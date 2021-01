Tortorella: Nevím, jaký má Dubois problém. Budeme pokračovat s těmi, kteří chtějí hrát za Columbus

Nadějný centr Pierre-Luc Dubois sice na poslední chvíli podepsal s Columbusem dvouletou smlouvu, nic jiného ale jako chráněný volný hráč udělat nemohl, protože na něj Blue Jackets nepřišla žádná oficiální nabídka smlouvy (tzv. offer sheet). Teprve 22letý Kanaďan ale chce Ohio za každou cenu opustit. Co na to říkají jeho spoluhráči, trenér a generální manažer?

Columbuský GM Jarmo Kekäläinen zůstal diplomatický: „Jak vždycky říkám, i Wayne Gretzky mohl být vyměněn, takže každý může být vyměněn. Ale je na nás, kdy a s kým takovou výměnu uděláme, aby to co nejvíce prospělo našemu klubu. Ano, chceme tu hráče, kteří jsou hrdí na to, že reprezentují Columbus Blue Jackets, ale na druhou stranu, od podepsání nováčkovské smlouvy máme na své hráče právo na 7 let nebo do jejich 27 let,“ naráží Kekäläinen na to, že Dubois bude ještě další 4 roky chráněným hráčem.

Blesk z čistého nebe

Kekäläinen sice odpovídal s kamennou tváří, Duboisova žádost o výměnu jej ale musela rozpálit doběla; vždyť finský funkcionář se po sezóně zbavil tří hráčů základní sestavy (Ryan Murray, Markus Nutivaara, Alexander Wennberg), jen aby mu pod platovým stropem zbylo místo na novou smlouvu pro Pierra-Luca Duboise.

Columbuský klub však na rozdíl od předloňského úprku Artěmije Panarina a Sergeje Bobrovského drží v ruce všechny trumfy. Duboise má pod smlouvou na dva roky, až do roku 2024 má na něj navíc práva. Centr první formace může trucovat, jak chce, nejvíce tím ale uškodí sám sobě.

V neděli odpoledne uspořádal trenér John Tortorella mimořádné týmové setkání, kde si měli hráči nastalou situaci mezi sebou vyříkat. „Toto je realita, chceme být ve všem transparentní a pochopit, proč se toto děje,“ přiznal Tortorella. „Nechápu, jaký je Lucův problém, nebo co ho u nás trápí. Ale přistupovali jsme k němu úplně stejně jako ke všem ostatním. Jeho vývoji jsme věnovali hodně času,“ dodal nespokojeně. „Budeme prostě pokračovat s těmi, kteří chtějí hrát za Columbus.“

Obzvlášť nelichotivá je Duboisova žádost o výměnu pro hráče, kteří s klubem spojili svou kariéru. Jedním z nich je Cam Atkinson, který čelil podobné situaci už předloni, kdy se marně snažil přemluvit Panarina, aby zůstal. „Je to jeho věc. Už jsem se o tom s Lucem bavil. Teď je pod smlouvou na další dva roky, takže zatím ho budeme brát jako jednoho z nás,“ řekl Atkinson nevrle.

Proč chce z Columbusu pryč?

Podle Duboisova agenta Pata Brissona probíhala vyjednávání o nové smlouvě bez problémů, vyvstává tak otázka, proč vlastně chce teprve 22letý centr opustit klub, který z něj v roce 2016 překvapivě udělal trojku draftu.

První variantou mohou být spory mezi ním a koučem Tortorellou, který v minulosti neváhal Duboise pořádně seřvat (včetně incidentu během letošního play-off, viz video níže) či jej dokonce nechat sedět na střídačce. Pierre-Luc Dubois ale spory se svým trenérem odmítá, několikrát se navíc nechal slyšet, že rád nastupuje pod přísnými veliteli střídačky.

Další možností je, že Dubois (podobně jako Bobrovskij a Panarin) chtějí přestoupit do zvučnějšího klubu. Podle zdrojů z hráčova okolí se ale jeho vztah k Blue Jackets pošramotil až během posledních pár měsíců. „Mám v hlavě vlastní názor, nikdo mi nic nevnutil,“ ujišťuje Dubois. „Budu se nadále snažit být co nejlepším hokejistou a spoluhráčem. Na tom se nic nezmění po celou mojí kariéru, takže ani v příštích pár měsících. Nechci na sebe přivádět pozornost,“ dodal.

Svou šokující žádostí ale udělal pravý opak.

