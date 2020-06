MacKinnon chtěl Panarina do Colorada, nabízel mu svůj flek. Teď mu přeje Hart Trophy

Sám táhl coloradské Avalanche. Obešel se bez zraněného Mikka Rantanena, nezastavily ho ani absence Gabriela Landeskoga. Klubové bodování ovládl o 43 bodů. Najdete tisíc a jeden dobrý důvod, proč považovat Nathana MacKinnona za nejužitečnějšího hokejistu NHL. Podle něho samotného je ovšem ligovým MVP někdo jiný. Zručný Rus, který gejzírem ofenzivních nápadů povznesl newyorské Rangers. Artěmij Panarin.

Zatímco známý časopis Forbes na svých stránkách už předává Hartovu trofej Leonu Draisaitlovi, prvnímu německému vládci produktivity NHL, mnozí další o vítězi vášnivě debatují.

Skvělé argumenty najdete pro Panarina, MacKinnona, Draisaitla, ale také třeba Connora Hellebuycka.

"MacK", jeden z horkých adeptů na zisk nejprestižnějšího individuálního ocenění, které je v NHL k mání, má každopádně jasno.

O svůj sympatický názor se podělil v pořadu Overdrive.

"Sledoval jsem Panarina celou sezonu a je to fantastický hráč. Navíc na mě působí, alespoň z pár hovorů, co mezi námi proběhlo, jako opravdu milý chlap. Možná mě tyhle dojmy ovlivňují, ale jsem přesvědčený, že by letošní Hartka měla patřit právě jemu."

Čtyřiadvacetiletý Kanaďan se také rozpovídal o tom, že jeho loňské hovory s Panarinem netvořily žádné plytké zdvořilostní fráze, ale měly konkrétní účel. MacKinnon se snažil brilantního kouzelníka s pukem naverbovat do Colorada.

"Věděl jsem, že bude volným hráčem a že je na odchodu z Columbusu," připomněl tahoun Lavin kruté léto Modrokabátníků. Opustit bojovný tým se před rokem rozhodl nejen Panarin, ale také jeho krajan Sergej Bobrovskij. Dokonce bylo ve hře, že se oba sejdou u floridských Panthers.

McKinnon si přál, aby Panarin zakotvil pod Skalistými horami. Nabízel mu dokonce své místo v přesilovkovém komandu. Rodák z hornického městečka Korkino odolal. Rozhodl se pro Manhattan.

A podmanil si ho. První sezonu zakončil se ziskem 95 bodů (59 - nejvíc z celé NHL - jich posbíral ve hře za vyrovnaného počtu hráčů) a brzy povede newyorské Jezdce do "předkola" výjimečně rozšířeného play off.

