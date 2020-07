Poslední jízda s Capitals? Budoucnost Holtbyho je nejasná

Úkol pro Bradena Holtbyho pro nadcházející týdny zní zcela jasně - být ve skvělé formě a pomoci Capitals k druhému Stanley Cupu v klubové historii. Co ale bude pak?

O budoucnosti Bradena Holtbyho mohlo být za normální situace nyní již jasno. Kvůli koronaviru ale tohle téma zůstává nadále otevřené. Dokáže se zkušený kanadský brankář domluvit s Capitals na prodloužení smlouvy, a nebo se v létě vydá jako volný hráč jiným směrem?

Holtby v barvách Washingtonu aktuálně chytá desátou sezónu a pro svůj tým byl po většinu těchto let naprosto klíčovým hráčem. Vše vyvrcholilo v roce 2018, kdy odchytal parádní play-off a dovedl Capitals k prvnímu Stanley Cupu v klubové historii.

Nyní je ale na konci své smlouvy a ta nadcházející si říká o pořádně tučnou sumu, kterou bude Washington jen těžce dávat dohromady. A vzhledem k tomu, že si v brankovišti začal více prostoru pro sebe ukrajovat Ilja Samsonov, je možná ten pravý čas předat pozici brankářské jedničky mladému Rusovi a s Holtbym se rozloučit a ušetřené peníze využít na jiné posty.

Změna prostředí by pravděpodobně prospěla i třicetiletému gólmanovi, jenž statisticky zažil nejhorší základní část ve své kariéře. Úspěšnost zákroků lehce pod devadesát procent není ideální, ale ten hlavní čas pro Holtbyho výkony teprve přijde. A s nimi si může říct i o pořádný balík.

Po otevření trhu s volnými hráči bez nabídek rozhodně nebude. Dosti nahlas se mluvilo o zájmu Calgary, které by rádo posílilo na postu brankáře. David Rittich by tak k sobě dostal pořádného soka. Aktuálně jsou to však všechno spekulace a až čas ukáže, jakým směrem se Holtby vydá.

