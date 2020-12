Bez Panarina ani ránu?! Běžte s tím do háje, zuří Cam Atkinson

Chcete zaručeně naštvat Cama Atkinsona? Stačí se před ním zmínit, že dobrého střelce z něj dělala spolupráce s Artěmijem Panarinem. Hokejista Blue Jackets má na tento názor doslova alergii.

Svou životní sezonu zažil americký útočník právě v sezoně, ve které hrál v jednom útoku s ruským kouzelníkem. V ročníku 18/19 totiž vstřelil 41 branek, čímž vyrovnal rekord organizace, který nyní drží společně s Rickem Nashem.

Atkinson byl zavedeným jménem už dříve. Ovšem jeho produktivita šla po odchodu Panarina do New Yorku prudce dolů, a tak se objevily spekulace, zda z něj špičkového střelce neudělal právě Rus.

„Tohle mě dokáže naštvat,“ řekl na toto téma Atkinson. „Tu sezonu jsem dal 41 gólů. V té další už se mi tolik nedařilo a najednou přišly řeči, že jsem bez Panarina nic. Jako vážně?“

„Je to skvělý hráč, o tom není pochyb, ale roky před tím jsem dal 27 nebo 35 gólů. Lidi rádi rychle odsuzují, aniž by věděli, co a jak. Tohle mě dokáže fakt naštvat,“ pokračoval.

Má důvod být naštvaný? Začátek minulé sezony, tedy první bez Panarina, se mu určitě nepovedl a určitou část viny nesl rozhodně fakt, že se sehrával s novým útokem.

V prvních 35 zápasech nasbíral 21 bodů a pouze devětkrát skóroval. Jednou se dokonce přihodilo, že v deseti zápasech po sobě nevstřelil ani jednu branku.

Pak se sice rozjel, nicméně zbrzdilo ho zranění, kvůli kterému zmeškal měsíc a posléze celý zbytek základní části. V play off však předváděl solidní výkony a přidal i potřebnou produktivitu.

V Columbusu nyní doufají, že v nastoleném trendu bude pokračovat. Pomoci by měl i nově příchozí Max Domi, Atkinsonův velký kamarád.

„Maxe znám dlouho, ale od té doby, co podepsal u nás, jsem s ním v kontaktu denně,“ libuje si Atkinson. „Kecáme v podstatě o všem.“

Veřejnosti chce každopádně dokázat, že je vynikajícím střelcem i bez Panarina.

„Chci se všem ukázat. I kdybych nasbíral sto bodů, budou o mně někteří pochybovat. To mi ale nevadí, mám to rád. Nemůžu se dočkat,“ uzavřel.

