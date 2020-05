NHL v číslech: Jak se dařilo Čechům? 7. část

Nevypadá to, že by se letošní sezona ještě rozběhla, tudíž se zkusíme podívat na to, jak se v tomto ročníku vedlo českým hokejistům. Sedmý díl je konečný pro tuto rubriku.

V posledním díle se dostává řada na Dominika Simona, Jakuba Voráčka, Jakuba Vránu a Pavla Zachu.

U všech hráčů pak jejich pořadí určuje umístění mezi všemi hráči, kteří odehráli v letošní sezoně minimálně 500 minut při hře 5 na 5.

Dominik Simon

* GAR je statistika, která je započítávána z vícero herních situací. (více zde)

Penguins letos doslova trpěli na velkou marodku, ovšem na Dominika Simona se mohli spolehnout téměř po celý ročník, když český útočník vynechal jen pět utkání vinou zranění. Ten jistě chtěl navázat na uplynulý podařený ročník, ovšem úplně se mu to nepodařilo. Doplatil i na slabší ročník Sidney Crosbyho, se kterým, pokud byl kapitán zdravý, hrál většinu času v jedné formaci. Oproti náhradníkovi na pomezí sestavy přispěl k více než čtyřem inkasovaným gólům navíc. Když byl na ledě, Pittsburgh byl většinu času přehráván. Bude jistě zajímavé sledovat, jak se vyvine jeho situace, co se týče smlouvy, která mu na konci června vyprší.

Jakub Voráček

Nejzkušenější a nejproduktivnější (jestliže počítáme pouze zápasy v základní části) aktivní Čech v NHL má za sebou vynikající ročník. Na první pohled sice uvidíte, že neprodukoval tak, jak je u něho zvykem, ovšem to byl pouze důsledek horší přesilovky Flyers. Při hře pět proti pěti totiž Jakub Voráček nikdy více nebodoval (při přepočtu na 60 minut)!

Oproti náhradníkovi předváděl pozitivní výkony ve všech situacích, tedy i v bránění při rovnovážném počtu hráčů, které mu jinak bývalo během kariéry často vyčítáno. Jistý vliv na tom má jistě i nový trenérský štáb v čele s Alainem Vigneaultem, Voráčkova hra se celoplošně od jeho příchodu totiž skutečně zlepšila a pravděpodobně ještě nebyl ročník, ve kterém by hrál tak dobře i směrem dozadu jako letos.

Jakub Vrána

Vynikající sezonu má za sebou také Jakub Vrána. Sice doplácí (a ještě zřejmě několik sezon bude) na Alexandra Ovečkina, který hraje taktéž na levém křídle a své místo v první formaci jen tak českému útočníkovi nepustí, ovšem Vrána využíval svůj prostor letos opravdu bravurně. Nejvíce to bylo vidět ve vstřelených gólech, když s hodnotou 1,54 branek za 60 minut hry obsadil celkové čtvrté místo v celé lize! V celkové produktivitě bylo efektivnějších pouze jiných třináct útočníků. Tyto čísla jen dokazují, jak vynikající ročník Vrána letos skutečně odehrál a má našlápnuto k tomu, aby se jednou stal jedním z nejlepších křídel v celé NHL.

Pavel Zacha

Pavel Zacha letos konečně dostal více prostoru v prvním týmu New Jersey, ovšem při hře pět proti pěti zatím nedokázal potvrdit své kvality. Ano, jistě mu nepomáhá to, že hraje za Devils, kteří nepatří zrovna mezi nejsilnější celky v NHL, při vší úctě k nim, ale bohužel jeho spoluhráči s ním na ledě vykazují horší čísla (a to o dost) než s ním.

Ovšem můžeme nalézt jisté a nemalé pozitivum v jeho výkonech. A sice oslabení. Jen jiní dva čeští hráči v něm odehráli více minut než Pavel Zacha, který si na něm vedl letos velmi dobře a zařadil se mezi lídry Devils pro tuto situaci. Navíc se mu podařilo v početní nevýhodě získat hned čtyři body, v celé NHL získali jenom dva hráči pět či více bodů.

Jak si vedl v porovnání s ostatními českými hráči v oslabení? (Doporučujeme si vizualizaci zvětšit na celou obrazovku pomocí tlačítka vpravo dole.)

<a href='#'><img alt=' ' src='https:&#47;&#47;public.tableau.com&#47;static&#47;images&#47;OS&#47;OSLABENon-ice201920&#47;CorsiSH&#47;1_rss.png' style='border: none' /></a>

