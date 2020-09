Bednar a Sakic se zastali Francouze. S Grubauerem má nadále jejich důvěru

Pokud se oba zotaví z aktuálních zranění, budou mít v příští sezóně opět místo v brankovišti Avalanche. Aspoň soudě dle aktuálních vyjádření generálního manažera i trenéra Colorada to na žádné změny na tomto důležitém postu nevypadá.

Oba muži zodpovědní za chod denverské organizace vyslovili Francouzovi a Grubauerovi důvěru minulý týden na tradičním golfovém turnaji. Oba také přiznali, že Pavel Francouz chytal v play off se zraněním, poté co převzal brankoviště Avs po Philippu Grubauerovi. Čech prý měl problém s kyčlí a kolenem a posléze byl zapsán ke svému kolegovi na listinu zraněných.

„Oba měli dobré roky. Bohužel se oba zranili v nevhodnou dobu,“ řekl Sakic. „Ani jedno z těch zranění by ale nemělo být z kategorie znepokojujících. V létě pořádně potrénují a udělají vše pro to, aby se to neopakovalo. Zranění nejdou předvídat, nicméně oba měli letos dobrá období a totéž očekáváme do příští sezóny.“

Francouz vystřídal Grubauera během prvního duelu série s Dallasem Stars, který skončil prohrou Laviny 3:5. Další dva ze tří zápasů rovněž prohrál, přičemž převáděl „netypicky mizernou hru“, jak píše list Denver Post. S úspěšností zákroků už se nedostal před 90, ve čtvrtém utkání klesl na 80,8. Nato převzal jeho místo Michael Hutchinson.

„Bojoval s různými věcmi, co sem přišel,“ řekl Sakic o Francouzovi, jenž zahájil obnovenou část sezóny nulou proti Dallasu, ještě ve skupině o umístění. „Je to atletický gólman, který nemohl jet na doraz. Uznávám ho. Snažil se. Bojoval. Prostě to víc nešlo.“

Mezi brankáři s aspoň 25 starty v základní části skončil plzeňský rodák ve své první úplné sezóně v NHL čtvrtý v procentuální úspěšnosti zákroků (92,4) a šestý v průměru inkasovaných gólů (2,41).

„Když se podíváte na to, co Frankie odvedl minulou sezónu pro farmářské Eagles a tuhle pro nás, jak skvěle hrál v mnoha různých situacích ještě na začátku skupiny o umístění v bublině, byl prostě excelentní. Pozorovali jsme to celý rok,“ přidal se trenér Jared Bednar.

„V té poslední sérii chytal neobvykle, jenže bojoval s problémy kyčle a kolena. Měl svalové potíže, které ho oslabovaly a způsobovaly mu bolesti. Nechytal tedy tak, jak jsme u něj byli zvyklí. S postupující sérií se to zhoršovalo. V oba chlapy mám důvěru. Určitě věci zvážíme a uděláme vše pro to, aby byli zdraví a silní do další denní rutiny,“ dodal kouč.

