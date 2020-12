Překvapivý zvrat! Granlund se vrací do Nashvillu a navrch za sumu, jež mnohé zaskočí

Byl jednou z nejvýraznějších postav, co stále ještě zbývaly na hráčském trhu. Mistr světa, stříbrný olympijský medailista, autor fenomenálních lakrosových gólů, v NHL dvakrát šedesátibodový hráč. Člověk by musel být hokejovým analfabetem, aby Mikaela Granlunda neznal. Proč tedy tak dlouho sháněl práci a našel ji až tři týdny před startem nové sezony? Měl za sebou po výkonnostní stránce slabší časy, zároveň byl zvyklý brát velké peníze. To není kombinace, která by z něj dělala horké zboží. A tak pátrání po ideálním působišti zabralo delší dobu. A to se přitom stačilo jen ohlédnout přes rameno a podívat se zpátky.

Nepravděpodobné se stalo skutečností, Granlund se vrátil do Nashvillu!

Do klubu, kde zprvu podával vskutku bídné výkony a kde se mu nedařilo pod tvrdým koučem Peterem Laviolettem.

Když zkraje září Todd Diamond, agent finského centra, oznámil, že si Granlund vyzkouší hráčský trh, mělo se všeobecně za to, že jeho spojení s Predátory je u konce. Obě strany se rozešly v dobrém, nicméně nikdy nevedly pokročilejší jednání o nové smlouvě.

Granlundovo jméno bylo poté nejvíce spojováno s floridskými Pantery a Modrokabátníky z Columbusu. Obě adresy by bývaly dávaly pro oulunského rodáka, jehož mladší bratr Markus momentálně válí v KHL, smysl. Jenže přestup se upéct nepovedlo.

Kdo ví, třeba Cats váhali mezi Granlundem a Anthonym Duclairem, kterého nakonec před pár dny přivedli. Za pouhých 1,7 milionu dolarů. Blue Jackets zase stále nepodepsali Pierra Luca-Duboise. A Granlund už nechtěl déle čekat, přál si mít podepsáno před Vánocemi.

A tak se zrodil návrat do Nashvillu. Proč by se mohlo vyhlášenému hračičkovi a osvědčenému tvůrci hry dařit?

Ač, bráno souhrnným pohledem, u Preds nevynikal, lednová změna na střídačce mu výrazně prospěla. S Johnem Hynesem našel společnou řeč, vnímavý trenér dokázal využít Granlundovy přednosti, dal mu více prostoru a výsledky se dostavily.

Predátoři v něm objevili nečekaného kanonýra, do konce sezony nasázel z celé kabiny nejvíc gólů (11 v 28 partiích). A góly, to bude pro Nashville mimořádně cenná komodita. Klub přišel o spolehlivé střelce Craiga Smitha s Nickem Boninem.

Podpis Granlunda tak ve finále není takovou senzací. Vrací se do známého prostředí, rozumí si s Hynesem, povedl se mu závěr minulé sezony. A také slevil ze svých požadavků, kývl na roční kontrakt za 3,75 milionu dolarů.

Pokud se mu povede navázat na poslední výkony, mohl by být pro Predators výhrou v loterii. Využije brilantní technik druhou šanci v Nashvillu naplno a nakročí zpátky mezi ligové hvězdy?

Share on Google+