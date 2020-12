Pastamánie? Snažím se být co nejhodnější, také jsem byl dítě

Sláva a bohatství s sebou nesou vysokou daň. Ne tu z přidané hodnoty, i když ta taky bývá dost vysoká. Ale jinou: například ztrátu soukromí.

Pod drobnohledem v podstatě celého národa je aktuálně i nejlepší český hokejista David Pastrňák.

Děti skupují jeho dresy, mnozí vstávají v noci před školou na NHL.

Jak ale vnímá mánii okolo své osoby sám útočník Bostonu?

„Je to samozřejmě moc hezké. Já jsem byl taky malé dítě. Takže vím, jak je to pro děti obrovskou motivací," tvrdí v exkluzivním rozhovoru pro hokej.cz. „Moc si toho vážím, že můžu být pro kluky nějaký vzor. A snažím se podle toho chovat a vystupovat na veřejnosti."

Každý má pochopitelně rád svůj klid, ale Pastrňák si rozhodně na hvězdné manýry nepotrpí.

„Je pro mě největší radost, když potkám malé děti, které jsou obrovsky nadšené, že mě vidí. Snažím se být vždycky co nejhodnější," vypráví. „Fotky a podpisy k tomu patří. Ale i to je hezké – také jsem byl malé dítě, vím, jak se cítí."

„Snažím se podle toho chovat a vystupovat na veřejnosti."

Sám pochází ze složitých poměrů. Díky píli (a talentu) se vypracoval z Havířova až do Ameriky. A teď bere miliony dolarů ročně.

Těžko v současném českém sportu hledat inspirativnější příběh.

A hlavně o Vánocích je čas na trochu nostalgie. „Pod stromeček mi vždycky nejvíc udělalo radost něco k hokeji. Vyrůstali jsme v náročných podmínkách, máma to neměla jednoduché," přiznává Pastrňák.

„Chtěl jsem bílé rukavice, jako měl Pucher. Ty jsem si přál asi tři roky a pak jsem je dostal."

„Jednoznačně mi tedy nejvíc radost udělala třeba hokejka, cokoliv. To pro mě bylo nejvíc. Byly to drahé dárky. Taky to pak hodně bolelo, když se ta jedna hokejka z Vánoc zlomila," usmívá se už dnes.

„Vybavuju si, že jsem jednou dostal rukavice. Chtěl jsem bílé, jako měl Pucher ve Znojmě. Ty jsem si přál asi tři roky a pak jsem je dostal. To byl jeden z nejhezčích dárků," prozrazuje.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Pasta (@davidpastrnak)

Teď už si může k Vánocům koupit takřka cokoliv. Vždyť patří k nejlépe placeným českým sportovcům.

Na Štědrý den se mu ale zase rozzáří oči, podobně jako kdysi v Havířově. „Těším se, je to můj nejoblíbenější svátek v celém roce," potvrzuje Pastrňák.

„Letošní Vánoce přece jenom, opět, strávím v Americe. Bude to ale trošku jinak než dřív: to za mnou třeba přijeli brácha, máma. Jak jsem byl ale letos dost času v Česku, tak tentokrát strávíme Vánoce v Americe sami s přítelkyní. Uděláme si naše první Vánoce."

„Letošní Vánoce přece jenom, opět, strávím v Americe."

„Budu dělat svůj první bramborový salát," směje se. „Přítelkyně je Švédka. Takže nějak namixujeme české a švédské jídlo."

„Byl návrh, že si na Štědrý den na oběd dáme švédské jídlo a na večeři české. Já to samozřejmě odkejval. I když ten oběd jíst nebudu, chci vidět večer zlaté prasátko!" vtipkuje.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Pasta (@davidpastrnak)

NHL by měla odstartovat v půlce ledna. Pro Pastrňáka ale ještě ne. Stále se léčí po operaci kyčle.

„Návrat před operací byl naplánovaný na půlku února. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Na ledě jsem ještě nebyl," popisuje.

„V play off mě to limitovalo dost. Hlavně bruslařsky. Nedostával jsem se do takových pozic, jako když bych byl zdravý," vysvětluje. „Proto jsem se rozhodl, že je asi nejlepší čas udělat tu operaci."

„Jsem tři měsíce po operaci. Takže teď už trénuju docela dost, zhruba měsíc. U té kyčle je ale ta rekonvalescence dlouhá, to vím. Musím pomaličku," dává si pozor.

„Popravdě ta rekonvalescence byla na hlavu fakt náročná, psychicky. Jsem takový ulítaný: vyletím ráno z baráku a stihnu tři, čtyři sporty za den. To nejhorší už mám za sebou. Snad si tenis zase zahraju za rok," dodává 24letý křídelník.

„V play off mě to limitovalo dost. Proto jsem se rozhodl, že je asi nejlepší čas udělat tu operaci."

Bruins bude kromě Pastrňáka chybět nějaký čas i další klíčový hráč: Brad Marchand. A vzhledem k letním odchodům už zámořští novináři spekulují, zda nebude Boston na sestupu.

Loni byl adeptem na pohár, ale letos?

Chybět bude především Torey Krug (nově St. Louis). „Torey byl můj kamarád, je to velká ztráta. Všichni jsme ho měli v kabině rádi. Dostanou šanci mladší, snad se prosadí," doufá Pastrňák.

A co veterán Zdeno Chára, který stále zůstává bez smlouvy? „Se Zdendou ještě nikdo neví. Může třeba ještě podepsat u nás. Doufejme. Je velká součást týmu, obrovský lídr. Hodně mi pomohl, když jsem byl mladý," děkuje mu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Pasta (@davidpastrnak)

Pastrňák vstoupí do sezony coby obhájce Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce NHL. „Celkově jsem si tu sezonu užíval. Byla to zábava. A jak se tím hokejem bavím, tak hraju nejlíp," přiznává.

V 70 zápasech základní části dal 48 gólů, stejně jako legendární Rus Alexandr Ovečkin. „Musím říct, že jsem radši, že jsem se s ním o tu cenu podělil, než kdybych ji vyhrál sám," tvrdí Pasta.

Jenže týmový úspěch s Bostonem zatím nepřišel. „Určitě bych trofej pro nejlepšího střelce vyměnil za Stanley Cup. Sportovec v kolektivních sportech to má nastavené v hlavě trošku jinak," říká jasně.

„Jsem si ale stoprocentně jistý, že kdybych hrál třeba tenis, tak by to všechno bylo jenom o mně. Soustředil bych se na individuální ceny. Což je správně. U hokeje, fotbalu je to ale jinak," uzavírá.

„Jak se tím hokejem bavím, tak hraju nejlíp."

Dočká se Stanley Cupu za rok?

Kdyby mohl dovézt pohár do Havířova, bylo by to krásné završení Pastrňákovy pohádky.

Share on Google+