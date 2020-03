Tento den v historii: Orrův splněný slib, Brodeurův gól či jeden z nejlepších brankářských výkonů historie

Ani 21. březen nebyl v historii nejlepší hokejové soutěže planety chudý na památné momenty. Mnohým čtenářům dost možná utkvěl v paměti zejména výkon brankáře Rona Tugnutta, který se v roce 1991 blýskl neuvěřitelnými 70 zákroky.

1991: Tugnutt, který tehdy působil v dresu Québecu, pustil za svá záda v utkání na ledě Boston Bruins jen tři puky, a vychytal tak Nordiques remízu 3:3. Tento duel nabídl i další památný individuální výkon, obránce Bruins Ray Bourque totiž vyslal na branku soupeře neuvěřitelných 19 střeleckých pokusů. Na skvělého Tugnutta ale vyzrál jen jednou.

1974: Zpět do Bostonu. Přesně před 46 lety nastřílel svůj pátý hattrick v kariéře legendární Bobby Orr a Bruins rozdrtili St. Louis Blues 7:0. Orr před zápasem slíbil těžce nemocnému 16letému chlapci, že vstřelí gól - a slib splnil hned trojnásobně.

2013: Parádní návrat do akce po vleklém zranění krku prožil brankář New Jersey Martin Brodeur. Jeho Devils porazili Carolinu 4:1 i díky gólu, který byl kuriózně připsán právě Brodeurovi: legendární brankář si při ponechané výhodě soupeře připsal zákrok, načež se puku ujal Jordan Staal a jeho nepovedená zadovka se doklouzala až do vlastní branky, kterou mezitím stihl opustit gólman Dan Ellis. Brodeur tak "vstřelil" svůj třetí gól v kariéře!

