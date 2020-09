Obě série se protáhnou. Flyers zvítězili v prodloužení, těsný úspěch pro Canucks

Tampa Bay Lightning se včera stali prvním mužstvem, jež si zajistilo vstupenku do konferenčního finále. V noci na středu jsme mohli znát další dva finalisty, ale musíme si počkat – obě dnešní série se protáhnou.

PHILADELPHIA FLYERS vs. NEW YORK ISLANDERS

Středa 2. září 2020, 01:00 SEČ • Scotiabank Arena, Toronto, ON

4:3 pp. (0:0, 2:1, 1:2 – 1:0)

Stav série: 3–2 NYI

Flyers v pátém zápase porazili Islanders v prodloužení

Philadelphia v pátém zápase semifinále Východní konference porazila tým z Long Islandu v prodloužení poměrem 4:3, série se tak ještě protáhne. To když vítěznou trefu obstaral v čase 72:20 útočník Scott Laughton.

Islanders v závěru třetí periody dokázali smazat dvoubrankové manko. Utkání nedohráli kvůli zranění Sean Couturier za Flyers a Mathew Barzal za New York.

Branky a nahrávky

36. Giroux (Myers, Couturier), 39. van Riemsdyk (Laughton, Konecny), 45. Niskanen (Konecny, Hayes), 73. Laughton (Provorov, Giroux) – 22. Barzal PPG (Bailey, Eberle), 56. Nelson (Bailey, Mayfield), 58. Brassard (Clutterbuck, Cizikas)

Statistické okénko

Střely na bránu: 32 – 32 | Přesilová hra: 0/2 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Carter Hart (PHI) – výhra, 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90.6%, čas 71:59

Semjon Varlamov (NYI) – prohra, 28 zákr., 4 OG, úspěšnost 87.5%, čas 72:20

Česká a slovenská stopa

Jakub Voráček (PHI) – 0+0, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:50

Tři hvězdy utkání

1. Travis Konecny (PHI), 2. Claude Giroux (PHI), 3. Josh Bailey (NYI)

→ Philadelphia Flyers vs. New York Islanders – karta zápasu

VEGAS GOLDEN KNIGHTS vs. VANCOUVER CANUCKS

Středa 2. září 2020, 03:45 SEČ • Rogers Place, Edmonton, AB

1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Stav série: 3–2 VGK

Canucks v pátém zápase zdolali Vegas, blýskl se Thatcher Demko

Vancouver v pátém zápase semifinále Západní konference zdolal Golden Knights těsně 2:1, série tak pokračuje. Blýskl se brankář Thatcher Demko, který při svém debutu v play-off NHL předvedl celkem 42 úspěšných zákroků.

Jacob Markström nebyl způsobilý k tomu, aby nastoupil. Vegas svého soupeře jasně přehráli, poměr střel na bránu byl 43 – 17. Rozdílovou trefu obstaral na začátku třetí periody Elias Pettersson.

Branky a nahrávky

36. Theodore (Smith, Stone) – 36. Boeser (Miller, Hughes), 44. Pettersson (Boeser, Miller)

Statistické okénko

Střely na bránu: 43 – 17 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 10 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Robin Lehner (VGK) – prohra, 15 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88.2%, čas 58:20

Thatcher Demko (VAN) – výhra, 42 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97.7%, čas 60:00

Česká a slovenská stopa

Do tohoto utkání bohužel nenastoupil žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Thatcher Demko (VAN), 2. Brock Boeser (VAN), 3. Shea Theodore (VGK)

→ Vegas Golden Knights vs. Vancouver Canucks – karta zápasu

Perfektní vystoupení Ondřeje Paláta

Klíčovou postavou letošního souboje gigantů byl český útočník Ondřej Palát. Před začátkem série se veškerá pozornost fanoušků ubírala směrem k Davidu Pastrňákovi. A zcela oprávněně.

Ovšem Palát jej v tomto případě zastínil. Předváděl nám doslova neuvěřitelný hokej. Už v prvním kole proti Columbus Blue Jackets navázal na nenápadně dobré výkony ze základní části – navzdory tomu, že chyběl na střelecké listině.

To se ale proti Bostonu změnilo. Vždyť Palát za pět zápasů vstřelil stejný počet gólů a zapsal celkem sedm kanadských bodů. Dokázal zde bodovat v každém utkání, dvakrát navíc obstaral rozdílovou branku.

Stanley Cup okno se zavírá?

„Musím přiznat, že mě porážka opravdu zasáhla. V tomhle složení může tým vydržet možná jeden, dva nebo snad tři roky. To je vážně smutné," přemítal nad budoucností svého mužstva český útočník David Krejčí. Bude to asi těžké.

PŘÍBĚH: Miro Heiskanen

Možná je na takové závěry ještě příliš brzy, vždyť jsme teprve ve druhém kole play-off. Pokud se však Dallas Stars nyní dostanou až na vrchol, potom by měl Conn Smythe Trophy jasně získat obránce Miro Heiskanen.

Jízdní řád a také všechny výsledky Play-off NHL 2020 najdete zde. Redakce NHL.cz vám přeje krásné hokejové zážitky!

