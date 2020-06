Primát za nejlepší střelecký výkon všech dob. Den, kdy Hull předčil Gretzkyho a napodobil tátu

Dnes budí Brett Hull rozruch už jen svým břitkým jazykem. Bývaly ale časy, kdy legendární Američan disponoval také stejně ostrou ranou. Zkraje devadesátých let třikrát za sebou ovládl tabulku kanonýrů a jeho 86 gólů v 76 zápasech ze sezony 1990/1991 je považováno za nejúžasnější střelecký počin všech dob. Novináři i analytiky.

Když Hull, s blonďatou kšticí v tehdy tak módním střihu, vystoupal na pódium a převzal Hart Memorial Trophy, byl to vskutku historický moment.

Bylo 5. června 1991 a poprvé v dějinách NHL se stalo, že si pro nejprestižnější individuální cenu došel syn některého z dřívějších vítězů.

Brett napodobil Bobbyho, "Zlatého Tryskáče", jednu z největších ikon Chicago Blackhawks. Bobby slavil dokonce dvakrát za sebou (1965, 1966).

Zpět k Brettovi, jehož na piedestal vystřelila náramná souhra s Adamem Oatesem. Vedle geniálního nahrávače řádil Hull jako černá ruka, spolu úžasně povznesli výsledky St. Louis Blues.

V hlasování o Hart Memorial Trophy tehdy Hull porazil o 57 hlasů Waynea Gretzkyho, jemuž k jubilejní desáté trofeji nepomohlo ani vítězství v produktivitě. A mimochodem, blíže se k ní už nikdy nepřiblížil.

"The Great One" vzal druhé místo s nadhledem. "Mám z jeho úspěchu radost. Pro NHL je z dlouhodobého hlediska lepší, že vyhrál on," narážel Gretzky na věkový rozdíl mezi ním a obávaným kanonýrem. Zatímco on už se počítal mezi třicátníky, Hullovi bylo šestadvacet a ocitl se na vrcholu sil.

"Má za sebou fantastickou sezonu a nikdo nemůže zpochybnit, že si to ocenění zasloužil," povídal Gretzky pro LA Times.

Hull byl se 131 body hned za Gretzkym, NHL pak opanoval v počtu branek (86), přesilovkových tref (29), vítězných gólů (11) i střel (389). Jeho proslulý "golfák" byl postrachem gólmanů. "Rychlost překonává obranu, přesnost brankáře," popisoval svůj recept na úspěch.

Mezi kanonýry tehdy naprosto dominoval, dal o 35 branek více než jeho nejbližší konkurenti Cam Neely, Steve Yzerman a Theo Fleury.

Gretzky věděl, že Hull měl za sebou vskutku jedinečnou základní část, a tak porážku v hlasování o Hart Memorial Trophy přijal. "Jistě, jsem lehce zklamaný, ale rozhodně kvůli té prohře nebudu špatně spát. Bylo by to jiné, kdybych si myslel, že mě předčil někdo, kdo by si tu cenu nezasloužil."

Hulla uznával. A NHL získala díky jeho prvenství unikátní příběh o tom, jak jablko nepadá daleko od stromu. Společná fotografie Bretta a Bobbyho z torontského galavečera budiž stylovou vzpomínkou.

