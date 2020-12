Vánoční zázrak. Na Štědrý den začala série, kterou nezvládl Gretzky ani Jágr

Tak schválně. Pokud by se vás někdo otázal, kdo je v rámci NHL držitelem nejdelší šnůry, při níž v každém zápase vsítil alespoň jeden gól, jaké jméno byste vykřikli? Gretzky, Jágr, Lemieux nebo snad Selänne? Kdepak. Zmíněný rekord je totiž jen o chloupek mladší než samotná liga. Přesně před 99 lety nastartoval svůj dodnes nezopakovaný gólostroj Punch Broadbent.

V době, kdy se Irsko radovalo z prvních devatenácti dní od vyhlášení nezávislosti, začal pozdější člen hokejové Síně slávy sázet branky jako na běžícím páse. Poprvé se uvedl při divokém debaklu, když jeho Ottawa zdecimovala Montreal výsledkem 10:0. A pak jako když střelí. Broadbent se prosadil v dalších 15 utkáních v řadě a s přehledem tak kraluje tabulce, která udává zápisy do hokejové historie.

Během oné skvostné série Senators prohráli pouze třikrát a ve dvou případech zaznamenali remízu. Rekord málem skončil už po 13 zápasech, kdy tým z hlavního města Kanady hrubě nezvládl měření sil s Hamiltonem a padl vysoko 1:9. Tušíte správně. Čestný úspěch hostů zprostředkoval právě Broadbent.

Od počátku ligy k Lemieuxovi s LaFontainem

Svůj úchvatný počin tak symbolicky uzavřel trefou proti Montrealu. Gólový kumšt udržel bezmála dva měsíce. Je ale potřeba přiznat, že podmínky v tehdejších dobách k obdobným zázrakům vybízely. Vždyť i druhá a třetí nejdelší série branek pochází z daleké minulosti. V premiérové sezoně 1917-18 nasázel ve 14 zápasech neskutečných 35 gólů Joe Malone z Montrealu, stejný dres oblékal o tři roky později i Newsy Lalonde, který dosáhl na 13 produktivních klání za sebou. V NHL se nicméně tehdy proháněly jen čtyři kanadské celky a brankáři připomínali více než transformery spíše hubené a spoře oděné sebevrahy.

Novodobý rekord pochází z roku 1979. Útočník Los Angeles Charlie Simmer zvládl stejně jako Lalonde třináctinásobný úspěch. Od této mety však nebyl daleko ani Mario Lemieux (12 a 11 klání), Pat LaFontaine nebo Teemu Selänne (oba 11 duelů). Největší hokejová legenda Wayne Gretzky drží s 19 brankami v devíti partiích až 26. pozici, Jaromír Jágr je se stejně dlouhou šňůrou na děleném 35. místě.

A ještě jedna zajímavost. Po roce 2000 zvládl v tomto ohledu nejzdařilejší výkon obránce. Ofenzivní zadák Mike Green během své mimořádné štace ve Washingtonu vyprodukoval za osm zápasů deset gólů. Přesto v sezoně 2008/09 neobdržel James Norris Trophy na úkor bostonského Zdena Cháry.

Čtyři Stanley Cupy, válka a tvrdé pěsti

Příběh Punche Broadbenta se po šestnáctizápasové sérii odehrával následovně. V sezoně 1921-22 ovládl zásluhou 45 bodů ligovou produktivitu, mezi střelci se ovšem o první místo musel dělit s Babem Dyem z Toronta. Oba muži se potkali na úvod play off, vzájemný dvojzápas po výsledcích 4:5 a 0:0 ovládli hráči St. Patricks.

Broadbent si nicméně později zajistil své místo v Síni slávy. Pokud se bavíme o pojmu power-forward, je tento kanadský křídelník možná prvním mužem, kterého lze tímto termínem označit. V kariéře nasbíral kromě řady bodů i pěknou dávku trestných minut. Nebál se shodit rukavice, i proto své civilní jméno Harry vyměnil v průběhu kariéry za Punch, tedy pěst.

Šlo o ostrého chlapíka. Tři roky ze své kariéry obětoval službě své zemi během první světové války. Do Ottawy se poté vrátil, aby zažil vůbec nejplodnější roky. S týmem třikrát v průběhu čtyř let uzmul Stanley Cup a čtvrtý pohár získal v Montrealu, kde ho Senators vyměnili společně s legendárním brankářem Clintem Benedictem za finanční obnos. Broadbent se do Ottawy ještě na jeden rok podíval, kariéru ovšem dohrál v celku New York Americans. Ottawský patriot zemřel v březnu 1971.

Share on Google+