Pauza je minulostí, do akce se vrací dvanáct mužstev NHL

Týden, kdy si fanoušci odpočinuli od tradičního kolotoče National Hockey League je minulostí. Na řadu opět přichází porce zápasů, z pondělí na úterý jich bude přesněji šest. Na co se můžete těšit?

01:00 Montreal Canadiens (22-21-7) – Washington Capitals (33-11-5)

Vše odstartuje střetnutí dvou týmů s odlišnými starostmi.

Na jedné straně Canadiens ztrácejí na postupové pozice v tuto chvíli deset bodů. Habs by se vskutku hodilo přenést si formu z období před All-Star přestávkou. Z posledních pěti zápasů totiž slavný kanadský klub vyhrál čtyři

Návrat však nebude vůbec jednoduchý, do Montrealu zavítá lídr soutěže. Washington se nachází na prvním místě s jednasedmdesáti body na kontě, navíc se veze i na třízápasové vítězné vlně, když porazil Carolinu, New Jersey a New York Islanders.

01:30 Ottawa Senators (17-23-8) – New Jersey Devils (17-24-7)

Střetnutí dvou outsiderů.

Ottawa je stále v přestavbové fázi, k tomu se spekuluje, že by Senators mohli poslat o dům dál Jeana-Gabriela Pageaua. Postavení Sens se oproti minulé sezoně změnilo jen nepatrně, celek z hlavního kanadského města aktuálně hájí čtrnáctou příčku ve Východní konferenci.

Pouhý bod za Senators jsou Ďáblové z New Jersey. Devils jsou na tom ještě hůře, do aktuálního ročníku vstupovali výrazně posilněni a s mnohem vyššími ambicemi. Místo toho se také u nich hovoří o výprodeji před uzávěrkou přestupů.

02:00 Nashville Predators (22-18-7) – Toronto Maple Leafs (25-17-7)

Není to ten Nashville, na který byla National Hockey League poslední roky zvyklá. Predators se překvapivě pohybují mimo postupové pozice. Na druhou divokou, která je aktuálně v držení Vegas, chybí svěřencům Johna Hynese šest bodů. Predátorům nahrává do karet fakt, že oproti svým sousedům v tabulce mají minimálně tři utkání k dobru.

Torontu se vrací vousatý zadák Jake Muzzin a Maple Leafs jeho přítomnost jistě ocení, protože z uplynulých šesti duelů vyválčili hráči v modrém pouze jednu výhru. Ani Javorové listy nepatří v tuto chvíli mezi šestnáct postupujících.

02:00 Dallas Stars (27-17-4) – Tampa Bay Lightning (29-15-4)

Dallas se v tabulce Centrální divize drží na třetí pozici s osmapadesáti body. Pakliže chtějí i nadále Stars pomýšlet na tak vysoké postavení, musejí se vyvarovat podobným výbuchům, jako se jim přihodil naposledy v Minnesotě. Divočáci si na svém soupeři s hvězdou na hrudi smlsli poměrem 7:0.

Lightning jsou zpět v pozici obávaného soupeře. Přesně to ještě před přestávkou pocítil Winnipeg, jenž od Tampy schytal debakl 1:7, na němž se hattrickem podílel útočník Anthony Cirelli. Bude Dallas další obětí?

04:00 Vancouver Canucks (27-18-4) – St. Louis Blues (30-11-8)

Velmi atraktivní utkání mezi černým koněm soutěže a obhájcem Stanleyova poháru.

Obrovsky talentovaný tým Vancouveru se v těsné konkurenci drží na čele Pacifické divize. Nucks se ovšem musí koukat za sebe, hned čtyři hladoví soupeři jsou totiž pouhý bod za nimi. Kosatky se pokusí vyhrát devátý domácí zápas v řadě.

Proti však bude St. Louis. Blues dominují Západní konferenci, kterou vedou s osmašedesáti body. Loňský šampión převádí zkušenosti získané v úspěšné vyřazovací části a ukazuje svou sílu i nadále.

04:30 San Jose Sharks (21-25-4) – Anaheim Ducks (19-24-5)

Program uzavře kalifornské derby

Sharks jsou v této sezoně zatím daleko za očekáváním. Z pravidelného uchazeče o tu nejcennější trofej je mužstvo, které ztrácí jedenáct bodů na postupové pozice. Žralokům navíc i nadále schází kapitán Logan Couture.

Tři body za svým rivalem je Anaheim. Ducks mají oproti San Jose dva zápasy k dobru, k tomu budou chtít Kačeři navázat na poslední dvě výhry v řadě, které před přestávkou přišly na ledě Nashvillu a Caroliny.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+