David Pastrňák: Těch sto bodů mě mrzí, Hart Trophy bych dal Draisaitlovi

Znají se a přejí si. „Ihned jsem mu napsal zprávu,“ prozradil před časem David Pastrňák, jak loni gratuloval německému soupeři k padesáté brance sezóny. Letos měl na tuto metu políčeno sám, bohužel se nedočkal. Draisaitlovi ale znovu fandí. Podle něj byl on letos nejužitečnějším hráčem sezóny.

„Pro mě je to absolutně bez diskuse. Bude to a měl by to být Leon Draisaitl. Způsob, jakým hrál celou sezónu... Je to pro mě zkrátka bez řečí,“ cituje Pastrňáka nhl.com.

Německý útočník vyhrál ligovou produktivitu se 110 body (43+67) a nebýt předčasného konce, mohl skončit bodově ještě výš. Seznam vítězů Art Ross Trophy je tak bohatší o další národnost. Draisaitl nechal za zády i kanadského spoluhráče Connora McDavida (97), o třetí místo se dělí s 95 body právě David Pastrňák a Artěmij Panarin, jehož pro změnu tipoval na MVP Nathan MacKinnon.

Na českého hokejistu tak zbyla za 48 přesných tref alespoň Maurice Richard Trophy, i když dělená. Stejně branek zaznamenal Alexandr Ovečkin. „Obrovská pocta, samozřejmě. Dělit se o ní s Alexem, velká čest. Vyhrával ji snad každý rok. Podělit se o ni s ním je o to výjimečnější.“

Také Ovečkin může litovat nedohrané základní části. Padesátigólovou metu překonal už osmkrát. S největší pravděpodobností by ji zvládl letos podeváté. Nejlepším střelcem se stal devětkrát, letos poprvé sdíleně.

Fakt, že sezóna skončila dřív, Pastrňáka mrzí. V těch dvanácti zápasech, o které přišel, mohl s jistotou zakulatit střelecký i bodový účet. „Je to trochu smutné. Abych byl upřímný, víc mě zajímalo těch 100 bodů než 50 gólů. Celkově to ale byla dobrá sezóna. Někdy se stanou věci, které nemůžete ovlivnit, a právě to se přihodilo.“

Zatímco jeho spoluhráči už pomalu trénují v Bostonu, Pastrňák zůstává v Praze, kde dvakrát týdně bruslí s asi deseti Čechy z NHL. Pohyboval se pětkrát až šestkrát týdně, hrál fotbal a tenis. Kempy by se mohly otevřít 10. července, konkrétní termín návratu za moře ale ještě nezná. „Přesné datum vám neřeknu, ale bude to brzo,“ odvětil nejlepší český hokejista letošní sezóny.

Boston byl pro tento Stanley Cup jedním z velkých favoritů, trenér Bruce Cassidy proto velmi pečlivě dávkoval svým oporám čas na ledě, aby zůstaly čerstvé. Tenhle kalkul bohužel smazala dlouhá pauza, která postaví znovu všechny na startovní čáru. Chuť mají nicméně Medvědi po loňském nezdaru v sedmém finále obrovskou.

„Je to velká motivace. Minulá sezóna byla pro mě neuvěřitelná zkušenost. Nemyslím, že bych byl, kde jsem, bez loňského roku. Také letos jsme ale měli skvělou sezónu a já doufám, že máme ještě lepší tým. Těším se. Nemůžu se dočkat, až si znovu zahraju hokej,“ uzavírá hráč s číslem 88.

