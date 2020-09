NHL v číslech: Pietrangelo míří na volný trh hráčů. Jaká je jeho hodnota?

Volný trh hráčů se otevírá letos 9. října a velmi pravděpodobně se na něm objeví zboží jménem Alex Pietrangelo, které by mělo být i tím nejdražším. Není divu. Kapitán Blues za poslední roky patří mezi vůbec nejlepší obránce NHL.

30letý zadák sice už několikrát vyjádřil touhu zůstat v St. Louis, ovšem obě strany nemohou najít společnou řeč.

A to dokonce i přesto, že je Pietrangelo ochotný ze svých požadavků kvůli Blues slevit! Podle několika zdrojů se totiž Pietrangelo se svým agentem shodli na tom, že budou žádat smlouvu na sedm let s ročním příjmem 9,5 milionů dolarů.

V případě Blues jsou však ochotni přistoupit na 8 až 8,5 milionů dolarů.

Vítěz Stanley Cupu 2019 se ovšem rozhodl, že svému kapitánovi nenabídne kontrakt na více jak 5 let za 7,5 milionů USD ročně.

Kanadský rodák je z jednání St. Louis pochopitelně velmi zklamán až frustrován, údajně se už prý dokonce rozhodl, že alespoň vyzkouší volný trh hráčů a s Bluesmany dříve případné prodloužení kontraktu nepodepíše.

TOP 5

Stručně a jasně. Pietrangelo za 8,5 milionů dolarů na 7 let by byl skvělý kontrakt pro Blues.

Ano, kdekdo může namítat, že St. Louis má problém s platovým stropem (momentálně cca 5 milionů prostoru), ovšem není přeci Pietrangelova chyba, že se Blues rozhodli v minulém létě dát hned 6,5 milionů dolarů Justinu Faulkovi, více jak 3 miliony Marcu Scandellovi, respektive nejsou schopni vytrejdovat jiného hráče, aby mohli splnit požadavky jednoho z elitních beků NHL.

A tím myslíme jednoho z pěti nejlepších obránců.

Alex Pietrangelo i v posledním ročníku opět dokázal, že je absolutní špičkou ve svém oboru.

Blues se na něj mohli spoléhat naprosto v každé situaci, k tomu podával konzistentní výkony a dle mnohých expertů či analytiků patřil mezi pět nejlepších obránců sezony.

Pietrangelo pak svoji výkonnost potvrzuje už několik sezon a právem je řazen mezi elitu.

Hodnota

Jaká je skutečná hodnota jednoho z nejlepších hráčů v lize? Kolik peněz by si zasloužil?

Názory mohou být různé, ovšem ty analytické se v drtivé většině shodují. Pietrangelo by mohl žádat klidně i 10,5 milionů dolarů ročně a bylo by to pochopitelné.

I přesto, že jeho výkonnost půjde s postupným věkem jistě dolů, předpokládá se, že až do svých 34 let bude podávat výkony, které budou odpovídat bekovi číslo jedna. Následující dva roky by měly pak stále odpovídat zadákovi prvního obranného páru.

A sehnat TOP5 obránce na volném trhu hráčů? To tu nebylo od doby Ryana Sutera, u kterého bychom ale mohli polemizovat, zda skutečně v létě 2012 patřil mezi pětici nejlepších beků.

Tým, který získá Alexe Pietrangela, získá obrovskou posilu, která z téměř každého týmu může udělat ihned favorita na Stanleyův pohár.

Pro St. Louis Blues to případně bude obrovská ztráta, která bude bolet několik let.

