nic snadného a naopak bude velmi náročné to zopakovat i v šestém duelu.

Tampa, jež nevyužila první mečbol, má stále výhodu toho, že si může dovolit ještě jedno zaváhání. To ale není v plánech Blesků, kteří by tím riskovali, že dostanou soupeře na koně. Naopak potřebují znovu zabrat v útoku, v tom jim ale Islanders udělali v minulém utkání čáru přes rozpočet. A to i díky disciplinovanosti a eliminaci zbytečných vyloučení.

Důležité pro Tampu bude, jestli se do sestavy vrátí rozjetý Brayden Point, který týmu scházel ve dvou z posledních tří zápasů. V obou, v nichž absentoval, přitom Tampa prohrála. V letošním play-off je klíčovým zejména pro ofenzivu týmu, když v 16 zápasech vsítil 9 branek a přidal hned 16 nahrávek. O jeho stavu ovšem nejsou žádné nové informace. Scházet nadále bude i Steven Stamkos.

Islanders se už ve zbytku play-off, ať už pro ně bude trvat jakkoliv dlouho, budou muset obejít bez Caseyho Cizikase a Toma Kuhnackla.

Šesté utkání, které může určit soupeře pro Dallas v bojích o Stanley Cup, začne ve dvě hodiny ráno.

