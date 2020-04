Tento den v historii: Loučení s Joe Louis Arénou

Každá aréna jednoho dne doslouží a dočká se svého posledního zápasu. Joe Louis Aréna v Detroitu napsala poslední příběh před třemi roky.

9. dubna 2017 - Poslední zápas základní části byl pro Red Wings hodně výjimečný. Ne kvůli soupeři, ale kvůli tomu, že na Detroit čekal poslední duel ve své aréně, v níž zažil klub tolik úspěchů.

Red Wings loučení s Joe Louis Arénou zvládli na výbornou. New Jersey dokázali porazit 4:1. A kdo si připsal poslední gól? Byl to smolař celé sezóny Riley Sheahan. Celou sezónu čekal na úvodní branku ročníku, až se dočkal v posledním zápase a to rovnou dvakrát.

A jako bonus byl tento duel tisícím pro Henrika Zetterberga.

